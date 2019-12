Investicijos į vaikų sveikatos stiprinimą atsipirktų: 1 Eur duotų 1,3 Eur grąžą

Vaikų fizinis aktyvumas Lietuvoje skatinimas per menkai, jiems nesuformuoti darbo ir poilsio režimo įgūdžiai, konstatavo Valstybės kontrolė. Auditoriai teigia, kad investicijos į vaikų sveikatos stiprinimą ateityje duotų nemenką grąžą, nes mažėtų gyventojų sergamumas, o tuo pačiu ir išlaidos jų gydymui bei nedarbingumui.

Valstybės kontrolė (VK) atliktas auditas „Ar užtikrinamas vaikų sveikatos stiprinimas“ atskleidė, kad dėmesys sveikai vaikų mitybai Lietuvoje didėja, tačiau darbo ir poilsio režimo įpročių formavimui jo trūksta, o vaikų kasdienis fizinis aktyvumas nėra užtikrinamas. Nepakankamas ir vaikų sveikatos stiprinimo įtraukimas į bendrąjį ugdymą.

Auditoriai skaičiuoja, kad 1 Eur, investuotas į 3–11 m. vaikų sveikatos stiprinimą, ateityje duotų 1,3 Eur grąžą – mažėtų gyventojų sergamumas, o tuo pačiu būtų taupomos privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir „Sodros“ išlaidos gydymui, slaugai, nedarbingumui, o sveiki žmonės sukurtų daugiau pridėtinės vertės.

VK nuomone, investicinis požiūris į vaikų sveikatos stiprinimą, parenkant tam efektyvias priemones, padėtų išvengti labiausiai paplitusių širdies ir kraujagyslių ligų, kurios Lietuvoje jaunėja. Taip pat prisidėtų prie didėjančio nutukusių paauglių ir vaikų, sergančių cukriniu diabetu, skaičiaus mažinimo, o tai leistų jau dabar taupyti PSDF ir „Sodros“ išlaidas.

Šiuo metu ligomis, kylančiomis dėl nepakankamo fizinio aktyvumo, nesveikos mitybos, darbo ir poilsio režimo nesilaikymo Lietuvoje serga 1,01 mln. asmenų, tai daugiau nei trečdalis šalies gyventojų.

Europos Komisijos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sveikatos apžvalgoje nurodyta, kad tik 44% Lietuvos gyventojų teigia manantys esą geros sveikatos būklės; tai žemiausias lygis ES.

Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja vaikams būti fiziškai aktyviems per dieną ne mažiau nei 60 min. VK audito rezultatai rodo, kad Lietuvoje 7% ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų vaikai fiziškai aktyvūs mažiau nei 60 min, 44% to nestebi. 33% mokyklų 2018–2019 mokslo metais nė vienoje klasėje nebuvo skiriama 3 val. per savaitę kūno kultūrai, 44% nesuorganizavo nė vieno renginio darbo ir poilsio režimo tema.

„Mažas tėvų, įtėvių ir globėjų įsitraukimas į mokyklų organizuojamus renginius. Ne visose ugdymo įstaigose visuomenės sveikatos specialistai gali įsitraukti į bent vieną sveikatos stiprinimo renginį per metus, nes 6% įstaigų tokių darbuotojų iš viso neturi, o 85% dirba ne visu etatu. Pedagogams turėtų būti parengta daugiau kvalifikacijos kėlimo programų sveikatos stiprinimo tema – šiuo metu jos sudaro 0,7% visų programų“, – pranešime spaudai cituojama Vilma Maslauskienė, VK Visuomenės gerovės audito departamento vyriausioji patarėja.

VK auditas taip pat parodė, kad daugumoje ugdymo įstaigų trūksta tinkamos fizinio ugdymo infrastruktūros ir priemonių: 10,3% jų neturi savo sporto salės, 28,6% įstaigų fizinis ugdymas vykdomas bendroje sporto ir aktų salėje, o 19,4% mokyklų ir 25% ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai neaprūpinami reikiamomis fizinio ugdymo priemonėmis.

Siekiant tinkamai formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką vaikų sveikatos stiprinimo srityje ir užtikrinti investicijų į šią sritį naudą, VK pateikė rekomendacijas Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoms. Jas įgyvendinus bus parenkamos vaikams paveikiausios prevencinės priemonės, vaikų sveikatos stiprinimas labiau bus integruojamas į mokymo procesą, gerės pedagogų ir visuomenės sveikatos specialistų veiklos kokybė.