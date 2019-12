„Normandijos ketverto“ susitikime sutarta įgyvendinti paliaubas iki šių metų pabaigos

Per svarbų viršūnių susitikimą Paryžiuje pirmadienį buvo susitarta dėl pilnų paliaubų įgyvendinimo iki šių metų pabaigos ir naujo pajėgų atitraukimo iš konflikto Rytų Ukrainoje zonų iki kitų metų kovo.

„Šalys įsipareigoja pilnai ir išsamiai įgyvendinti paliaubas, palaikydamos visų būtinų ugnies nutraukimo režimo palaikymo priemonių įgyvendinimą, iki 2019 metų pabaigos“, – sakoma galutiniame komunikate, paskelbtame po pirmojo Rusijos lyderio Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo.

Jame priduriama, kad turi būti susitarta dėl trijų papildomų zonų Rytų Ukrainoje, „siekiant atitraukti pajėgas ir įrangą iki 2020-ųjų kovo pabaigos“.

Be to, abi šalys sutiko išlaisvinti ir apsikeisti visais su konfliktu susijusiais sulaikytaisiais iki šių metų pabaigos.

V. Zelenskis apgailestauja, kad pasiekta „labai mažai“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį sakė apgailestaujantis, kad per Paryžiuje vykusį viršūnių susitikimą dėl konflikto Rytų Ukrainoje užbaigimo buvo pasiekta „labai mažai“.

Keturšalių Ukrainos, Rusijos, Prancūzijos ir Vokietijos derybų kuluaruose taip pat įvyko pirmasis V. Zelenskio tiesioginis susitikimas su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu.

„Buvo išspręsta daug klausimų, o mano kolegos sakė, kad per pirmą susitikimą tai yra labai geras rezultatas. Bet būsiu atviras: tai yra labai mažai, norėjau išspręsti daugiau problemų“, – kalbėjo V. Zelenskis po derybų Paryžiuje.

Be to, jis pažymėjo, kad „paliaubos per pastaruosius penkerius ar šešerius metus buvo paskelbtos 20 kartų ir 20 kartų buvo pažeistos“.

Tikisi susigrąžinti 72 kalinius

V. Zelenskis taip pat pareiškė besitikintis, kad Paryžiuje pasiektas susitarimas apsikeisti kaliniais su prorusiškais separatistais Donbase padės susigrąžinti 72 ukrainiečius dar iki šių metų pabaigos.

Ukrainos prezidentas sakė, kad iki metų pabaigos tarp Ukrainos ir prorusiškų separatistų turi įvykti apsikeitimas kaliniais principu „visi į visus“.

„Ženkime pirmąjį, didelį, žingsnį, nes 72 žmonės galės grįžti namo, – pabrėžė V. Zelenskis. – Norisi tai padaryti iki metų galo.“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas savo ruožtu gyrė Prancūzijos sostinėje surengtas derybas dėl karo Rytų Ukrainoje užbaigimo kaip „svarbų žingsnį“ konflikto deeskalavimo link.

Dėl ilgalaikio sprendimo požiūriai skirtingi

Vis dėlto V. Putinas ir V. Zelenskis visiškai nesutaria dėl ilgalaikio politinio sprendimo.

V. Putinas paragino pakeisti Ukrainos konstituciją ir suteikti Donbaso regionui specialų statusą. Tačiau V. Zelenskis žurnalistams sakė, kad Ukraina nedarys jokių teritorinių nuolaidų mainais į taiką.

„Aš reikalavau, kad Ukraina visiškai kontroliuotų savo sienas, – kalbėjo V. Zelenskis per spaudos konferenciją. – Ir reikalavau visų užsienio pajėgų pasitraukimo“.

Prancūzijos lyderis Emmanuelis Macronas nurodė, kad po keturių mėnesių įvyks dar vienas viršūnių susitikimas, per kurį bus apžvelgta padaryta pažanga.

Jis pabrėžė, jog vien faktas, kad šis susitikimas įvyko, jau yra pasiekimas.

„Faktas, kad esame čia drauge, yra kai kas svarbaus“, – teigė prancūzų lyderis, pavadinęs konfliktą Rytų Ukrainoje „atvira žaizda Europos žemyno širdyje“.

„Turime daug darbo, bet man susidarė įspūdis, kad esama geros valios spręsti sudėtingus klausimus“, – savo ruožtu tvirtino Vokietijos kanclerė Angela Merkel.

Tūkstančiai žmonių žuvo ir dar milijonas pabėgo iš savo namų, kai Rusijos remiami separatistai Rytų Ukrainoje 2014 paskelbė siekiantys nepriklausomybės, taip inicijuodami konfliktą, vėl nutolinusi Rusiją nuo Vakarų.

Separatistai perėmė Donecko ir Luhansko regionų kontrolę netrukus po to, kai Rusija aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį.

Krymo klausimas, smarkiai padidinęs V. Putino reitingus Rusijoje, tačiau nulėmęs tarptautines sankcijas Maskvos atžvilgiu, susitikime Paryžiuje nebuvo aptariamas.