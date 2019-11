Suomijoje 44% namų ūkių turi po vieną gyventoją

Vis daugiau suomių gyvena vieni ir rečiau susitinka su giminėmis ar draugais.

Šiuo metu namų ūkiai iš vieno žmogaus sudaro 44% visų Suomijos namų ūkių, o jų dalis metai iš metų auga, rašo portalas „yle.fi“. 1985 m. vienišiai sudarė 28% visų šalies namų ūkių. Panašios tendencijos fiksuojamos ir kitose išsivysčiusiose šalyse. Švedijoje ir Nyderlanduose žmonių, kurie gyvena vieni, skaičius auga dar sparčiau nei Suomijoje, nurodo portalas.

Suomiai taip pat rečiau nei anksčiau linkę susitikti su draugais ir giminėmis. Šalies statistikos centras skaičiuoja, kad 2002 m. dešimtadalis suomių reguliariai susitikdavo daugiau nei su 10-ia giminaičių, 2017 m. taip darė tik 6% šalies gyventojų. 7% apklaustųjų išvis nebendrauja su giminėmis.

Be to, Suomijos statistikos centro apklausa atskleidžia, kad suaugę vaikai vis rečiau bendrauja su savo tėvais. Prieš 15 m. beveik pusė apklaustųjų su atskirai gyvenančiais tėvais susitikdavo mažiausiai kartą per savaitę, dabar taip daro kas trečias.

Susitikimai su draugais irgi tapo retesni, tačiau vis daugiau žmonių palaiko ryšius su artimaisiais telefonu ar per socialinius tinklus.

Lietuvos statistikos departamento leidinyje „Namų ūkių biudžetai 2016“ skelbta, kad per penkerius metus po vieną gyvenančių asmenų skaičius Lietuvoje ūgtelėjo nuo 31,7 iki 39,4% ir pagal vienišių skaičių mūsų šalis tapo antra Europoje.

Prie tendencijos, kad ES vyrauja vieno asmens namų ūkiai, vis labiau prisitaiko gamintojai – jie siūlo vienišiams pritaikytą būstą, baldus, mažesnes maisto pakuotes ir pan.