Šiaurės Korėja išbandė iš povandeninio laivo paleidžiamą balistinę raketą

Šiaurės Korėja ketvirtadienį patvirtino išvakarėse išbandžiusi naujo tipo balistinę raketą. Raketos, galinčios nešti branduolinį ginklą, paleidimas buvo jau vienuoliktas Šiaurės Korėjos bandymas šiais metais.

Tačiau ši raketa, paleista iš platformos jūroje, gali būti leidžiama ir iš povandeninio laivo, rašo BBC. O tai reiškia, kad Šiaurės Korėja galėtų paleisti raketas toli nuo savo teritorijos.

Anot Pietų Korėjos pareigūnų, raketa skriejo apie 450 km ir pasiekė 910 km aukštį prieš nusileisdama į jūrą.

Japonija pranešė, kad raketa nusileido jos išskirtinės ekonominės zonos – 200 km pločio juostos aplink šalies teritoriją – vandenyse.

Jeigu raketa būtų paleista standartine trajektorija vietoj vertikalios, kuri buvo per bandymą, ji galėtų nuskrieti apie 1,900 km. Toks diapazonas apimtų visą Pietų Korėją ir Japoniją. Be to, iš povandeninio laivo paleistas raketas gali būti sunkiau susekti.

Bandymas atliktas praėjus keletui valandų po to, kai Šiaurės Korėja pranešė, kad derybos dėl branduolinės programos su JAV bus atnaujintos.