VPT: Anykščiai turi nutraukti 0,6 mln. Eur vertės sutartį su savo įmone

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Anykščių savivaldybė turi nutraukti 0,6 mln. eurų (su PVM) vertės laikiną sutartį su jos valdoma komunalinių atliekų tvarkymo įmone Anykščių komunalinis ūkis, pareiškė Viešųjų pirkimų tarnyba.

Tarnybos teigimu, savivaldybė, be konkurso pasirašiusi vidaus sandorį, suteikė išimtines sąlygas savo įmonei, apribojo kitų įmonių galimybę varžytis ir taip pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Be to, savivaldybė neskelbė jokios informacijos apie šį sandorį.

VPT teigimu, vidaus sandoriai sudaromi tik išimtiniais atvejais.

Savivaldybė teigia, kad konkursas neskelbtas, nes ji neturėjo pakankamai žinių, kaip parengti šiukšlių tvarkymo konkurso sąlygas.

Sutartyje numatyta, kad ji galios, kol įvyks viešas konkursas, bet ne ilgiau kaip iki 2019 metų pabaigos. Tačiau savivaldybė konkurso taip ir nepaskelbė, nes Anykščių komunalinis ūkis tarybai pasiūlė palaukti Seimo sprendimo dėl Viešųjų pirkimų įstatymo, numatančio liberalizuoti savivaldybių vidaus sandorius.

Seimas pernai gruodį priėmė tai numatančias įstatymų pataisas. Nuo šiol savivaldybėms leidžiama sudaryti vidaus sandorius vandens ar šilumos tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros srityse, taip pat – teikiant maitinimo paslaugas ugdymo, globos arba sveikatos priežiūros įstaigose.

Anykščių savivaldybė vidaus sandorį su įmone pasirašė 2018 metų gruodžio pabaigoje.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.