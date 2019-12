V. Putinas: Rusijai reikia Ukrainos dujų tranzito koridoriaus 

Rusija suinteresuota ne tik pasirašyti dujų tranzito sutartį su Ukraina, bet ir ją vykdyti, pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

„Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog mes neketiname pasirašyti sutartį tam tikram laikui tam, kad po to nutrauktume tranzitą. Ne. Mes tuo nesuinteresuoti. Tai patogus maršrutas, mes norime“, – sakė V. Putinas per tradicinę metų pabaigos spaudos konferenciją.

Jis pareiškė, kad Rusija savo veiksmuose remsis Stokholmo tarptautinio arbitražo priimtu sprendimu jos ginče su Ukraina dėl dabartinės dujų tranzito sutarties, ir priminė apie dar didesnę Kijevo skolą Maskvai už obligacijas.

„Dujų karas“, – taip atsakymą į Ukrainos žurnalisto klausimą pradėjo Rusijos lyderis.

„Jūs kalbėjote apie 3 mlrd. USD. Atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kad dalis mūsų lėšų iš Rusijos nacionalinio gerovės fondo buvo investuota į Ukrainos vertybinius popierius – 3 mlrd. USD. Yra Londono teismo sprendimas dėl to, jis nevykdomas“, – akcentavo V. Putinas.

Komentuodamas Stokholmo arbitražo sprendimą, kuriuo „Gazprom“ tapo Ukrainos „Naftogaz“ skolingas 2,6 mlrd. USD, V. Putinas sakė: „Kalbant apie dujų santykius – tai yra tokia sunki, labai jautri tema. Mes norime išspręsti šią problemą. Esu tikras kaip teisininkas pagal pagrindinį išsilavinimą, kad šis Stokholmo sprendimas ne teisinio, ne teisės, o veikiau politinio pobūdžio. Vienas iš Stokholmo teismo sprendimo argumentų – dabar čia esantiems tai atrodys keistai, bet bus įdomu, – skelbia: „dėl sudėtingos ekonominės padėties Ukrainoje“. Na, tai kažkokia nesąmonė! Tačiau parašė. Bent jau būtų susilaikę nuo tokio įrašo“.

„Na gerai, yra teismo sprendimas. Tai tiesa. Turime tuo remtis. Mes tuo remsimės. Mes ieškosime visiems priimtino sprendimo, įskaitant ir Ukrainai. Išsaugodami, kaip jau ne kartą sakiau, nepaisant naujų statybų, infrastruktūros objektų, tokių kaip „Šiaurinio srauto“ pirmo ir antro, „Turkijos srauto“, tranzitą per Ukrainą. Klausimas yra dėl šio tranzito apimčių ir terminų, kuriais galima sudaryti sutartį“, – sakė V. Putinas.

„Bet aš manau, kad mes susitarsime. Beje, mes judame link šių susitarimų. Mes sieksime, kad Ukrainos pusė šiais susitarimais būtų patenkinta. Mes neturime jokio noro bloginti situaciją energetikos sektoriuje, kažkaip tuo pasinaudoti. Mes norime, kad Ukraina gautų normalius išteklius ir kad mūsų vartotojai Europoje būtų ramūs dėl to, jog mūsų santykiai su kaimynais yra normalūs“, – pridūrė jis.

„Beje, maršrutas per Ukrainą iki Europos yra ilgesnis nei per Baltijos jūrą, ir mums brangesnis. Tačiau nepaisant to, į Vidurio ir Pietų Europą tai – taip pat yra nusistovėjęs maršrutas, geras, ir esame pasirengę jį išsaugoti“, – pabrėžė V. Putinas.

Jis pakartojo, jog Rusija pasirengusi pasiūlyti Ukrainai gamtinių dujų su 20-25% kainos nuolaida.

Ketvirtadienį Berlyne bus pratęstos Ukrainos ir Rusijos derybos dėl gamtinių dujų tranzito nuo 2020-ųjų, tarpininkaujant Europos Komisijai, šįkart politiniu lygmeniu, kuriose iš Rusijos pusės dalyvaus energetikos ministras Aleksandras Novakas ir „Gazprom“ vadovas Aleksejus Mileris.

„Gazprom“ ir „Naftogaz“ sutartis dėl dujų tranzito baigs galioti šių metų pabaigoje.

Bene pagrindinė kliūtis naujai sutarčiai, kuri, Ukrainos manymu, gali būti tik ilgalaikė, o Rusiją tenkintų ir trumpalaikė ar dabartinės pratęsimas, yra Maskvos reikalavimas Kijevui atsisakyti pretenzijų tarptautiniame arbitraže.

Gruodžio 10-ąją Paryžiuje susitikusiems Rusijos ir Ukrainos prezidentams Vladimirui Putinui ir Volodymyrui Zelenskiui kliūčių rusiškų dujų tranzito pratęsimui nuo 2020 metų pašalinti nepavyko.

