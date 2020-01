Verslo organizacijos traukiasi iš trišalio Nacionalinio susitarimo 

Verslo asocijuotos struktūros pranešė pasitraukiančios iš prieš kelerius metus pasirašytojo trišalio Nacionalinio susitarimo dėl ekonominių reformų. Darbdavių atstovai tokį sprendimą priėmė, nes yra nepatenkinti pastaraisiais valdžios veiksmais svarstant ir priimant sprendimus dėl mokesčių pakeitimų.

Danas Arlauskas, Darbdavių konfederacijos prezidentas, VŽ penktadienį patvirtino, kad visos penkios verslo organizacijos šią savaitę sutarė išeiti iš 2017 m. su Vyriausybe ir profsąjungomis pasirašytojo Nacionalinio susitarimo. Be Darbdavių konfederacijos tai Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), „Investuotojų forumas“, Verslo konfederacija bei Pramonės, prekybos ir amatų rūmai.

Apsisprendė nelaukti sausio pabaigos

Apie tokius savo ketinimus šių organizacijų vadovai užsiminė dar praėjusių metų pabaigoje. Svarstyta galimybė sausio 22 d. surengti bendrą pasitarimą, į kurį žadėta pakviesti ir Vyriausybės atstovus. Šioje konferencijoje turėjo būti diskutuojama, kaip verslui sekasi bendradarbiauti su Vyriausybe, taip pat kaip vykdomas Nacionalinis susitarimas.

„Tačiau šią savaitę buvome susirinkę ir pasikalbėję. Apsisprendėme, kad nėra ko laukti tos datos ir tos konferencijos, nes visi argumentai jau išsakyti. Todėl priimtas sprendimas ir sudėti visų penkių organizacijų parašai, kad nutraukiame dalyvavimą Nacionaliniame susitarime“, – teigė D. Arlauskas.

Apie tai penktadienį žadama oficialiai pranešti premjerui Sauliui Skverneliui ir Seimo vadovybei.

„Beveik trejus metus to susitarimo buvo daugiau ar mažiau laikomasi, bet finišo tiesiojoje pradėjome kažko nebesuprasti“, – yra sakęs Darbdavių konfederacijos prezidentas.

Anot jo, politikai pradėjo galvoti apie 2020 m. Seimo rinkimus, todėl Nacionalinis susitarimas esą tapo nebesvarbus: „Prasidėjo tokie dalykai, kaip „Metrail“, kai verslas turėjo atsakyti už valstybės įmonei vieną išduotą licenciją, ji apsivogė, bet tada ant visų verslų krito atsakomybė. Švietimo reformą pradėjome kvestionuoti, ten daug kas stovi vietoje. Visi svarbūs klausimai, kurie buvo Nacionaliniame susitarime, sustojo ir diskusijose su Finansų ministerija, kitomis ministerijomis, matėme, kad buvo įjungtas stabdis.“

Chaosas, nenuoseklumas ir blaškymasis

Robertas Dargis, LPK prezidentas, tikino, kad papildomą rūpestį verslui kelia valdančiosios daugumos pernai rudenį svarstyti ir priimti chaotiški mokestiniai pakeitimai. Jie, pasak LPK vadovo, kuria nestabilią ir sunkiai prognozuojamą verslo aplinką. O nestabili verslo aplinka – pagrindinė rizika plėtrai, kaip lūkesčių apklausose nurodo beveik 40% įmonių vadovų.

Nacionaliniame susitarime buvo be kita ko pasižadėta nedidinti bendros mokestinės naštos verslui, taip pat vadovautis principu, kad vieni mokesčiai būtų didinami mažinant kitus. Tačiau praėjusį rudenį Vyriausybė ir Seimas pasielgė priešingai – nesuderinusi su socialiniais partneriais pakeitė mokesčių aplinką.

„Nenuoseklumas ir blaškymasis, kuri įvyko 2019-ųjų pabaigoje, nebeleidžia sakyti, kad verslas palaiko tokią Vyriausybę ir tokią Seimo daugumą, kuri pati savo priimtus sprendimus kaitalioja pakankamai greitai“, – kalbėjo R. Dargis.

