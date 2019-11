Honkongo valdančiųjų sutriuškinimas per vietos rinkimus siunčia griežtą žinią Pekinui

Itin nepopuliari Honkongo lyderė pirmadienį pažadėjo „kukliai klausytis“ rinkėjų, demokratijos šalininkų stovyklai pasiekus triuškinančią pergalę vietos valdžios rinkimuose, per kuriuos išaiškėjo didelė visuomenės parama jau kelis mėnesius vykstančių protestų judėjimui.

Rezultatai rodo, kad kandidatai, norintys susilpninti Kinijos kontrolę, užsitikrino daugumą iš 452 vietų 18-oje miesto rajonų tarybų. Šiose institucijose tradiciškai dominuodavo Pekiną remiantys politikai.

Didžiausia prokiniška miesto partija per šiuos rinkimus nukentėjo labiausiai; mažiausiai 155 iš 182 jos kandidatų buvo nugalėti, praneša žiniasklaida.

Tokia balsavimo baigtis prilygsta žeminančiam pralaimėjimui kinų centrinei vyriausybei ir Honkongo lyderei Carrie Lam, atmetusiai raginimus vykdyti politines reformas bei ne kartą teigusiai, kad tyli dauguma palaiko jos administraciją ir nepritaria protesto judėjimui.

„Vyriausybė tikrai kukliai klausys piliečių nuomonių ir rimtai jas apmąstys“, – sakė C. Lam pranešime, kurį pirmadienį paskelbė vyriausybė.

C. Lam nepatikslino, kokių žingsnių dabar imsis, tačiau oponentai tučtuojau paragino ją atsižvelgti į penkis protestuotojų reikalavimus, apimančius galimybes rengti tiesioginius miesto parlamento ir lyderio rinkimus, taip pat atlikti tyrimą dėl numanomo policijos brutalumo vaikant demonstrantus.

„Rinkėjai taikiausiu būdu pasakė vyriausybei, kad neleis Honkongui tapti policine valstybe ir autoritariniu režimu“, – teigė Wu Chi-wai, vadovaujantis Demokratų partijai, pagrindinei prieš valdančiuosius nusistačiusiai Honkongo politinei jėgai.

„Vyriausybė turi sąžiningai atsižvelgti į... viešąją nuomonę“, – pridūrė politikas.

Leiboristų partija, dar viena reikšminga prodemokratinio bloko jėga, rinkimų rezultatą priskyrė protestuotojų „prakaitui, kraujui ir ašaroms“.

Vieno populiaraus interneto forumo, per kurį Honkongo gyventojai anksčiau buvo raginami protestuoti, dalyviai kvietė sekmadienį surengti eitynes, siekiant priversti vyriausybę patenkinti judėjimo reikalavimus.

Prilygina revoliucijai

Milijonai žmonių anksčiau šiais metais išėjo į Honkongo gatves C. Lam vyriausybei pristačius teisės akto projektą, pagal kurį būtų leidžiama Honkongo gyventojų ekstradicija į Kiniją.

Vėliau šio įstatymo atsisakyta, bet demonstracijos, per kurias kartais vis prasiveržia smurtas ir protestuotojų susirėmimai su policija, peraugo į platų judėjimą.

Rajonų tarybos rūpinasi kasdieniniais bendruomenės lygio klausimais, tokiais kaip šiukšlių išvežimas, ir vietos rinkimai paprastai sulaukia nedaug susidomėjimo. Vis dėlto sekmadienio balsavimas dėl protestų įgavo naujos politinės svarbos.

Šio balsavimo rezultatai yra „ne kas kita, o revoliucija“, teigia Honkongo politologas Willy Lamas.

„Tai aiškus nepritarimas (Honkongo) administracijai ir Pekino politikai Honkongo atžvilgiu“, – kalbėjo jis.

nuotrauka::1right

Politologo teigimu, balsavimo rezultatai gali Pekine paspartinti laukiamą C. Lam atleidimą, bet taip pat mieste gali dar labiau išsiplėsti krizė.

