„Valstiečiai“ nusprendė užkirsti kelią galimam V. Pranckiečio grįžimui į frakciją

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija užkirto kelią galimam Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio grįžimui į frakciją.

„Šiandien frakcija balsavo dėl to, kad Seimo pirmininkas būtų pašalintas iš frakcijos. Mes to daryti nenorėjom, iki įvyks balsavimas dėl atleidimo iš Seimo pirmininkų, bet po šios dienos argumentų to nedaryti nebeliko“, – po LVŽS frakcijos posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė partijos vadovas Ramūnas Karbauskis.

Už tai balsavo 38 iš 40 posėdyje dalyvavusių frakcijos narių.

Seimo narys, išrinktas Seimo pirmininku arba laikinai einantis jo pareigas, turi sustabdyti savo veiklą Seimo narių frakcijoje.

Pasak R. Karbauskio, pašalintas iš parlamento vadovo pareigų V. Pranckietis būtų automatiškai grįžęs į „valstiečių“ frakcijos gretas, tačiau ir tokiai formaliai galimybei kelias užkirstas.

„Seimo pirmininkas, jei nebebus Seimo pirmininkas, automatiškai pateks į Mišrią grupę. Jei jis nebūtų Seimo pirmininkas, jis automatiškai taptų mūsų frakcijos nariu, tada būtume balsavę dėl to (šalinimo – BNS) klausimo. Kadangi vakar buvo, kaip buvo, mes nutarėm, kad nebėra ko laukti“, – kalbėjo R. Karbauskis.

Ragina R. Žemaitaitį trauktis iš Seimo vicepirmininkų

R. Karbauskis taip pat sako, kad „Tvarkos ir teisingumo“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis išdavė valdančiąją koaliciją, kai antradienį palaikė iniciatyvą šaukti neeilinį Seimo posėdį dėl parlamento vadovo V. Pranckiečio atleidimo.

Pasak R. Karbauskio, valdančioji dauguma buvo nusiteikusi iki rudens pabaigos laukti R. Žemaitaičio pasitraukimo iš Seimo vicepirmininko pareigų, tačiau po „tvarkiečių“ lyderio poelgio jis raginamas atsistatydinti nedelsiant arba bus atleistas slaptu balsavimu.

„Bet kokiu atveju yra koalicijos sprendimas, kad jis negali būti vicepirmininku“, – žurnalistams Seime trečiadienį sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas.

„Bus pateikti parašai dėl atstatydinimo, jeigu jis neatsistatydins pats“, – pridūrė jis.

Pasak „valstiečių“ lyderio, R. Žemaitaitis Seimo valdyboje palaikydamas siūlymą sušaukti neeilinį plenarinį posėdį dėl V. Pranckiečio atleidimo „pasirinko, su kuo veikti kartu, tai yra opozicija, veikti prieš valdančiąją daugumą“.

„Balsuodamas valdyboje, be abejonės, jis išdavė (valdančiąją koaliciją)“, – kalbėjo R. Karbauskis.

R. Žemaitaitis Seimo vicepirmininku išrinktas praėjusių metų rugsėjį, kai „tvarkiečių“ frakcija pasitraukė iš opozicijos ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį su valdančiaisiais. Šių metų liepą partija „Tvarka ir teisingumas“ tapo valdančiosios koalicijos nare.

Tačiau rugsėjo pradžioje nebeliko jos frakcijos Seime, nes didžioji dalis parlamento „tvarkiečių“ sukūrė naują frakciją „Lietuvos gerovei“. Dabar ši frakcija siekia R. Žemaitaičio pasitraukimo iš vicepirmininkų.

R. Žemaitaitis pareiškė, kad negali pasitraukti be savo partijos tarybos palaiminimo, o tarybos posėdis vyks lapkritį.

„Vakar kalbėjau su Ramūnu (Karbauskiu) ryte, (...) tai Ramūnas man pasakė, kad jį spaudžia Kamblevičius, kad aš užleisčiau postą naujai frakcijai, (...) nes toks yra jų susitarimas“, – žurnalistams sakė „tvarkiečių“ lyderis.

„Tai aš Ramūnui pasakiau, kad yra pasirašytas tarppartinis susitarimas (dėl koalicijos), tai kol aš negaunu partijos sprendimo ar pritarimo, tai panašu, kad tokio dalyko negali būti“, – pridūrė jis.

Iniciatyva antradienį atleisti V. Pranckietį iš Seimo pirmininkų žlugo balsavime dalyvavus tik vienuolikai parlamentarų.

Valdantieji iš viso boikotavo V. Pranckiečio klausimu jo paties iniciatyva sušauktą nenumatytą Seimo posėdį, ginčydami jo teisėtumą. Dėl to kreiptasi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.

Balsavimą dėl V. Pranckiečio valdantieji planavo surengti ketvirtadienį, tikėdamiesi surinkti atstatydinimui reikiamą 71 balsą.

„Valstiečiai“ kadencijos pradžioje į Seimo pirmininkus savo deleguotą V. Pranckietį kelis mėnesius ragino trauktis iš pareigų, postą pagal koalicijos partnerių susitarimą perleidę „socialdarbiečiams“.

V. Pranckietis rugsėjį išėjo iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir atsisako atsistatydinti.

