Minint Sausio 13-ąją Seime įteikta Laisvės premija 

Lietuvoje pirmadienį pagerbiamas prieš 29 metus per sovietų agresiją žuvusių laisvės gynėjų atminimas. Ta proga Seime surengtas iškilmingas posėdis, per kurį šių metų Laisvės premija įteikta partizanui, Atgimimo metraštininkui Albinui Kentrai.

Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, sekmadienio vakarą, prie Seimo rūmų buvo uždegti Atminimo laužai.

Sausio 13-osios rytą Lietuvos mokyklose, įstaigose ir organizacijose buvo uždegtos žvakutės, simbolizuojančios atmintį, vienybę ir pergalę prieš sovietų agresorių.

Prezidentas Gitanas Nausėda žvakes uždegė kartu su Vilniaus „Ryto“ progimnazijos mokiniais. Šioje mokykloje mokėsi per sovietų agresiją 1991 m. prie Televizijos bokšto žuvęs Darius Gerbutavičius.

Seime pirmadienio rytą surengtame iškilmingame minėjime kalbėjęs Viktoras Pranckietis, parlamento vadovas, sakė, kad Sausio 13-oji „buvo riba tarp tamsos ir šviesos, lūžis mūsų tautos istorijoje, virsmas mūsų savimonėje“.

Laisvės gynėjas Robertas Gradauskas iškilmingame posėdyje kalbėjo: „Valstybės kelias buvo vingiuotas, bet jis nueitas mūsų pačių, be okupantų. Todėl turime vertinti laisvę, turime gebėti vėl ją apginti, jeigu iškiltų tokia būtinybė. Esu tikras, kad dabartinė jaunoji karta tą ir padarytų, nes yra pasišventusi savo valstybei.“

„Laisvė yra Dievo dovana, kurią reikia branginti ir kasdien ginti. Laisvas yra ne tas, kuris kartais elgiasi tarsi neturėdamas galvos, bet tas, kuris brangina tiesą ir žvelgia į žmones ne kaip į konkurentus ar, dar blogiau, kaip į daiktus, kuriais galima pasinaudoti, bet kaip į brolius ir seseris, kuriems ne tik galima, bet ir reikia pasitarnauti. Per 29 m. mes šitokį suvokimą kažkiek praradome, nes per daug įtikėjome į Mamonos galią, o tikrasis tikėjimas apsilpo. Pinigas bei turtas daug kam yra tapęs tiesiog stabu, kuriam meldžiamasi. Dėl to šiandien daugelis, vietoje statę Lietuvą, geba vien kaltinti, kad kiti jos nestato“, – savo kalboje apgailestavo kardinolas Sigitas Tamkevičius.

Seimo iškilmingo posėdžio metu Laisvės premija įteikta A. Kentrai. Sprendimą dėl to praėjusių metų lapkritį priėmė Seimo narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės vadovaujama Laisvės premijos komisija.

Šiuo apdovanojimu siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

1929-aisiais gimęs A. Kentra iškart po Antrojo pasaulinio karo apie porą metų partizanavo. 1988-aisiais prasidėjus Atgimimui jis ėmė rūpintis Sąjūdžio metraščiu bei tarptautinės bendruomenės informavimu apie Lietuvos Nepriklausomybės kelią.

Po parlamento posėdžio Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo buvo iškilmingai iškelta Lietuvos vėliava.

Žuvusiųjų per Sausio 13-ąją atminimas pagerbtas Antakalnio kapinėse.

Per sovietų agresiją 1991 m. sausį karinių veiksmų metu nužudyta 14 žmonių, beveik 800 sužaloti.

Sovietai karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 d. paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.

Vilniaus apygardos teismas pernai buvusį sovietų gynybos ministrą Dmitrijų Jazovą ir dar daugiau kaip 60 buvusių sovietų pareigūnų bei karininkų pripažino kaltais dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, jiems už akių skirtos laisvės atėmimo bausmės.

Albinas Kentra, šių metų Laisvės premijos laureatas. Juliaus Kalinsko (15min.lt/Scanpix) nuotr.