Klimato viršūnių susitikimo auditorijoje – ir JAV prezidentas

Prie Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos Niujorke, JAV, pirmadienį vyko Klimato viršūnių susirinkimas, kurį sukvietė Antonio Guterresas, JT generalinis sekretorius. Pasiklausyti, ką kalba pasaulio šalių lyderiai, trumpam užsuko ir Donaldas Trumpas, JAV prezidentas.

Šešiolikmetė Greta Thunberg, klimato aktyvistė iš Švedijos, pradėjo renginį emocinga kalba, kuria kreipėsi į susirinkusius šalių vadovus.

„Aš neturėčiau būti čia. Aš turėčiau būti mokykloje, kitoje vandenyno pusėje. Tačiau jūs visi ieškote vilties mūsų, jaunų žmonių tarpe. Kaip drįstate“, – sakė ji.

„Savo tuščiais žodžiais jūs pavogėte mano svajones ir mano vaikystę“, – rėžė paauglė, tapusi įkvėpimu „Fridays for Future“ judėjimui.

Pastarasis – tai klimato protestai, kuriuose G. Thunberg dalyvavo iš pradžių viena – penktadieniais vietoje pamokų ji protestavo prie Švedijos parlamento. Jos pavyzdžiu pasekė vis daugiau moksleivių, vis įvairesnėse pasaulio šalyse. Praėjusį savaitgalį judėjimas į gatves sukvietė tūkstančius jaunų žmonių visame pasaulyje.

A. Guterresas susitikime kalbėti norinčioms šalims iškėlė sąlygą. Jos turi atsinešti ambicingesnius kovos su klimato kaita planus. Beveik 70 į susitikimą atvykusių šalių juos pristatė.

Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, pažadėjo padvigubinti šalies indėlį į JT klimato kaitos fondą, tai yra, fondą, skirtą padėti skurdesnėms šalims dorotis su klimato kaitos padariniais, papildyti ne 2, o 4 mlrd. Eur. Borisas Johnsonas, JK premjeras, pažadėjo 1 mlrd. GBP. Emmanuelis Macronas patikino, kad tarptautinės organizacijos skirs papildomus 500 mln. USD, kurie bus skirti kaip pagalba tropinių miškų apsaugai.

Sulaukti D. Trumpo šiame susitikime nebuvo tikimasi. Tačiau jis pasirodė ir klausėsi A. Merkel bei Narendra Modi, Indijos premjero, pasisakymų. Vėliau, prasidėjusioje JT Generalinėje asamblėjoje, D. Trumpas pasakė kalbą apie būtinybę pasaulyje saugoti religijos laisvę.

Pasaulio meteorologijos organizacija įspėja, kad į atmosferą patenkančio anglies dvideginio kiekis 2015-2019 m. buvo 20% didesnis, nei 2011-2015 m. Pastarieji penkeri metai buvo šilčiausias kada nors užfiksuotas.

Per ateinančius penkerius metus, prognozuojama, pasaulio vidutinė temperatūra pakils 1,2-1,3 laipsniais Celsijaus, palyginti su ikiindustriniu laikotarpiu. 2015 m. Paryžiaus klimato susitarime numatyta stengtis, kad šilimas neviršytų 2 C, tačiau vėlesni mokslininkų tyrimai parodė, kad ir 1,5 C atšilimas turės radikalių pasekmių planetos klimatui.

VŽ rašė, kad kai kuriais skaičiavimais, Lietuva yra labiausiai klimato kaitą pajausianti Europos valstybė.