Nyderlandai – atspirties taškas plėtrai Europoje

Sėkmingai augančiam verslui anksčiau ar vėliau nedidelės Lietuvos rinkos nebepakanka. Ambicingus verslininkus traukia užsienis, o ypač – stabilios Vakarų šalys. Viena tokių – Nyderlandai. Šalis aktuali ne tik gerai vertinama verslo aplinka, valstybės patrauklumą įmonės steigimui kuria ir jos mokesčių tvarka.

Įmonių steigimas Olandijoje – puikus pasirinkimas tiems, kurie orientuojasi į verslo plėtrą Europos Sąjungoje. Itin gera šalies geografinė padėtis leidžia iš jos sostinės ar vieno didžiausių pasaulyje jūrų uostų – Roterdamo pasiekti daugumą Europos valstybių per 24 val.

Vertinant verslo aplinką, Olandija garsėja stabilia ekonomika ir nuolatiniu augimu. Jos pramonė labiausiai orientuota į maisto ir naftos perdirbimą, chemines medžiagas, elektra varomas mašinas, tačiau ji taip pat atvirta bet kokioms verslo idėjoms. Ten šiuo metu – didelis statybų aktyvumas ir verslas tik pradeda rinktis partnerius, prioritetą teikdamas vietinei rinkai.

Ne veltui, 2019 m. savo kasmetiniame valstybių verslo aplinkos vertinime žurnalas „Forbes“ Nyderlandų Karalystę paskelbė ketvirtąja geriausia verslui šalimi pasaulyje.

Be bendrų šalies privalumų, planuojant kurti verslą vienoje iš Beniliukso šalių, verta susipažinti ir su esminiais teisiniais faktoriais.

Ką verta žinoti įkurdinant įmonę Nyderlanduose?

Steigimas. Įprastai BV (Besloten vennootschap, liet. – UAB) steigimas Nyderlanduose trunka 5-10 dienų. Verslininkas, norintis įkurti bendrovę, turi pateikti kiekvieno akcininko arba direktoriaus asmens tapatybę liudijančius dokumentus, užpildytą ICS kontrolinį išrašą (jis gaunamas praėjus kelioms dienoms po to, kai pateikiami reikalingi dokumentai) ir įmonės įstatytinį kapitalą, kurio minimali vertė – vos 0,01 eurų.

Svarbu paminėti, jog norint įsteigti bendrovę Nyderlanduose, į pačią šalį vykti neprivaloma. Tai padaryti galima ir internetu, o aktualūs įmonės dokumentai klientui atsiunčiami paštu.

Valdymas. BV yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės subjektas. Tai reiškia, jog įmonė gali naudotis kreditorių paslaugomis, pritraukti investicijų, o jos dalininkai rizikuoja tik tuo turtu, kurį investuoja.

Kaip ir kiekviena valstybė, Nyderlandai turi savo buhalterinę tvarką, todėl svarbu surasti gerą vietinį buhalterijos specialistą. Taip pat kasmet vietos prekybos rūmams (Kamer van Koophandel) BV privalo pateikti metinę finansinę ataskaitą, kurios apimtis priklauso nuo įmonės dydžio.

Mokestinė aplinka. Pelno mokestį mokėti turi ir bendrovė, ir jos direktorius. Nuo savo atlyginimo jis privalo išskaičiuoti pajamų ir dividendų mokesčius. Pastebėtina, kad vadovo atlyginimas turi atitikti rinkos lygį, kuris šiuo metu yra ne žemesnis nei 44 tūkst. eurų, todėl didesnę dalį uždirbto pelno naudingiau persivesti kaip dividendus.

Svarbu pridurti, kad jeigu įmonės pelnas neviršija 200 tūkst. eurų ribos, pelno mokesčio tarifas yra 20 proc., peržengus ribą – 25 proc. Dividendų mokėjimas vietos įmonėms apmokestinamas 15 proc. išskaičiuojamuoju mokesčiu. Be to, per 5 mėn. nuo mokestinių metų pabaigos, kiekviena įmonė turi atlikti metinę mokesčių deklaraciją.

Vienas didžiausių Olandijos mokesčių sistemos pliusų – pridėtinės vertės mokesčio sistema. Lietuvoje standartinis tarifas – 21 proc. Nyderlandų PVM sistema turi tris: 0, 9 ir 21 proc.

Mažesnis, 9 proc., tarifas taikomas daugeliui produktų ir paslaugų, pavyzdžiui, maisto produktams, vaistams ir dažams bei gipso darbams namuose. Kitų prekių ir paslaugų, kaip ir Lietuvoje, pridėtinis vertės mokestis siekia 21 proc.

Trumpai tariant, esant galimybei plėtoti verslą Nyderlanduose, verta ja pasinaudoti. Šalis palanki savo geografine vieta, kultūra, draugiška aplinka verslui su nesudėtinga mokesčių sistema ir tvirta ekonomika. Valstybė – taip pat ir puikus atspirties taškas plėtrai į Europą.

„LC Paslaugų centro“ duomenimis, ženkliai padidėjęs norinčiųjų steigtis Nyderlanduose skaičius rodo ir Lietuvos verslininkų palankumą vystyti verslą šioje užsienio šalyje.

Laurynas Čiutys, MB "LC paslaugų centras" direktorius: „Vienas didžiausių Olandijos mokesčių sistemos pliusų – pridėtinės vertės mokesčio sistema.“