Ukraina ir Rusija sudėjo taškus dėl dujų tranzito

Rusija ir Ukraina gruodžio 31 d. Vienoje pasirašė 5 metų dujų tranzito kontraktą. Apie tai pranešė „Gazprom“ valdybos pirmininkas Aleksejus Mileris ir patvirtino Ukrainos prezidentas Voldymyras Zelenskis.

„Ukraina pasirašė dujų tranzito kontraktą, iš kurio mes uždirbsime mažiausiai 7 mlrd. USD. Šalys gali kontraktą pratęsti dar dešimčiai metų. Ukrainos dujų tranzito vamzdynas bus apkrautas. Tai – energetinė nepriklausomybė ir Ukrainos gyventojų nauda“, — rašo V. Zelenskis savo paskyroje „Facebook“.

Jis patvirtino, kad susitarta dėl mažiausiai 65 mlrd. kubinių m dujų tranzito pirmaisiais metais ir 40 mlrd. kub. m vėlesnius ketverius metus, rašo agentūra UNIAN.

Anot A. Milerio, po penkias dienas trukusių derybų Vienoje pasirašytas susitarimų ir kontraktų paketas. „Nuo šiandien šios sutartys įgyja teisinę galią ir užtikrins Rusijos dujų tranzitą per Ukrainą nuo 2019 m. gruodžio 31 d.“, — kalbėjo A. Mileris žurnalistams.

Anot „Interfax“, „Gazprom“ ir Ukrainos „Naftogaz“ pasirašė neatšaukiamą reguliavimo sutartį, pagal kurią atsisakoma visų ankstesnių arbitražo bei teismų pretenzijų, dėl kurių nepriimti sprendimai, bei atsisakoma visų pretenzijų dėl dujų tiekimo nuo 2009 m. sausio 19 d. Kaip jau skelbta anksčiau, kad pabaigų seniai besitęsiantį ginčą dėl dujų tranzito per Ukrainą, „Gzazprom“ sumokėjo Ukrainai 2,9 mlrd. USD, pagal Stokholmo arbitražo sprendimą.

Drauge Ukrainos Teisingumo ministerija ir „Gazprom“ pasirašė taikos sutartį, pagal kurią Ukraina atsisako pretenzijų „Gazprom“, pagal Ukrainos Antimonopolinio komiteto priimtus sprendimus (7,4 mlrd. USD finansinių pretenzijų). „Gazprom“ ir „Naftogaz“ taip pat pasirašė susitarimą dėl dujų transportavimo per Ukrainą, kitus dokumentus.

VŽ rašė, kad gruodžio viduryje per trišales derybas tarp Kijevo, Maskvos ir Europos Sąjungos atstovų, buvo pasiektas esminis susitarimas dėl dujų tranzito per Ukrainą ir Ukrainos pretenzijų „Gazprom“. Rusijos dujų koncernas sutiko sumokėti 2,9 mlrd. USD Ukrainos dujų įmonei „Naftogaz“, įgyvendinant Stokholmo arbitražo sprendimą dėl dujų tranzito. Taip pat susitarta dėl rusiškų dujų tranzito į Europą per Ukrainą penkeriems metams: 65 mlrd. kubinių m pirmaisiais metais ir 40 mlrd. kub. m vėlesnius ketverius metus.

„Europa žino, kad mes nenuvilsime siekdami energetinės nepriklausomybės“, — pabrėžia prezidnetas V. Zelenskis.