Nesutiko „trankyti durimis“

Tačiau ne visos verslininkus vienijančios organizacijos parėmė tokį radikalų žingsnį kaip pasitraukimas iš Nacionalinio susitarimo.

„Pasirašydamas Nacionalinį susitarimą, verslas prisiėmė įsipareigojimus visuomenei ir turi jų laikytis, nepaisydamas to, kad trečioji šalis – Vyriausybė – negalėjo ar nepakankamai norėjo galėti susitarimo laikytis. Ar verta šiandien verslui ultimatumais trankytis durimis ir palikti Nacionalinį susitarimą, kuriame, beje, išreikštas valdžios įsipareigojimas gerbti susitarimą pasirašiusius partnerius? Likime. Įgyvendinkime duotus pažadus darbuotojams, profsąjungoms, visuomenei“, – pareiškė Sigitas Leonavičius, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas.

„Likus 9 mėn. iki rinkimų verslui lengviausia būtų trenkti durimis, jau dabar nurašyti šių metų tris ketvirčius į nuostolius ir laukti naujos valdžios. Arba galime kalbėtis ir toliau su visais socialiniais partneriais, kartu siekti tvaraus šalies ekonomikos augimo, konkurencingumo didinimo ir plataus socialinio dialogo. Gal Vyriausybei ir politikams Seime šis verslo bendruomenių pavyzdys laikytis žodžio suteiks daugiau drąsos įgyvendinti verslui, darbuotojams ir kitiems socialiniams partneriams duotus pažadus“, – pridūrė jis.

Inga Ruginienė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovė, VŽ tikino, kad profsąjungos neturi planų trauktis iš Nacionalinio susitarimo: „Nežadame trankyti durimis.“

Kartu ji pripažino, kad Nacionalinis susitarimas „gal ir nepilna apimtimi veikė, tačiau bent jau sudarė galimybes socialiniams partneriams kas ketvirtį tarpusavyje padiskutuoti dėl šaliai būtinų pokyčių įvairiose srityse ir pasiderinti dėl žingsnių“.

Žadėta visus pakeitimus derinti iš anksto

Verslo atstovų pretenzijas dėl nevykdomo susitarimo premjeras atmeta. „Tikrai nepripažįstu to, kad Nacionalinis susitarimas yra sulaužytas. Jame nėra labai aiškiai apibrėžta, per kokį laikotarpį turime viską padaryti. Tiesiog dažnai verslas pasilieka savo poziciją, kuri yra išsakoma pakankamai griežtai, neargumentuotai, stojama į poziciją, o po to bandoma pradėti kalbėtis“, – dar gruodį yra sakęs S. Skvernelis.

„Jeigu kuri nors iš susitarimo pusių mato, kad jis nėra tikslingas ir pažeistas, jį galima tiesiog nutraukti. Aš esu linkęs tokių susitarimų laikytis“, – kalbėjo jis.

2017 m. spalio 16 d. Vyriausybė su septynių darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovais pasirašė Nacionalinį susitarimą dėl šalies pažangos.

Dokumente nurodyta, kad socialiniai partneriai „ketina siekti mokesčių sistemos suderinamumo ir stabilumo, aukšto šalies konkurencingumo“, „mažinti darbo jėgos apmokestinimą, perkeliant mokestinę naštą mažiau ekonomikos augimui žalingiems mokesčiams“, „nedidinti bendros mokestinės naštos verslui ir vadovautis principu, kad vieni mokesčiai būtų didinami mažinant kitus“.

Susitarimu taip žadėta „visus siūlomus mokestinius pakeitimus iš anksto aptarti su socialiniais partneriais“, „atsižvelgiant į ekonomikos augimą, įsipareigojama didinti darbuotojų darbo užmokestį, sukurti efektyvų bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tinklą“, „didinti viešojo sektoriaus efektyvumą, optimizuoti darbuotojų skaičių ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę“.