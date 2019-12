JAV iš gynybos biudžeto skirs 175 mln. USD Baltijos valstybėms

Jungtinės Valstijos (JAV) iš savo gynybos biudžeto skirs 175 mln. USD (157,7 mln. Eur) Estijai, Latvijai ir Lietuvai, be to, pirmą kartą per visą istoriją bus skirta lėšų Baltijos šalių oro erdvės gynybos plėtrai.