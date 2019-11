Ekonominių vertinimų rodiklis lapkritį – 6%

Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, šių metų lapkritį, palyginti su spaliu, nepasikeitė ir sudarė 6%, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Pramonės ir statybos pasitikėjimo rodiklių sumažėjimą kompensavo paslaugų sektoriaus, prekybos ir vartotojų pasitikėjimo rodiklių padidėjimas.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2018 m. lapkričiu, nepasikeitė. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5, pramonės – 2 proc. punktais. Vartotojų ir paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodikliai padidėjo 2, prekybos – 1 proc. punktu.

Produkcijos gamybos prognozė – pesimistinė

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 proc. punktais. Tam įtakos turėjo pesimistinė produkcijos gamybos prognozė.

Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis sumažėjo nuo 27% iki 21%, o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 21% iki 23%. Prastesnė ir gaminių eksporto prognozė: 18% įmonių prognozavo eksporto augimą, tiek pat – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 22% ir 16%). Dauguma (85%) apklaustų įmonių vadovų, darbuotojų skaičiaus keisti neketino, o prognozuojančių didinti dalis sumažėjo nuo 12% iki 8%.

Lapkritį, kaip ir prieš mėnesį, 20% įmonių vadovų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėn. sumažėjo, tačiau nuo 28% iki 30% padaugėjo teigiančiųjų, kad ji išaugo. Padidėjo ir gaminamos produkcijos paklausa: 28% respondentų teigė, kad gaminamos produkcijos paklausa per praėjusius 3 mėn. padidėjo, 20% – kad sumažėjo.

Blogesnis statybos darbų paklausos vertinimas

Statybos pasitikėjimo rodiklis lapkritį, palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 3 proc. punktais, o palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, – 5 proc. punktais. Tam įtakos turėjo pesimistinė darbuotojų skaičiaus prognozė ir blogesnis statybos darbų paklausos vertinimas.

Lapkritį statybos darbų paklausą 63% įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, 36% – kaip per mažą (prieš mėnesį – atitinkamai 65% ir 35%, prieš metus – atitinkamai 71% ir 29%).

Statybos darbų apimties tendencijos, palyginti su praėjusiu mėnesiu ir su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pablogėjo: 24% apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 16% – nurodė, kad sumažėjo (spalį – atitinkamai 27% ir 14%, prieš metus – atitinkamai 24% ir 7%).

Lapkričio mėn., kaip ir prieš mėnesį, 58% įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, tačiau nuo 30% iki 32% padaugėjo planuojančių mažinti (prieš metus – 68% ir 26%). Blogesnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: mažiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 24% apklaustų įmonių vadovų, 11% prognozavo, kad užsakymų daugės (spalio mėn. – atitinkamai 21% ir 14%). Šiems pokyčiams įtakos turėjo sezoniškumas. Dauguma (79%) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 17% – kad didės.

Šiek tiek geriau vertino įmonės verslo padėties pokyčius

Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 proc. punktu.

Lapkritį įmonių vadovai šiek tiek geriau vertino įmonės verslo padėties pokyčius per praėjusius 3 mėn. ir verslo padėties perspektyvas per artimiausius 3 mėn. Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 17% iki 20%, o dauguma (75%) teigė, kad ji nesikeitė.

Lapkritį beveik trys ketvirtadaliai (74%) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 20% iki 22% padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės. Kad įsigys daugiau prekių nei prieš mėnesį teigė 28% apklaustų įmonių, kad mažiau – 8%.

Dauguma (68%) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 28% numatė priimti naujų. Panašiai kaip ir praėjusį mėnesį, 93% respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 5% – kad didės.

Padidėjo teikiamų paslaugų paklausa

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2 proc. punktais. Tam įtakos turėjo padidėjusi teikiamų paslaugų paklausa: nors daugiau nei pusė (54%) įmonių vadovų teigė, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius nesikeitė, tačiau nuo 36% iki 40% padaugėjo teigiančiųjų, kad ji padidėjo.

Kaip ir praėjusį mėnesį, dauguma (67%) įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius 3 mėnesius nesikeitė, 30% atsakė, kad ji pagerėjo, 3% – kad pablogėjo.

Artimiausiais mėnesiais 41% įmonių vadovų numatė paklausos didėjimą, 8% – mažėjimą. Dauguma (64%) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 28% planavo priimti naujų. 79% respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 17% – kad didės.