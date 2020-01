ES kritikuoja JAV-Kinijos prekybos susitarimą

„Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Philas Hoganas, už prekybą atsakingas Europos Komisijos narys, sukritikavo JAV – Kinijos pirmojo etapo prekybos susitarimą.

Anot P. Hogano, prekybos susitarimas tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų turės menką ekonominę naudą. Be to, P. Hoganas, kalbėdamas apie prekybos susitarimą leido suprasti, kad Vašingtono ir Pekino prekybos paliaubos visų pirma yra politinis aktas, padėsiantis Donaldui Trumpui, JAV prezidentui, artėjančiuose šalies prezidento rinkimuose.

„Pasižiūrėkime į konkrečias detales, ką pavyko pasiekti. JAV ir Kinija vis dar taiko viena kitos prekėms 20% tarifus. Susitarimas taip pat neskatins konkurencijos ir nekurs naujų darbo vietų, ko norėjo D. Trumpas. Trumpuoju laikotarpiu, nuo dabar iki lapkričio mėnesio, galbūt susitarimas veiks (lapkričio mėnesį JAV vyks prezidento rinkimai – VŽ). Tačiau, aš, kaip politikas, suprantu tokias veikimo strategijas“.

Tiesa, vėliau P. Hoganas, po serijos susitikimų su JAV pareigūnais kiek sušvelnino toną dėl JAV ir Kinijos prekybos susitarimo ir teigė, kad JAV-Kinijos susitarimas vis dėl turi „keletą pozityvių dalių“, pavyzdžiui, intelektinės nuosavybės klausimu. Anot P. Hogano, šioje srityje susitarimas atspindi Briuselio poziciją.

VŽ primena, kad prekybos paliaubos tarp Vašingtono ir Pekino trečiadienį buvo sutiktos su didele pompastika Baltuosiuose rūmuose, kur prekybos susitarimą tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų pasirašė Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos vicepremjeras Liu He.

Pasiekimai abejotini

Nepaisant to, kad JAV ir Kinijos susitarimas mažina netikrumą ir stabdo tolimesnę prekybos konflikto eskalaciją, kuri grasina ir pasaulio ekonomikai, didžioji dalis jau įvestų JAV ir Kinijos prekybos tarifų viena kitos prekėms išlieka, be to nėra aišku, kiek ilgai truks JAV ir Kinijos prekybos paliaubos. Derybos buvo sunkios, šiltesnius etapus, keitė šaltesni, tad JAV ir Kinijos santykiai labai nepastovūs.

Be to, kai kurios šalys jau išsakė kritiką ir susitarimo nuostatai, kuri įpareigoja Kiniją per artimiausius metus iš JAV importuoti produkcijos už 200 mlrd. USD, įskaitant ir žemės ūkio produktus. Anot kritikų, tai pažeidžia Pasaulio prekybos organizacijos PPO taisykles ir yra diskriminuojanti kitų šalių kompanijas.

P. Hoganas pažymėjo, kad kol kas dar nespėta smulkiai išnagrinėti susitarimo nuostatų, tačiau, kai tik tai bus padaryta, jeigu bus rasta PPO taisyklių pažeidimų, tai bus imamasi ir atitinkamų veiksmų.

VŽ rašė, kad pirmojo etapo prekybos susitarimu Kinija įsipareigoja papildomai iš JAV nusipirkti milijardų dolerių vertės produkcijos ir užbaigti ilgus metus trunkančią priverstinę technologijų perdavimo praktiką.

JAV savo ruožtu įsipareigoja Kinijai perpus sumažinti rugsėjo 1 dieną įvestus 15% muitus maždaug 120 mlrd. USD vertės vartojimo prekėms, tokioms kaip drabužiai.

Tačiau daugiau nei 350 mlrd. USD vertės kiniškoms prekėms JAV įvesti tarifai tebegalios.