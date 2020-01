Britų parlamentarai balsuos dėl „Brexit“ susitarimo

Jungtinės Karalystės (JK) parlamentarai po kelerių metų ginčų ketvirtadienį turėtų galutinai patvirtinti „Brexit“ susitarimą ir taip atverti kelią šaliai išstoti iš Europos Sąjungos sausio 31 dieną.

Bendruomenių Rūmai baigs teisės akto projekto nagrinėjimą ratifikuodami premjero Boriso Johnsono išsiderėtą „skyrybų“ su ES susitarimą, taip užbrėždami brūkšnį už politinio chaoso laikotarpio.

Didžiąją dalį laiko nuo 2016-ųjų referendumo dėl „Brexit“ įstatymų leidėjai nesutarė, kaip, kada ir ar apskritai JK turėtų nutraukti beveik pusšimtį metų trukusią Europos integraciją.

Tačiau B. Johnsono pergalė praėjusį mėnesį surengtuose pirmalaikiuose visuotiniuose rinkimuose užbaigė tą sąmyšį, ir konservatorių gauta dauguma parlamente leis premjerui prastumti savo „Brexit“ susitarimą.

Parlamento nariai dar prieš Kalėdas preliminariai patvirtino Pasitraukimo iš ES susitarimo įstatymo projektą, o vyriausybė šią savaitę suteikė tris dienas šio teisės akto projekto išsamiam nagrinėjimui.

Tačiau antradienį ir trečiadienį nemažai parlamentarų nė nepasirodė Bendruomenių Rūmuose, o vyriausybė lengvai atmetė opozicijos bandymus pakeisti įstatymo tekstą.

Priešingai nei pernai, kai kiekvienas balsavimas dėl „Brexit“ sutarties kėlė vyriausybės griūties pavojų, kaip galiausiai ir nutiko, nėra abejonių, kad ketvirtadienį Bendruomenių Rūmuose dokumentas bus patvirtintas.

„Brexit“ susitarimą dar turi patvirtinti nerenkami Lordų Rūmai ir Europos Parlamentas, bet tai turėtų įvykti iki sausio 31-osios.

Derybos dėl prekybos

Visų dėmesys dabar jau nukrypęs į kitą didelį išbandymą – derybas dėl JK naujų santykių su savo didžiausia prekybos partnere ES.

„Brexit“ susitarime aptariami tokie „skyrybų“ klausimai kaip ES piliečių teisės ir JK finansiniai įsipareigojimai, be to, jame numatytas 11 mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį Londonas ir Briuselis turi susitarti dėl platesnės partnerystės ateityje.

Briuselis perspėja, kad dabar numatytas terminas – gruodžio 31-oji – yra itin trumpas laikotarpis, ir yra suteikęs Londonui galimybę paprašyti jį pratęsti.

Tačiau B. Johnsonas tvirtina, kad pereinamasis laikotarpis nebus pratęsiamas, bei pabrėžia, jog JK privalo išsilaisvinti iš ES taisyklių kaip įmanoma greičiau.

Prieš trečiadienį vykusias derybas su B. Johnsonu Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad būtų „praktiškai neįmanoma“ susitarti su Londonu dėl visų klausimų iki šių metų pabaigos.

„Turėsime išskirti prioritetus“, – pareiškė U. von der Leyen, sakydama kalbą Londono ekonomikos mokykloje.

„Derybos bus įtemptos, ir kiekviena iš šalių padarys viską, kas joms geriausia“, – pridūrė ji.

B. Johnsono biuras savo ruožtu užsiminė, kad sutiktų su daliniu prekybos susitarimu.

Londonas nenorėtų, kad artėjančios derybos vyktų laikantis ilgametės ES politikos, kad „dėl nieko nesusitarta, kol nesusitarta dėl visko“, kuria siekiama neleisti vienai pusei susirankioti jai patinkančias susitarimo dalis, sakė premjero atstovas.

„Labai aiškiai [sakome], kad norime sutarti derėdamiesi dėl sutarties“, – teigė jis.

