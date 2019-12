Atsakomybę už Londono ataką prisiėmė IS

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) šeštadienį prisiėmė atsakomybę už Londono centre įvykdytą ataką, per kurią žuvo du žmonės.

„Asmuo, kuris įvykdė Londono ataką... buvo kovotojas iš „Islamo valstybės“ ir tai jis padarė reaguodamas į raginimus taikytis į koalicijos šalių piliečius“, – pranešė IS propagandos agentūra, paminėdama kelių šalių aljansą, kovojantį su džihadistų judėjimu.

Kaip pranešė britų policija, vyras, įtariamas mirtinai subadęs du žmones per teroro išpuolį prie Londono tilto, anksčiau buvo nuteistas kalėti už teroristinę veiklą ir paleistas praeitais metais.

Peiliu ginkluotas užpuolikas, prie kurio kūno buvo pritvirtintas, kaip manoma, mirtininko bombos muliažas, buvo nušautas penktadienio popietę po incidento, kurio metu šalimais buvę žmonės mėgino įtariamąjį nuginkluoti.

Dar trys žmonės buvo sužeisti per šį išpuolį, įvykdytą likus mažiau kaip dviem savaitėms iki visuotinių rinkimų Jungtinėje Karalystėje. Jis atgaivino skaudžius prisiminimus apie trijų žmonių įvykdytą ataką Londono centre prie to paties tilto per Temzės upę, nusinešusią aštuonias gyvybes.

Policija įtariamąjį įvardijo kaip 28 metų Usmaną Khaną ir nurodė, kad kitų galimų įtariamųjų, susijusių su šiuo incidentu, paieškos nevykdomos.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.