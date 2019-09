Tyrimas: užsieniečių registracijos centro darbuotojai vaikus laiko už grotų, nemoka kalbų 

Užsieniečių registracijos centro (URC) darbuotojai nemoka užsienio kalbų, sulaikytos šeimos su vaikais laikomos už grotų, ne visi centre gyvenantys vaikai lanko mokyklą, islamą išpažįstantiems gyventojams nesiūlomi mėsos patiekalai be kiaulienos, atskleidė tyrimas.

Tokius pažeidimus Seimo kontrolierius aptiko Švenčionių rajone, Pabradėje, įsikūrusiame URC. Čia laikomi nelegaliai į Lietuvą patekę užsieniečiai.

„Sulaikytų užsieniečių teisės nėra užtikrinamos, o centro darbuotojų atsainus bei nepakantus požiūris į pažeidžiamus asmenis nepadeda užtikrinti gyventojams būtinos pagalbos“, – teigiama Seimo kontrolierių įstaigos pranešime.

Tyrimą atlikusio Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto teigimu, centre gyvenančių asmenų teisių pažeidimus dažnai lemia kalbos barjeras. Jis trukdo centro darbuotojams reaguoti į sulaikytų užsieniečių specialius poreikius.

Centro gyventojams tenka vertėjauti vieni kitiems

Dėl neužtikrinamų vertėjo paslaugų į pagalbą vieni kitiems dažnai priversti skubėti centre gyvenantys užsieniečiai, jie vertėjaudami perduoda administracijai žinią apie pagalbos poreikį.

„Užsieniečiai pasakoja, kad jiems tenka tarpininkauti ne tik centro teritorijoje, bet ir lydint kitus gyventojus į gydymo įstaigas. Jie sutinka būti vertėjais, nes nori padėti vieni kitiems, tačiau atkreipė dėmesį, kad jiems tokia situacija yra nemaloni, nes dėl kalbos barjero dažnai negali gauti norimų paslaugų, jiems sunku palaikyti konstruktyvius pokalbius su darbuotojais, kyla sunkumų siekiant išsiaiškinti norimą informaciją ar kažko paprašyti“, – tvirtino A. Normantas.

Tyrimo ataskaitoje teigiama, jog centre dirbantiems slaugytojams nėra keliamas reikalavimas mokėti bent vieną užsienio kalbą.

URC medicinos punkto personalas kalba lietuvių, rusų, lenkų kalbomis, kuriomis susikalbėti gali ne visi užsieniečiai, o vertimo paslaugos nėra užtikrinamos. Į pagalbą centro gyventojams kartais tenka pasitelkti ir užsienyje gyvenančius giminaičius, kurie informaciją medicinos personalui verčia telefonu.

Kiti centro darbuotojai turi mokėti tik anglų arba rusų kalbą, kai kurioms pareigybėms keliami reikalavimai ją mokėti tik pradedančio vartotojo lygiu.

Gyventojai pasakojo, kad yra buvę atvejų, kai darbuotojai negalėjo susikalbėti su sulaikytais užsieniečiais iš Nepalo.

Motinos išvežti vaikai laikyti už grotų

Anot kontrolieriaus, kita itin jautri tema – nepilnamečių vaikų sulaikymas.

URC birželį registruotas atvejis, kai moteris neteisėtai pasišalino su 11 ir 12 metų vaikais ir išvyko iš Lietuvos. Sulaikyta Lenkijoje ji buvo grąžinta į Lietuvą.

Pasieniečiai moterį ir du jos mažamečius vaikus sulaikė ir apgyvendino URC sulaikytų užsieniečių bendrabutyje, neinformavę apie įvykį Vaiko teisių apsaugos tarnybos, be to, sulaikymo metu vaikams nebuvo teikiama specialistų pagalba.

„Konkrečiu šeimos su mažamečiais vaikais sulaikymo atveju net nebuvo svarstyta apie jokias kitas, išskyrus sulaikymą bei patalpinimą už grotų, galimas priemonių taikymo motinai bei vaikams galimybes“, – teigiama ataskaitoje.

Šie vaikai buvo laikomi kamerų tipo patalpose, izoliuotose grotomis. Jiems leista pažaisti kompiuterinius žaidimus, tačiau tą daryti turėjo pro grotas, kai pro jas buvo pravesti skaitmeninių žaidimų konsolės laidai. Į valgyklą vaikai buvo lydimi uniformuotų pareigūnų. Vaikų teigimu, su jais niekas, išskyrus uniformuotus pareigūnus, nebendravo, nepasiūlė kitų nei kompiuteriniai žaidimai užsiėmimų.

Atliekant tyrimą taip pat paaiškėjo, kad yra šeimų, neleidžiančių vaikų į mokyklą, tačiau apie tai neinformuoti Vaiko teisių specialistai.

