Teismai žada atsižvelgti į STT pastabas dėl bylų skirstymo

Teismai atsižvelgs į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pastabas dėl būtinybės skaidrinti bylų skirstymo procesą, tačiau kai kurie sprendimai dėl ribotų techninių galimybių bus priimti tik 2021-aisiais, sako Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas Ramūnas Gadliauskas.

Analizę bylų skirstymo srityje STT atliko dar rugpjūtį. Šią savaitę ji apsvarstyta Teisėjų taryboje.

Tarnyba nurodė, kad kai kurie trūkumai, pavyzdžiui, galimybė koreguoti bylų skyrimo informaciją rankiniu būdu, kelia korupcijos riziką.

Anot R. Gadliausko, tai numatyta spręsti 2021-aisiais atnaujinus informacinę teismų sistemą LITEKO.

„Į didžiąją dalį pastabų mes esame numatę atsižvelgti. Viena dalis, kuri susijusi su LITEKO, moduliais, bylų skirstymu, kolegijų parinkimu, – mus labai riboja dabartinės sistemos galimybės, nebelabai matome prasmės su dabartine LITEKO sistema daryti pakeitimus. Kai atsiras LITEKO2, maždaug nuo 2021 metų, tai į tuos pastebėjimus mes stengsimės atsižvelgti“, – BNS sakė R. Gadliauskas.

STT rugpjūtį nurodė, kad bylų paskirstyme atliekamas tik vienas automatizuotas veiksmas iš kelių, informacija koreguojama rankiniu būdu, neužtikrinama šio proceso efektyvi kontrolė. Be to, dar iki teisėjų eilės sudarymo, pirminiai duomenys yra suvedami ir koreguojami rankiniu būdu. Todėl sistemoje pakeitus pirminę informaciją, teisėjas gali būti pašalintas iš automatizuotos atrankos iki eilės sudarymo.

Be to, sistemoje nėra vertinamas teisėjui priskirtų bylų skaičius, jų sudėtingumas ir teisėjo užimtumas. Dėl to galiausiai tai koreguojama rankiniu būdu ir byla paskiriama ne pirmajam ar antrajam, o paskesniems teisėjams.

Anot R. Gadliausko, tai turėtų būti išspręsta sukūrus minėtą naują sistemą.

Jis tvirtino, kad sudaryta keleto įvairių instancijų teismų darbo grupė taip pat įpareigota parengti pavyzdinius dokumentus, atsižvelgiant į STT pastabas, kad kai kuriuos pasiūlymus būtų galima įgyvendinti ir anksčiau.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.