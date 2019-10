Naujas „Klaipėdos naftos“ vadovas kol kas nepaskirtas

Naujas valstybės valdomos bendrovės „Klaipėdos nafta“ vadovas kol kas nepaskirtas, teigia šaltiniai. Tikėtasi, kad tai bus padaryta ketvirtadienį sušauktame valdybos posėdyje.

BNS žiniomis, įmonės valdyba renkasi iš dviejų kandidatų – laikino jos vadovo naftos verslo direktoriaus Dariaus Šilenskio ir buvusio susisiekimo ir energetikos ministro Roko Masiulio, iki 2014 m. rudens vadovavusio „Klaipėdos naftai“.

Su „Klaipėdos naftos“ valdybos pirmininku Giedriumi Dusevičiumi BNS susisiekti nepavyko.

Pasak kai kurių šaltinių, valdyba nutarė palaukti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išvados.

Komisijos pirmininkas Edmundas Sakalauskas BNS patvirtino, kad ketvirtadienį komisija svarstė prašymą dėl R. Masiulio, tačiau sprendimo nekomentavo, motyvuodamas, jog negali jo tiksliai suformuluoti nematydamas dokumento.

Į VTEK kreipėsi Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovė „valstietė“ Agnė Širinskienė, ji paprašė įvertinti, ar R. Masiulis galėtų vadovauti „Klaipėdos naftai“, nesukeldamas interesų konflikto.

R. Masiulis, susisiekimo ministro posto netekęs po prezidento rinkimų šią vasarą performavus Vyriausybę, pasak šaltinių, dabartinių valdančiųjų nebuvo pageidaujamas ir „Klaipėdos naftos“ vadovo poste.

Valdantieji „valstiečiai“ ne kartą sakė, kad R. Masiulis nesusitvarkė su ministro pareigomis, priekaištavo jam dėl žvyrkelių asfaltavimo tempų. Pats R. Masiulis sakė, kad sulaukė „valstiečių“ pirmininko Ramūno Karbauskio keršto už Arvydo Vaitkaus atleidimą iš Klaipėdos uosto vadovo pareigų.

Be to, A. Širinskienės vadovaujama laikinoji tyrimo komisija dėl galimos neteisėtos įtakos ir poveikio politikams, valstybės tarnautojams ir politiniams procesams, be kita ko, domisi ir SGD terminalą stačiusios R. Masiulio vadovaujamos „Klaipėdos naftos“ veikla, kai kuriomis jos sutartimis.

Valdančiųjų palaikymo „Klaipėdos naftai“ reikės, Seimui balsuojant dėl garantijos iki 148 mln. Eur Šiaurės investicijų banko (NIB) paskolai „Klaipėdos naftai“ – paskola bus skirta nuo sausio maždaug 40% sumažinti SGD terminalo sąnaudas.

Vyriausybė ir Seimas yra pritarę planui po 2024 m. įsigyti terminalo laivą-saugyklą, kad terminalo kaštai optimaliai būtų išdėstyti nuo 2019 iki 2044 m. pabaigos.

Nuo 2017 m. balandžio įmonei vadovavęs Mindaugas Jusius nuo liepos 26 dienos dėl asmeninių priežasčių paliko įmonę.

