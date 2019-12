Analitikas: JK balsuojama už vieną iš dviejų blogybių

Šiuose rinkimuose balsuojama už vieną iš dviejų blogybių, sako VŽ Londone kalbintas Europos reformų centro direktorius Charlesas Grantas. Analitikas įsitikinęs, kad rinkėjui iškeltas klausimas, kurią geresnę blogybę pasirinkti – pagaliau įvykdyti „Brexit“ jau kitąmet ar dar toliau tęsti neaiškumą.

Anot C. Granto, per pastaruosius kelis dešimtmečius stebime didžiųjų partijų – konservatorių ir leiboristų – didelį fragmentavimąsi ir radikalėjimą. Toks įspūdis, kad per politinį vidurį neliko nieko stipraus. Matome, kad visi „Brexit“ šalininkai sus ...