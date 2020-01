VTEK vertins J. Narkevičių, „premjero kelio“ klausimas dar kiek palauks 

Jaroslavas Narkevičius, susisiekimo ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį svarstys susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus elgesį ir pateiks jo įvertinimą. Tuo metu tarnybinės etikos sargų tyrimas dėl į premjero Sauliaus Skvernelio namus vedančio kelio asfaltavimo aplinkybių dar užtruks bent iki vasario ar net kovo.

Prezidentas Gitanas Nausėda yra pareiškęs, kad premjeras ir valdančioji koalicija yra prisiėmę politinę atsakomybę už J. Narkevičių, o paties Vyriausybės vadovo vertinimai, anot prezidento, priklausys ir nuo VTEK sprendimo „kelio asfaltavimo“ klausimu.

Tuo metu valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis pabrėžia, kad netgi jeigu tarnybinės etikos sargai bus nepalankūs ministrui ir premjerui, tai esą nieko nepakeis.

Dėl visų epizodų – vienu metu

Eglė Ivanauskaitė, VTEK atstovė spaudai, VŽ pranešė, kad šį trečiadienį rengiamame Komisijos posėdyje bus svarstomi ir vertinami kaltinimai J. Narkevičiui galbūt pažeidus tarnybinę etiką keliuose epizoduose, tarp jų ir dėl pernai jo kelių pietavimų Susisiekimo ministerijos kuruojamų įmonių sąskaita.

Praėjusių metų lapkritį VTEK pranešė, kad imasi tirti susisiekimo ministro elgesį: „Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu. Žiniasklaida skelbė, jog ministro pietus finansavo Susisiekimo ministerijai pavaldūs subjektai. Esą, Minske, kur vyko Baltarusijos transporto savaitės renginiai, maitinimosi išlaidas pietums padengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, o Abu Dabyje sąskaitą už pietus restorane, teigta, apmokėjo Lietuvos automobilių kelių direkcija.“

Be to, vėliau VTEK dar praplėtė tyrimą, susijusį su susisiekimo ministro elgesiu. Nuo gruodžio vidurio tiriamos aplinkybės, susijusios su J. Narkevičiaus privačių interesų deklaravimu – be kita ko tiriama, ar šis politikas „laiku ir tinkamai deklaravo, kad vadovauja Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyriui“, taip pat ar jis tinkamai deklaravo „sutuoktinės vykdomą individualią nekilnojamojo turto nuomos veiklą ir 3.000 Eur vertę viršijančius iš šios veiklos galbūt kylančius sandorius“.

E. Ivanauskaitė VŽ patvirtino, kad trečiadienio posėdyje bus svarstomi ir vertinami iškart visi ministro elgesio epizodai.

Prezidentas laukia

Prezidentas yra pareiškęs nepasitikėjimą J. Narkevičiumi. Tačiau jį užstojo valdančioji koalicija. Todėl susisiekimo ministro bent kol kas nebus siekiama atstatydinti. Kita vertus, po koalicijos posėdžio užsiminta, kad viską gali pakeisti itin neigiamas VTEK sprendimas dėl J. Narkevičiaus.

Tuo metu G. Nausėda irgi užsiminė „artimiausiu metu“ laukiąs tarnybinės etikos sargų išvados dėl susisiekimo ministro.

Prezidentas taip pat pareiškė nematąs prasmės su valdančiaisiais kalbėtis apie J. Narkevičiaus situaciją: „Viskas jau yra pasakyta, mano veiksmai visi yra padaryti. Laukiame VTEK išvadų tiek dėl pono Narkevičiaus, tiek dėl kelio asfaltavimo – bus matyti, bus įvertinta viskas.“

Kelio asfaltavimo aplinkybes dar aiškinasi

Bet dėl „premjero kelio asfaltavimo“ aplinkybių VTEK išvados dar teks palaukti bent iki vasario ar net kovo.

Pernai gruodžio 16 d. tarnybinės etikos sargai pranešė tirsią, ar „ministro pirmininko S. Skvernelio privatūs interesai nepaveikė sprendimų skirti finansavimą gatvės, šalia kurios jis gyvena, asfaltavimui“.

„Bus aiškinamasi, ar svarstant bei priimant sprendimus dėl gatvės Vilniaus rajone, šalia kurios gyvena premjeras, jam nekilo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatyta pareiga nusišalinti“, – pranešė VTEK.

Pabrėžta, kad tyrimams vykdyti numatomas trijų mėnesių terminas. Taigi, gruodžio viduryje pradėtas VTEK tyrimas gali trukti bent iki kovo vidurio.

Maža to, reikalui esant, tyrimas gali būti pratęstas dar vienam kitam mėnesiui.

Todėl, anot Komisijos atstovės spaudai, šio trečiadienio posėdyje dar nėra numatyta svarstyti premjero klausimo, nes „tyrimas dar tęsiamas, medžiaga renkama ir vertinama“.

Klausimus pavadino „susijusiais“

Tyrimas dėl S. Skvernelio pradėtas 2019 m. spalio 30 d. Vyriausybei priėmus J. Narkevičiaus pateiktą nutarimą dėl 300.000 Eur iš Kelių fondo rezervo skyrimo Vilniaus rajono savivaldybei, kuri visus šiuos pinigus skyrė prie premjero namų einančios gatvės asfaltavimui. S. Skvernelis pirmininkavo šiam Vyriausybės posėdžiui, todėl suabejota, ar šio politiko veiksmai neprieštarauja įstatymui dėl interesų derinimo.

Prezidentas praėjusią savaitę pareiškė negalįs atsakyti, ar tebepasitiki premjeru, tikindamas, kad būtina sulaukti atsakymų į visus abejonių keliančius klausimus, tarp jų ir dėl kelio šalia S. Skvernelio namų asfaltavimo aplinkybių.

„Tai yra glaudžiai susiję klausimai – J. Narkevičiaus klausimas, kelio asfaltavimo klausimas. VTEK vertina ne tik J. Narkevičiaus veiklą, bet ir taip pat kaip vieną iš klausimų būtent ir šitą kelio asfaltavimo bylą“, – tvirtino G. Nausėda.

Tuo metu valdančiosios koalicijos lyderis R. Karbauskis LRT yra sakęs, kad netgi jeigu VTEK išvada dėl premjero būtų jam nepalanki, o G. Nausėda pareikštų nepasitikėjimą S. Skverneliu, tai esą nieko nepakeistų. „Politinių pokyčių neverta tikėtis, nes koalicija pasitiki premjeru. Tiesiog tokiu atveju, matyt, premjeras paprašytų Seimo balsuoti dėl pasitikėjimo, o Seimas balsų dauguma tą pasitikėjimą pareikštų“, – pastebėjo R. Karbauskis.