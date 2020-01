„Ambersail 2“ lenktynėse aplink pasaulį planuoja tapti kovos su plastiko tarša vėliava

Scanpix/15min.lt/Josvydo Elinsko nuotr.

Lietuvos jachta „Ambersail 2“ dviejų metų trukmės lenktynėse aplink pasaulį „The Ocean Race“ planuoja tapti pasaulinio ekologinio projekto, kuris leistų sumažinti plastiko taršą, ambasadore. Šio projekto rėmėjas – tarptautinė organizacija YPO, vienijanti apie 30.000 įmonių vadovų.

Ketvirtadienį Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, viešėdamas Davose, susitiko su YPO vadovais bei šios organizacijos nariais iš Lietuvos. Susitikimo metu prezidentas išreiškė palaikymą YPO iniciatyvai.

Teisinį susitarimą tarp visų projekto šalių bei išsamesnį paties vandenynų tvarumo projektą, su kuriuo YPO ir „Ambersail 2“ ketina startuoti „The Ocean Race“ varžybose, planuojama pristatyti kovo 3–7 dienomis „YPO Edge“ konferencijoje San Diege. Joje susirinks virš 5.000 YPO narių iš viso pasaulio. YPO yra didžiausia globali – apie 30.000 bendrovių vadovų vienijanti organizacija.

Šių metų sausio 21 d., Pasaulio ekonomikos forumo Davose metu, YPO veiklos centre įvyko diskusija „YPO & The Ocean Race – A race of the World’s Ocean Health“, kurios metu buvo pirmą kartą pristatytas YPO ketinimas dalyvauti 2021-2022 m. „The Ocean Race“ varžybose aplink pasaulį su Lietuvos jachta „Ambersail 2“.

Didelė įtaka

„YPO, kaip organizacija, su visais savo nariais ir jiems priklausančiais verslais, gali pasiekti realių pokyčių. Juk didžioji problema yra ne pats plastikas, o plastikas, kuris atsiduria vandenynuose. Pats savaime jis gali būti perdirbtas daugybę kartų. Todėl mes norime koncentruotis į žiedinę ekonomiką“, – pažymi Florianas Kemmerichas, YPO „Planet action network“ vadovas. „The Ocean Race“ lenktynių platforma varžybų metu gali pasiekti iki 10 mlrd. kontaktų.

Diskusijoje dalyvavusio YPO Lietuva 2019–2020 m. vadovo Regimanto Buožiaus teigimu, Lietuvos sportininkai, buriuotojai, pirmą kartą ketina tapti lygiaverčiais partneriais tokio masto projekte, kuris gali būti naudingas ne tik Lietuvos ekonominių ryšių plėtrai, tačiau ir sprendžiant ekologinius klausimus.

Pagrindinė YPO ekologinės iniciatyvos idėja koncentruojasi ties taip vadinama „plastic credits“ iniciatyva, kuri siūlo į plastikų pasaulį perkelti jau veikiantį anglies dioksidų taršos leidimų modelį.

„Vienydama beveik 30.000 viso pasaulio įtakingiausių verslo bendrovių vadovų bei turėdama milžinišką tinklą verslo pasaulyje, YPO iš tiesų turi realias galimybes inicijuoti bei įgyvendinti apčiuopiamus pokyčius tvaresnės vandenynų būklės link. Mes kalbame apie projektą, kuris turi potencijos tapti efektyviu plastiko taršos problemos sprendimu, nes ateina net ir iš pačių plastiko gamintojų. O Lietuvai tai – kartu ir unikali galimybė ekonominių ryšių plėtrai“, – teigė R. Buožius.

Lukas Savickas, premjero patarėjas, pasidžiaugė, kad dėl planuojamo jungtinio YPO ir „Ambersail 2“ projekto Lietuva tampa žinoma 30.000 viso pasaulio įtakingiausių verslo bendrovių vadovams.