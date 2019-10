Valdantieji nusprendė kitą savaitę kartoti V. Pranckiečio atstatydinimo procedūrą 

Seimas balsų dauguma nusprendė, kad kitos savaitės antradienį parlamento plenariniame posėdyje bus bandoma pakartoti nepasitikėjimo Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu procedūrą.

Ketvirtadienį prasidėjus Seimo vakariniam plenariniam posėdžiui kilo eiliniai parlamentarų ginčai dėl šį antradienį žlugusios V. Pranckiečio atstatydinimo procedūros teisėtumo.

Po neilgų diskusijų viena iš valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovių, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė pareikalavo, kad parlamentarai balsuotų dėl pasiūlymo kitą antradienį Seime pakartoti procedūrą dėl parlamento pirmininko atstatydinimo.

Jos teigimu, pagrindo iš naujo balsuoti dėl V. Pranckiečio atleidimo iš pareigų suteikė ketvirtadienio ryto Seimo balsavimas, kad nepasitiki balsų skaičiavimo komisija, antradienį vykdžiusia slaptą balsavimą, per kurį V. Pranckietis išsaugojo postą.

Ketvirtadienio posėdžiui pirmininkavęs valstietis-žaliasis Arvydas Nekrošius pasiūlė Seimo nariams balsuoti dėl A. Širinskienės pasiūlymo. 60 Seimo narių iš valdančiosios daugumos sutiko, kad ateinantį antradienį per plenarinį posėdį būtų pakartota nepasitikėjimo V. Pranckiečiu procedūra, 45 buvo prieš tai, 4 susilaikė.

„Seimas apsisprendė, kad antradienį ši procedūra bus kartojama“, – pareiškė A. Širinskienė.

Parlamentinė opozicija pasipiktino valdančiųjų veiksmais ir paragino bent palaukti Etikos ir procedūrų komisijos verdikto, ar buvo teisėtas šio antradienio neeilinis posėdis, per kurį svarstytas nepasitikėjimo V. Pranckiečiu klausimas. Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą pagal skundus dėl šio posėdžio teisėtumo, savo išvadą žada paskelbti kitą arba dar kitą savaitę.

„Bet nelaukiama net ir to. Absurdiškas politinis serialas tęsiasi. Dabar jau tampa akivaizdu, kad buvo pagrįstas mūsų šią vasarą pateiktas pasiūlymas surengti pirmalaikius Seimo rinkimus. Į jį, deja, neįsiklausyta ir dabar visiems tenka srėbti šią itin neskanią košę“, – kalbėjo liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Be to, ketvirtadienį per pietus surengtas neeilinis Seimo valdybos posėdis, pirmininkaujamas V. Pranckiečio, kuriame balsų dauguma priimtas sprendimas, jog nėra jokių teisinių priežasčių kitą savaitę kartoti nepasitikėjimo Seimo vadovu procedūros, nes dar nėra gauta Etikos ir procedūrų komisijos išvada dėl šį antradienį buvusio balsavimo teisėtumo ar neteisėtumo. Esą tik tuo atveju, jeigu etikos sargai pasakytų, jog šio antradienio neeilinis posėdis buvęs neteisėtas, galėtų būti sprendžiama dėl nepasitikėjimo procedūros kartojimo dar šioje rudens sesijoje. Priešingu atveju toks klausimas galėtų būti keliamas tik kitų metų pradžioje.

Bet A. Širinskienė pareiškė, kad visas Seimas turi teisę apsispręsti kitaip, nei nusprendė parlamento vadovybė.

Šį antradienį nenumatytame posėdyje surengtas balsavimas dėl nepasitikėjimo V. Pranckiečiu žlugo, jame dalyvavus tik 11 Seimo narių. Procedūrą iš pradžių inicijavę valdantieji protestuodami balsavime nedalyvavo, nes procedūrą norėjo surengti ketvirtadienį, kai tikėjosi užsitikrinti reikiamą balsų skaičių.

Tam, kad Seimo pirmininkas būtų atstatydintas, reikėjo ne mažiau kaip 71 balso „už“.

Valstiečiai-žalieji V. Pranckietį kelis mėnesius ragino trauktis iš pareigų, nes pagal koalicijos partnerių susitarimą Seimo pirmininko postas turėtų atitekti socialdarbiečiams.

V. Pranckietis nesutinka trauktis pats, tvirtindamas, kad jo atstatydinimo siekia tik LVŽS lyderis Ramūnas Karbauskis, kerštaudamas už neklusnumą.