TOP 12 daugiausia dėmesio 2019 m. sulaukusių „Premium“ straipsnių

Skelbiame 2019 metų „Verslo žinių“ temas, sulaukusias daugiausia prenumeratorių dėmesio, kurias taip pat rekomenduoja redakcija.

1. Bėga iš pensijų fondų, nes nenori mesti pinigų į anuitetų balą

Kaip kaupti pensijai, žmogus dažniausiai renkasi tik kartą gyvenime. Sprendimo reikšmę galima būtų palyginti nebent su vedybomis ar būsto pirkimu. Tačiau gyventojai eiti obuoliauti su valdžia neskuba. To priežastis – sukaupusiems per 10.000 Eur prievarta brukami anuitetai.

2. Dėl projektavimo problemų „Devold“ fabriką teks stabdyti: dienos nuostolis – 15.000 Eur

Teismas patvirtino, kad projektuojant ir statant norvegiško kapitalo trikotažo fabriką „Devold“, bendrovė „Sweco Lietuva“ padarė projektavimo klaidų, dėl kurių teks perprojektuoti ir įdiegti naujas šildymo ir vėdinimo sistemas – be jų trikotažo fabrikas negali nei normaliai veikti, nei plėstis.

3. I. Staškevičius užsimena, kad D. Misiūnui nepavyko suderinti vadovavimo įmonei ir valdybai

Ignas Staškevičius, vienas iš „Vilniaus prekybos“ akcininkų, užsiminė, kad Dalius Misiūnas, buvęs „Maxima grupės“ direktorius, galėjo būti atleistas nes buvo pernelyg sudėtinga suderinti kelias vadovaujančias pareigas.

4. Uždari turtingiausių šeimų klubai Lietuvoje: apžvalga ir perspektyvos

Lietuvoje oficialiai veikia iki 10 turtingų šeimų finansus valdančių šeimos biurų, dalis jų klientų turtą skaičiuoja milijardais, o veikiančių be iškabos, neabejojama, yra dešimtys. Laukiama, kad dėl visuomenės turtėjimo ir verslininkų kartų kaitos šių paslaugų poreikis šalyje tik augs.

5. Bankų skolinimo NT saulėlydis: portfeliai pripildyti, o alternatyvų maža

Lietuvoje veikiantys bankai sako nekilnojamojo turto (NT) projektams jau pakankamai priskolinę, todėl dabar finansavimo gali tikėtis tik stipriausi žaidėjai. Anot rinkos dalyvių, didžiausia problema ta, kad bankams nėra alternatyvų, o Finansų ministerija užsimena apie galimus pokyčius, kurie į rinką galėtų įnešti gūsį likvidumo.

6. Tikrovės testas, arba Kiek reikia turto sočiai senatvei

Papildomų pajamų senatvėje galima tikėtis ir iš per gyvenimą sukaupto turto – santaupų, nekilnojamojo ir kitokio turto. VŽ pabandė įvertinti, kiek šiuo metu per mėnesį reikia atsidėti investavimui, kad nuo 65 iki 90 metų galima būtų prie pensijos pridėti 100, 300 arba 500 Eur.

6. Po milijoninės baudos „Mediashop“ – įmonės restruktūrizacija

UAB „Mediashop“ akcininkė bendrovė „Strateginė investicija“ priėmė sprendimą restruktūrizuoti įmonę. „Mediashop“ užsiima didmenine prekyba, jai frančizės principu priklauso dvi „Elektromarkt“ parduotuvės.

7. Lukas investuoja: pasidomėjau butu nuomai

Pastaruoju metu iš jūsų gavau jau ne vieną laišką su klausimu, o kokie dar yra būdai kaupti pensijai? Todėl šį kartą kalbėsiu ne apie pasyvų investavimą ar stock pickingą, bet apie vieną alternatyvių būdų – butą nuomai.

8. Lietuvoje daugėja milijonierių: kaip jiems padėti išleisti pinigus

Multimilijonierių skaičius Lietuvoje jau perkopė 300, o jų gretos per dešimtmetį turėtų padvigubėti, atkartodamos pasaulines tendencijas. Turto valdytojai ir analitikai pažymi, kad bendra asmenų valdomo turto vertė Lietuvoje augs kartu su besiplečiančia ekonomika. Be to, Lietuvoje daugėja sėkmingų jaunosios kartos žmonių, kurie jau uždirbo savo pirmąjį milijoną.

9. V. Bumelio įmonė su 50 mln. Eur investicija įsitvirtins 70 mlrd. USD rinkoje

Verslininko Vlado Algirdo Bumelio netiesiogiai kontroliuojama gamtos mokslų ir genų inžinerijos mokslinių tyrimų bendrovė „Biotechpharma“ į plėtros projektą investuoja daugiau nei 50 mln. Eur. Investicija išaugins įmonės technines ir strategines galimybes.

10. G. Žiemelio „Fitsout“ planas: iki 2023-iųjų 800 darbo vietų ir 60 mln. Eur apyvarta

Baldų gamybos ir interjero dizaino sprendimų fabrikas „Fitsout“ įdarbino virš 160 žmonių ir spėjo įrengti keletą prekės ženklų parduotuvių JAV, Italijoje, Prancūzijoje ir kitų objektų. Verslo modelis numato, kad iki 2023 m. fabrikas pasieks 50–60 mln. Eur metinę apyvartą.

11. Pažeidei BDAR – gali tekti atsisveikinti su darbu

Tarptautinių bendrovių teisės departamentai pradėjo siųsti į Lietuvos bendroves instrukcijas, kurios reikalauja, kad darbuotojai pasirašytų įsipareigojimus laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Šiuose dokumentuose rašoma, kad darbuotojui padarius pažeidimą, jis gali būti atleistas dėl kaltės ir iš jo gali būti išieškota žala.

12. Lukas invesuoja: štai kiek dabar turėtumėte, jei 2009 m. būtumėte investavę 1.000 Eur į ...

Visada. Visada, visad, visada kainų pokyčius, grąžą, praradimus ir džiaugsmus savo gyvenime reikia vertinti procentine – ne absoliučia išraiška.