Iš Irako išvedama dalis vokiečių karių

Vokietija išveda dalį Irake dislokuotų savo karių, priklausančių koalicijai, kovojančiai su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“, antradienį pranešė Gynybos ministerija.

Apie 30 karių, dislokuotų Bagdade ir Tadži, bus perkelti į Jordaniją ir Kuveitą, naujienų agentūrai AFP sakė Gynybos ministerijos atstovas. Jo teigimu, karių išvedimas „netrukus prasidės“.

Su „Islamo valstybe“ kovojančioje koalicijoje yra apie 415 vokiečių karių, o maždaug 120 dislokuoti Irake.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas išvakarėse bendrame pareiškime ragino Iraką nepakenkti kovai su „Islamo valstybės“ džihadistais.

„Šiomis aplinkybėmis nepaprastai svarbu išsaugoti [su „Islamo valstybe“ kovojančią] koaliciją. Raginame Irako vadovybę toliau užtikrinti būtiną paramą koalicijai“, – rašoma bendrame lyderių pareiškime.

Amerikiečiai kol kas nesitraukia

Nepaisant to, kad Irako parlamentas sekmadienį savo ruožtu priėmė neįpareigojančią rezoliuciją, kuria raginama išvaryti Amerikos pajėgas ir koalicijos prieš džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS) šalių karius, amerikiečiai kol kas neketina to daryti.

Nepaisant to, kad į viešumą buvo nutekintas JAV generolo oficialus laiškas, kuriuo Irakas informuojamas apie amerikiečių karių pasitraukimą, pirmadienį patvirtinta, kad tai tebuvo „juodraštis“ ir jo kol kas neketinama išsiųsti.

„Tai buvo klaida, nuoširdi klaida, juodraštinis nepasirašytas laiškas, nes mes perkeliame pajėgas“, – žurnalistams Vašingtone sakė JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas Markas Milley.

JAV gynybos sekretorius Markas Esperis sakė, kad tas laiškas „neatitinka“ Vašingtono pozicijos, ir paneigė, kad priimtas sprendimas palikti Iraką.

Visame Irake dislokuoti apie 5 200 JAV karių, kurie padeda vietos pajėgoms užkirsti kelią IS atsikūrimui.

Jie priklauso platesnei koalicijai, kurią 2014 metais padėti kovoti su džihadistais pakvietė Irako vyriausybė.

Skubus NATO posėdis

Pirmadienį skubiai sukviestame neeiliniame NATO Tarybos posėdyje išreikštas solidarumas JAV dėl operacijos Bagdade, teigia Lietuvos užsienio reikalų ministras.

„Išsakytas vieningas palaikymas JAV kaip sąjungininkui. Aišku, pabrėžta svarba tęsti kovą su terorizmu, kadangi jis regione iš tikrųjų neslopsta“, – po posėdžio BNS sakė Linas Linkevičius.

Anot jo, susitikimo dalyviai taip pat akcentavo, kad dabar visos pastangos turi būti nukreiptos į diplomatines priemones ir taikaus sprendimo paieškas.

L. Linkevičiaus teigimu, dėl NATO ir JAV vykdymų misijų Irake tęstinumo kol kas jokių sprendimų nėra.

„Šiuo metu NATO mokymo misija yra suspenduota, bet ne nutraukta. Jos ateitis bus aiški vėliau“, – sakė jis.

„NATO vadovybė palaiko kontaktus su Irako valdžia šiuo klausimu, kadangi buvo įvairių pareiškimų Irako parlamente, net reikalaujančių išvesti užsienio pajėgas. Ten yra gana nemažas susiskaldymas. Čia, matyt, dar reikės aiškintis“, – teigė L. Linkevičius.

„Lygiai tas pats pasakytina ir apie amerikiečių vadovaujamos koalicijos operacijos „Įgimtas ryžtas“ ateitį, kur dalyvauja mūsų kariai“, – pridūrė jis.

Lietuvos ministro teigimu, Šiaurės Atlanto Tarybos nariai pabrėžė abiejų misijų svarbą.

„Visų sąjungininkų nuomone, šių misijų vertė ir svarba labai didelė, bet, žinoma, turi būti sąlygos. Reikia išsiaiškinti dėl tų sąlygų ateities“, – sakė L. Linkevičius.

ES šalių užsienio reikalų ministrai situacijos Vidurio Rytuose aptarimui Briuselyje rinksis penktadienį.

VŽ primena, kad JAV praėjusios savaitės pabaigoje Irake nukovus aukšto rango Irano generolą Qasemą Soleimani įtampa tarp dviejų šalių dar labiau sustiprėjo. Iranas pagrasino griežtu atsaku ir sekmadienį paskelbė, kad daugiau nebesilaikys apribojimų dėl urano sodrinimo, prisiimtų 2015 m. branduoliniu susitarimu.

Q. Soleimani vadovavo Islamo revoliucinės gvardijos korpuso Kudso pajėgoms, atsakingoms už operacijas užsienyje, taip pat buvo Irano patikėtinis Irake ir nuolat lankydavo šią šalį, ypač padidėjus įtampai regione. Plačiau apie tai, kodėl JAV ėmesi tokio žingsnio būtent dabar, galite skaityti čia.