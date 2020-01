Kaip socialinė politika gali padėti spręsti dabarties iššūkius

Komisijos nuotr.

Klimato kaita, mūsų gamtinės aplinkos nykimas ir technologinė plėtra pastaraisiais metais sukėlė beprecedentę tarptautinės bendruomenės reakciją. Vis dėlto dar liko daug ką nuveikti. Pramonei palaipsniui tampant žalesnei ir vis labiau skaitmenėjant, milijonų europiečių profesinis gyvenimas pasikeis. Senėjanti visuomenė ir ilgėjanti gyvenimo trukmė taip pat kelia naujų iššūkių mūsų sveikatos ir socialinės apsaugos sistemoms.

Dabartiniai socialiniai rodikliai yra teigiami – nedarbas yra mažiausias per visą ES istoriją, o per pastaruosius dešimt metų 7 mln. žmonių išbrido iš skurdo bei įveikė socialinę atskirtį. Tačiau nelygybė išlieka ir daug žmonių vis dar sunkiai suduria galą su galu. Ne visi Europos vaikai ir jaunuoliai turi galimybę naudotis kokybiškomis švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugomis. Vis dar per mažai moterų dalyvauja darbo rinkoje, taip pat jų karjera gerokai labiau fragmentuota. Be to, dar toli gražu nepanaikinome vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo.

Lietuvoje pajamų nelygybė tebėra viena didžiausių ES ir ją iš esmės lemia didžiausias pajamas gaunančių asmenų pajamų augimas. 2017 m. turtingiausių 20% Lietuvos gyventojų pajamos buvo 7,3 karto didesnės nei neturtingiausių 20% gyventojų. Pagyvenusių žmonių skurdas tebėra didelė problema, jo lygis Lietuvoje gerokai viršija ES vidurkį. Neįgaliųjų skurdo rizika taip pat yra viena didžiausių ES ir toliau didėja. Maždaug 44% neįgaliųjų gresia skurdas arba socialinė atskirtis, palyginti su 30 % ES.

Europos Komisijos Pirmininkės Ursulos von der Leyen paskelbtame Europos žaliajame kurse numatytas Europos siekis iki 2050 m. tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Permainos atvers naujų verslo galimybių, tačiau taip pat turėsime keisti savo gamybos modelius, vartojimo, keliavimo ir maitinimosi įpročius. Taigi turėsime sukurti naujas novatoriškas ir konkurencingas pramonės šakas, išmokti naujų būdų, kaip užsidirbti pragyvenimui, ir ugdytis naujus įgūdžius.

Kartu dėl sparčios dirbtinio intelekto ir robotikos pažangos keičiasi karjeros galimybės, galbūt dėl to net išnyks kai kurios profesijos. Darbas platformose ir didžioji ekonomika jau trikdo daug verslo modelių. Turime užtikrinti socialinę apsaugą naujajame darbo pasaulyje net ir tiems, kurie dirba mažų garantijų darbą, jiems ypač.

Norėdami ugdyti savo būsimus darbuotojus turime imtis veiksmų tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. Turime užtikrinti, kad visi ES darbuotojai galėtų tinkamai pasinaudoti galimybėmis ir gebėtų įveikti dėl šių permainų kylančius sunkumus. Novatoriška ir įtrauki ateities socialinė rinkos ekonomika pirmiausia turi pasirūpinti žmonėmis – suteikti jiems tinkamai apmokamą kokybišką darbą. Šioje srityje ypač svarbi yra galimybė pasinaudoti perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo galimybėmis. Nė vieno asmens, nė vieno regiono, nė vienos šalies negalime palikti nuošalyje.

Gruodį darbą pradėjusi naujoji Europos Komisija jau nustatė sritis, kuriose ES lygmens veiksmai bus būtini, tačiau vien ES veiksmų nepakaks. Europos Sąjungos institucijos ir ES vadovai 2017 m. lapkričio mėn. paskelbė Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo įsipareigojo užtikrinti teisingumą kasdieniame gyvenime. Šis 20 teisių ir principų rinkinys įtvirtina siekį visiems užtikrinti lygias galimybes, darbą, tinkamas darbo sąlygas bei socialinę apsaugą ir skatina įtrauktį visose politikos srityse. Atėjo laikas nuo siekių pereiti prie veiksmų. Europos Komisija ką tik pradėjo diskusijas su visomis ES šalimis, regionais ir socialiniais partneriais ir paprašė visų suinteresuotųjų subjektų pateikti nuomonę dėl tolesnių veiksmų bei paragino susivienyti kuriant bendrą ES ramsčio vertybių viziją. Į šių diskusijų rezultatus bus atsižvelgta rengiant ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą.

Pradedame svarstymus dėl galimos Europos minimalaus darbo užmokesčio sistemos. Visi dirbantys asmenys turi gauti teisingą darbo užmokestį, užtikrinantį deramą gyvenimo lygį. Tačiau dar per daug dirbančių europiečių verčiasi sunkiai. Kad tokių žmonių liktų kuo mažiau, turime sutarti, kaip bus skatinami aukšti darbo užmokesčio nustatymo standartai. Kartu tai padėtų visoje ES užtikrinti geresnę laipsnišką ekonominę ir socialinę konvergenciją, prisidėtų prie kolektyvinių derybų sistemų gerinimo ir socialinių partnerių savarankiškumo užtikrinimo. Kad ir koks bus pasiūlymas, jame bus paisoma būtinybės minimalų darbo užmokestį nustatyti pagal nacionalines tradicijas, kolektyvines sutartis ir teisines nuostatas.

Pasauliniai iššūkiai yra pernelyg dideli, kad juos būtų galima įveikti pavieniui. Tai pasakytina ir apie darbo rinkų ateitį bei jų indėlį kuriant konkurencingą, tvarią ir teisingą Europą. Turime toliau siekti aukščiausių standartų, kad visi europiečiai galėtų gyventi oriai ir turėtų galimybę įgyvendinti savo svajones.

Komentaro autorius - Nicolas Schmitas, už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.