„Protestuotojai šią stulbinančią pergalę laikys žmonių suteiktu mandatu, tad jie kovos įnirtingiau. Tačiau tuo pat metu iš Pekino nebus jokių nuolaidų, todėl augs nepasitenkinimas“, – sakė W. Lamas naujienų agentūrai AFP.

Kaip pranešė vietos žiniasklaida, prodemokratinės stovyklos atstovams atiteko 388 vietos rajonų tarybose, valdančiųjų kandidatai gavo 59 vietas, o dar penkias pasidalijo nepriklausomi kandidatai.

Kinijos palaikymas

Kinija pirmadienį pabrėžė, kad tebepalaiko C. Lam, nors pergalę vietos rinkimuose iškovojo valdančiųjų priešininkai.

„Kinijos centrinė vyriausybė ryžtingai palaiko vyriausiosios administratorės Carrie Lam lyderystę specialiojo administracinio regiono vyriausybėje“, – per eilinę spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Geng Shuangas.

Jis sakė, kad centrinė vyriausybė taip pat palaiko Honkongo policiją ir teismus, „baudžiančius už atitinkamą smurtą ir neteisėtą elgesį“.

„Kinijos vyriausybės ryžtas apsaugoti nacionalinio suvereniteto, saugumo ir plėtros interesus nesusvyravo. Jos ryžtas vykdyti „vienos šalies, dviejų sistemų“ [programą] nesusvyravo“, – kalbėjo Kinijos URM atstovas.

Be to, kiek anksčiau pirmadienį Japonijoje viešintis kinų užsienio reikalų ministras Wang Yi pabrėžė, kad Kinija ir toliau kontroliuos Honkongą „nepriklausomai nuo to, kas įvyks“ per vietos valdžios rinkimus.

„Nepavyks joks bandymas sujaukti Honkongą ar net pakenkti jo klestėjimui ir stabilumui“, – teigė Wang Yi.

Rekordinis rinkėjų aktyvumas

Honkongo rinkimų pareigūnai skelbia, kad savo balso atiduoti atėjo rekordiškai daug – 71% iš 4,13 mln. registruotų rinkėjų.

Šie rinkimai labiausiai priartina Honkongo gyventojus prie tiesioginio balsavimo.

nuotrauka::2left

Vietos tarybos Honkonge renkamos balsuojant gyventojams. Be to, dalis vietų yra rezervuota pramonės grupėms, kurioms daugiausia priklauso Kinijos lojalistai, užtikrinantys, kad centrinė Kinijos valdžia kontroliuotų 7,3 mln. gyventojų turintį Honkongą.

Tačiau šie rinkimai turi ne tik simbolinę prasmę. Kai kurie kandidatai kitąmet vyksiantiems parlamento rinkimams bus išrinkti iš rajonų tarybų narių. Be to, tarybos taip pat deleguos 117 savo narių į 1 200 narių Pekino kontroliuojamą rinkimų kolegiją, išrinksiančią naują Honkongo vadovą.

Pastarosiomis dienomis protestai Honkonge kiek nurimo, nes už demokratiją kovojančio judėjimo atstovai žmones paragino nutraukti įvairius trikdžius, kad valdžiai nebūtų suteiktas pretekstas atidėti rinkimus ar juos atšaukti.

Rinkimų kampanija nebuvo itin rami: per vieną protestą prodemokratiniam kandidatui Andrew Chiu buvo nukąsta ausis, o 17 įvairių kandidatų buvo suimti dėl su protestais susijusios veiklos. A. Chiu laimėjo vietą taryboje.

Rinkimų institucijos taip pat uždraudė rinkimuose dalyvauti pagrindiniam prodemokratiniam aktyvistui Joshua Wongui už tai, kad jis remia Honkongo „apsisprendimą“.

Naujai išrinkti prodemokratiniai tarybų nariai pirmadienį susirinko prie Politechnikos universiteto. Kin Cheung ( „AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr. Martin Law (EYEPRESS / SIPA / „Scanpix“) nuotr.