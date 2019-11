Europos Parlamentas patvirtino naują Europos Komisiją

Trečiadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė naujos Europos Komisijos (EK) sudėčiai. Darbą naujoji EK oficialiai pradės gruodžio 1 d.

461 EP narys balsavo už EK patvirtinimą. 157 europarlamentarai balsavo „prieš“, o 89 susilaikė.

Liepą europarlamentarai naująja Europos Komisijos pirmininke išrinko vokietę, buvusią šalies gynybos ministrę Ursulą von der Leyen, o rugsėjo–lapkričio mėn. surengtuose klausymuose įvertino pretendentų į EK narius tinkamumą užimti skiriamas pareigas ir jų pasirengimą įgyvendinti politines gaires.

Dėl anksčiau atmestų trijų EK kandidatų naujos EK darbas vėluoja. Be to, naujoji komisija darbą pradės be Jungtinės Karalystės atstovo. Šie nesutiko siųsti savo kandidato į naujos sudėties EK, kol neįvyks gruodžio 12 d. parlamento rinkimai pačioje JK. Dėl tokio britų sprendimo ES ėmėsi teisinių veiksmų.

Šioje penkerius metus dirbsiančioje EK bus daugiau moterų negu kada nors anksčiau. Pati U. von der Leyen yra pirmoji moteris, kuri vadovaus EK. Lietuva naujojoje Komisijoje gavo už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingą portfelį. Eurokomisaro pareigas eis Virginijus Sinkevičius.

Ambicinga darbotvarkė

Išrinktoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį žadėjo, kad jos ambicingoje darbotvarkėje didžiausias dėmesys bus skiriamas „egzistenciniam klausimui“ – kovai su klimato kaita.

Strasbūre susirinkusiam Europos Parlamentui, U. von der Leyen sakė dirbsianti dėl „Europos žaliosios sutarties“, kad Bendrija toliau galėtų būti pasaulinė lyderė kovos su klimato kaita klausimu.

Pasak U. von der Leyen, „klimato kaita aktuali visiems mums, turime pareigą veikti ir galią vadovauti“. Savo kalboje U. von der Leyen paminėjo ir Lietuvos žemdirbių problemas. Anot EK pirmininkės, dėl klimato kaitos sukeltos sausros Lietuvos ūkininkai negali nuimti derliaus, Veneciją užtvindė aukščiausias per penkiasdešimt metų potvynis, Portugalija kovoja su gaisrais.

Von der Leyen teigė, kad klimato kaita „yra egzistencinė problema tiek visai Europai, tiek ir pasauliui“. Anot naujos EK pirmininkės, Europos Sąjunga nebegali sau leisti švaistyti nei vienos minutės kovai su klimato kaita.

Sekmadienį taip pat Europos Vadovų Tarybos pirmininko poste Donaldą Tuską pakeis Charles'is Michelis.