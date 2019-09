Kinų investicijų nauda Baltarusijai – abejotina

Per pastaruosius penkerius metus Kinijos investicijos Baltarusijoje išaugo 4,8 karto ir 2018 m. sudarė 339,9 mln. USD. Tačiau nemaža dalis su kinais šioje šalyje įgyvendinamų projektų susidūrė su rimtomis problemomis, o suteiktus kreditus neretai tenka dengti iš Baltarusijos biudžeto. Be to, kinų investicijos Baltarusijoje išlieka orientuotos ne į eksportą, kaip buvo deklaruojama, o į šalies vidaus rinką.