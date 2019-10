Alytuje dega ne padangos – dega visa Lietuvos valdžia

Vienodų gaisrų nebūna, sako ugniagesiai. Tačiau būna išskirtinių gaisrų, kurie gali suduoti smūgį šalies ekonomikai, koks buvo Mažeikių naftos perdirbimo įmonėje 2006 m. rudenį. Padaryti rimtą žalą gamtai, kokia buvo padaryta Neringai, kai 2006 m. pavasarį sudegė beveik 250 ha miško. Gaisras gali sukelti didelę ekologinę nelaimę – tokiu tapo jau savaitę rusenančios padangos Alytaus padangų perdirbimo gamykloje „Ekologistika“.

Sudarant po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvą ištikusių nelaimių sąrašą Alytaus gaisras užima aukštą vietą. Ne dėl nelaimės dydžio, kurį dar teks įvertinti. Labiau todėl, kad atskleidė milžiniškas spragas Lietuvos gebėjime tinkamai įvertinti situaciją, informuoti visuomenę ir sutelkti tokios nelaimės likvidavimui reikalingas priemones. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas tikina, kad žmogiškieji ištekliai ir technika buvo panaudoti tinkamai ir gaisras gesintas optimaliausiu būdu. Tai sako pareigūnas, kuris negali priekaištauti valstybei dėl jos gebėjimų.

Alytaus meras Nerijus Cesiulis yra politikas, per pastarąją savaitę tapęs ryškia socialinių tinklų bei žiniasklaidos žvaigžde ir dėl to sunervinęs pačią vidaus reikalų (VR) ministrę Ritą Tamašunienę. Tramdydamas politines emocijas meras aiškino tiesiog maldavęs atsiųsti į Alytų specialią techniką, galinčią karpyti gaisro židinį užgriuvusias betonines konstrukcijas. Galiausiai išprašė iš Naujosios Akmenės. Net gamtos mokslus pradėjęs krimsti pradinukas žino, kad Alytus ir Akmenė tik prasideda raide „A“, o iš tiesų yra priešinguose Lietuvos kraštuose. O dar ir ją gabenant sulūžo vilkikas. Kol meras šaukėsi technikos, į Alytų plūdo nacionalinio lygio politikai – lyg į ekskursiją. Ir pozavo su dujokaukėmis, pasiskolintomis iš gaisrą gesinusių ugniagesių. Dėl technikos gabenimo iš Akmenės į Alytų fakto, dėl valstybinės Ekstremalių situacijų komisijos (ESK) delsimo skelbti ekstremalią padėtį nacionaliniu mastu mažiausiai parą buvo vėluojama gesinti smilkstančias padangas. Vien to pakaktų (prisimenant Sauliaus Skvernelio atsistatydinimą iš VR ministro dėl ginklą pagrobusio nusikaltėlio atvejį), kad atsistatydintų su situacija akivaizdžiai nepajėgę susitvarkyti VR ministrė R. Tamašunienė ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika.

Ekologinė nelaimė Alytuje tik atskleidė, kokia Lietuva yra pažeidžiama. Ištikus tokiai potencialiai galimai katastrofai, kaip avarija Astravo atominėje elektrinėje, šiandien galima būtų konstatuoti, kad gelbėjimasis būtų „pačių skęstančiųjų reikalas“. Nes valdžia nepajėgi nei operatyviai informuoti, nei turi būtiną kiekį respiratorių. Tiesa, bėdai ištikus visuomenė geba susitelkti ir padėti: fondą ugniagesiams iniciavo Alytaus verslininkai, Druskininkų viešbučiai atvėrė duris pabėgėliams... Tuo požiūriu už visus ministrės R. Tamašunienės pažadus vertingesnis yra moksleivis, savo eurą paaukojęs gaisro likvidavimo fondui.

Visuomenė darė tai, ką gali – susitelkė. Ką darė valstybė? Valstybė po penkių dienų gaisro sušaukė ESK komisijos posėdį ir pareiškė, kad viskas yra kontroliuojama. Tą pačią dieną paskelbta apie premjero Sauliaus Skvernelio pokalbį su prezidentu Gitanu Nausėda, kad irgi viskas yra gerai – situacija valdoma... Prezidentas išskrido į Japoniją.

VŽ nuomone, gaisras Alytuje tiesiog tapo šios valdžios negebėjimo tvarkytis simboliu. Ne Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio neįvykusio atstatydinimo drama ar finansų ministro Viliaus Šapokos fiasko pristatant kitų metų biudžeto projektą, net ne Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio asmeniniai karai, o būtent gaisras Alytuje atskleidžia, kad ši valdžia yra neįgali. Sąžiningas politikas R. Tamašunienės ir K. Mažeikos kailyje jau būtų atsistatydinęs bent prieš kelias dienas. Tai tiesiog normalios politikos praktika. Matant gaisro Alytuje (ne)valdymo gebėjimus, matant sugriuvusią daugumą Seime, matant pavojus dėl kitų metų valstybės biudžeto, tenka pripažinti, kad valstiečių rinkimų pažadas perkelti Seimo rinkimus į pavasarį šiandien aktualus ir labai rimtai teiktinas. Pirmalaikiai rinkimai visuomet simbolizuoja krizę, mažina verslo ir investuotojų pasitikėjimą. Tačiau kartais tenka rinktis vieną iš kelių blogybių. Kai vienoje svarstyklių pusėje - pirmalaikiai rinkimai, kitoje – krizėms atsispirti nepajėgi ir nekompetentinga Vyriausybė, tenka pripažinti, kad rinkimai yra mažesnioji. Tuomet kyla klausimas, kodėl reikėtų laukti pavasario?

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) - redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai. Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos enciklopedija