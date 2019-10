JAV ir Kinija vėl sėda prie derybų stalo: lūkesčiai nedideli

Kinija ir JAV ketvirtadienį Vašingtone atnaujino prekybos derybas, nepaisant to, kad pastaruoju metu tarp JAV ir Kinijos tvyrojo ir diplomatinė įtampa. Analitikai prognozuoja, kad didelio proveržio derybose nebus, tačiau JAV ir Kinija gali susitarti dėl tam tikrų trumpalaikių nuolaidų viena kitai.

VŽ primena, kad šią savaitę JAV vyriausybė įtraukė į juodąjį sąrašą 28 Kinijos bendrovėms ir organizacijoms, kurios, amerikiečių teigimu, pažeidinėja uigūrų ir kitų, daugiausia musulmonų, mažumų žmogaus teises Sindziango provincijoje.

JAV taip pat įvedė papildomus apribojimus į JAV vykstantiems Kinijos vyriausybės pareigūnams. Jeigu derybose nepavyks pasiekti progreso, tai JAV nuo spalio 15 d. padidins tarifus 250 mln. USD vertės Kinijos prekėms nuo 25% iki 30%.

Kinija tokius JAV kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimų ir amerikiečių veiksmus pavadino tik „pretekstu įsikišti į Kinijos vidaus reikalus“.

„Mes ir toliau ketiname tęsti pokalbius dėl žmogaus teisių pažeidimų“, – nurodė Mike‘as Pompeo, JAV valstybės sekretorius.

Lūkesčių mažai

JAV ir Kinija jau kurį laiką bando pasiekti prekybos susitarimą, tačiau skirtumai tarp JAV ir Kinijos prekybos praktikų suvokimo kol kas neatrodo pasistūmėję nei per žingsnį.

JAV reikalauja didesnės JAV intelektinės nuosavybės apsaugos ir Kinijos kibernetinių vagysčių ir priverstinio technologijų perdavimo pabaigos. Amerikiečiai taip pat reikalauja, kad Kinija pasižadėtų sumažinti subsidijas pramonei, o vyriausybė suteiktų laisvesnę prieigą prie Kinijos rinkos amerikiečių bendrovėms.

Beje, šios savaitės JAV ir Kinijos prekybos derybos ministrų lygmenyje yra pirmos per daugiau nei du mėnesius. Prekybos ekspertai prognozuoja, kad JAV ir Kinija šiame derybų etape galėtų pasisiekti susiderėti preliminarų tarpinį susitarimą, tačiau galutinio plataus masto prekybos susitarimo tikėtis kol kas neverta.

„Manau, kad abi pusės turi paskatų atsisėsti prie derybų stalo. Klausimas išlieka tik toks, ar įmanomas koks nors tarpinis susitarimas. Tikrai nieko grandiozinio tikėtis neverta“ , – BBC situaciją komentavo Sherry Madera, buvusi britų ambasadoriaus Pekine patarėja.

Mattas Goldas, buvęs JAV prekybos atstovas, teigė, kad, jeigu abiejų pusių derybos bus sėkmingos, tai Kinija galėtų įsipareigoti iš amerikiečių nupirkti daugiau žemės ūkio produkcijos, o amerikiečiai savo ruožtu atsisakytų planų kitos savaitės pradžioje padidinti Kinijos prekėms dabar suplanuotą tarifų padidinimą.

Vis dėlto M. Goldas pastebėjo, kad kol kas neatrodo, kad Xi Jinpingas, Kinijos prezidentas, ar Donaldas Trumpas, JAV prezidentas labai skubėtų užbaigti savo žemyn viso pasaulio ekonomiką tempiantį prekybos karą.

Tiesa, D. Trumpas gali būti pasirengęs imtis tam tiktų nuolaidų Kinijos atžvilgiu, kad iš kinų gautų įsipareigojimą pirkti daugiau žemės ūkio produkcijos. Būtent ūkininkai yra vieni pagrindinių JAV prezidento rėmėjų, o D. Trumpas pradėjo savo rinkiminę kampaniją 2020 m. JAV prezidento rinkimuose. Be to, pastaruoju metu virš JAV prezidento galvos dėl pakibo apkaltos debesis, be to, JAV prezidentas sulaukė aršios net ir savo paties Respublikonų partijos kritikos dėl sprendimo atitraukti JAV pajėgas iš Sirijos šiaurės. Tokiu savo sprendimu JAV prezidentas uždegė žalią šviesą Turkijos intervencijai į Siriją.

„Manau, kad vis dar egzistuoja tikimybė, kad abi pusės susitars dėl labai trapaus tarpinio susitarimo, siekiant išvengti tolimesnės konflikto eskalacijos, tačiau beveik neabejoju, kad konfliktas greitai ir vėl įsiplieks“ , – CNBC aiškino Michaelas Hirsonas, politinės rizikos konsultantų bendrovės „Eurasia Group“ analitikas.

JAV prezidentas, anot analitikų, gali atidėti artimiausiu metu suplanuotus JAV tarifus Kinijai už pasižadėjimą iš JAV pirkti daugiau žemės ūkio produkcijos, nes taip JAV prezidentas sulauktų JAV ūkininkų prielankumo.

„Vis dėlto neatmesčiau iš tos galimybės, kad JAV prezidentas dėl savo sprendimo gali labai greitai persigalvoti. D. Trumpas šiuo metu labiau bando apskaičiuoti politinius ėjimus, negu užsitikrinti tvirtą prekybos susitarimo pagrindą“ , – CNBC sakė M. Hirsonas.