URC gyventojų teigimu, kai kurie vaikai, žaisdami su kitais vaikais, išreiškė norą lankyti mokyklą, tačiau negalėjo bendraamžiams paaiškinti, kodėl jos nelanko.

Seimo kontrolierius taip pat atkreipė dėmesį į centre gyvenančių neįgalių asmenų padėtį: tyrimo metu judėjimo negalią turintis asmuo buvo apgyvendintas antrajame aukšte, specialiems poreikiams nepritaikytoje patalpoje, taip netekdamas galimybės judėti.

„Centre gyvenantiems asmenims nėra užtikrinamos sveikatos priežiūros paslaugos, net nėra aišku, kokiomis dienomis faktiškai dirba centro šeimos gydytoja“, – teigė A. Normantas.

Pas gydytoją specialistą – po beveik dvejų metų

Pasak jo, URC gyventojai taip pat skundžiasi teikiamų paslaugų kokybe bei sveikatos priežiūros darbuotojų atsainiu požiūriu į jų prašymus.

Pavyzdžiui, nustatytas atvejis, kai 2017 metų lapkritį kelio skausmais skundęsis vyras pas gydytoją traumatologą nusiųstas tik po beveik dvejų metų, iki tol jis gydytas vaistais nuo skausmo, o rentgeno nuotrauka padaryta tik 2019 metų kovą.

Nustatyta, jog asmenims skiriama per mažai asmens higienos priemonių. Didžiausią susirūpinimą URC gyventojams ir darbuotojams kelia situacija su vienkartiniais vystyklais: jų skiriama 60 vienetų per mėnesį, o šio kiekio palaikyti tinkamai vaikų higienai nepakanka. Be to, jie skiriami tik kūdikiams iki vienerių metų.

„URC dažnai apgyvendinamos vienišos motinos su vaikais, kurios turi ypatingai mažai lėšų, todėl negali įsigyti sauskelnių ir kitų būtinų priemonių vaikų priežiūrai“, – rašoma ataskaitoje.

Be to nustatyta, kad vietoj šampūno ir kitų prausimosi priemonių, užsieniečiams duodama tik skalbiamojo muilo, moterims nėra skiriami skustuvai.

URC gyventojams teikiamas dviejų tipų valgiaraštis: įprastas arba alternatyvusis, į antrąjį neįtraukiant mėsos produktų. Dėl šios tvarkos nepatenkinti Islamą išpažįstantys užsieniečiai, nes pagal tikėjimą negalėdami valgyti kiaulienos, jie priversti apskritai atsisakyti mėsos.

„Šie užsieniečiai pažymėjo, kad jie nėra vegetarai, todėl, nors alternatyvusis valgiaraštis ir labiau atitinka jų religiniais įsitikinimais grįstus mitybos įpročius, apgailestavo, kad į jį nėra įtraukta patiekalų iš paukštienos, pastebėjo, kad patiekalų skonis – prėskas, o tiekiamos porcijos – nedidelės“, – rašoma ataskaitoje.

Valgiaraščiai URC kas dieną skelbiami rusų ir lietuvių kalbomis, todėl dalis gyventojų apie tai, kas siūloma valgyti, gali sužinoti tik iš kitų gyventojų.

Vis dėlto centre gyvenantys užsieniečiai, ataskaitos duomenimis, teigiamai atsiliepė apie socialinius darbuotojus ir teigė, jog šie yra rūpestingi ir stengiasi atsižvelgti į jų poreikius, jiems teikiamos psichologo konsultacijos bei socialinio darbuotojo pagalba.

VSAT išvadų nekomentuoja

Seimo kontrolierius sveikatos apsaugos ministrui rekomendavo imtis priemonių, kad būtų pakeistos higienos normos, užtikrinančios pakankamą Užsieniečių registracijos centre išduodamų higienos priemonių kiekį, vidaus reikalų ministrei – užtikrinti užsieniečiams teisę į tinkamą maistą, kuris atitiktų religinius įsitikinimus, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui – skirti pakankamą finansavimą, reikalingą visapusiškai užtikrinti užsieniečių laikymo sąlygas ir specialius poreikius – darbuotojų užsienio kalbų įgūdžiams tobulinti.

URC priklauso Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT). Tačiau šios tarnybos atstovas BNS teigė, jog komentarai apie pateiktas išvadas nebus teikiami, kol nebus susipažinta su išvadomis.

„Tarnyba kol kas susipažįsta su tais dalykais, yra pavesta atsakingiems pareigūnams susipažinti, įvertinti, palyginti su esama padėtimi ir tada bus galima įvertinti teiginius. (...) Tokia yra vadovybės priimta pozicija“, – BNS sakė Giedrius Mišutis, VSAT atstovas.

Anksčiau VSAT yra skelbę, jog URC bus rekonstruojamas, be kita ko, siekiant ir pagerinti sąlygas čia gyvenantiems užsieniečiams. 6,4 mln. Eur vertės rekonstrukciją pabaigti planuojama iki 2022 metų.

