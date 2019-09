Latvija ir Estija rodo teisinį palankumą užsienio investicijoms

Norint įsteigti įmonę Lietuvoje, dažnai tenka nemažai prakaito išlieti, kol pereinami visi teisiniai kryžiaus keliai. Ieškant pavyzdžio, kaip keisti biurokratinę sistemą ir padaryti ją palankesne ne tik vietinio, bet ir užsienio verslo steigimui, Lietuvai toli žiūrėti nereikia. Pasisemti idėjų galima iš artimiausių Pabaltijo kaimynių – Latvijos ir Estijos.

Verslo subjektus steigiančios MB „LC paslaugų centras“ vadovo Lauryno Čiučio praktika rodo, kad Latvija ir Estija – teisiškai gana palankios dirvos įmonių plėtrai. Supaprastintas biurokratinis aparatas, į naudą verslui orientuota pelno mokesčio sistema ir lankstesnės steigimo sąlygos – puiki paskata kurtis. Žinoma, ir su geriausiais norais, pasiveja problemos, bet kas nieko nedaro, nieko negali ir pakeisti ar patobulinti.

Anot vadovo, Latvijos valdžia – pavyzdys patrauklumo užsienio investuotojams kūrimo klausimu. Ji aiškiai išsikėlusi valstybinį tikslą imantis konkrečių veiksmų paprastinti verslo steigimo procesus ir mažinti biurokratinę naštą.

„Vaizdžiai tariant, jie nesiblaško taip kaip lietuviai – šiandien duodame galimybes fintech sektoriui, o rytoj jau fintech veiklą pradėjusius verslus užsipuolame, nes čia neberandame nei vieno patikimo,“ – sako p. Čiutys.

Laimi investuojantys į plėtrą

Nuo 2018 m. įmonių mokamas pelno mokestis Latvijoje buvo pakeistas į 20 proc. ir mokamas tik iš pelno dalies, kuri bus paskirstoma arba išmokama kaip dividendai arba naudojama tikslams, kurie nėra tiesiogiai susiję su verslo plėtra. Jei bendrovė nemoka dividendų, bet nusprendžia uždirbtą pelną investuoti į verslą, taikomas nulinis pelno mokestis.

„Tai ypač patrauklu verslui, kuris koncentruojasi į plėtrą, o ne greitą pelno išsiėmimą. Dėl to Latvija šiuo metu yra laikoma kaip vienas iš geresnių mokesčių optimizavimo pasirinkimų Europoje. Ji pasekė Estijos pėdomis, kuri jau gerokai seniau žengė reinvestuoto pelno neapmokestinimo keliu,“ – akcentuoja p. Čiutys.

Tačiau, vis tik Estijai toks sprendimas kiek apkarto – padidėjęs investicijų srautas buvo daugiau nukreiptas į palankią pelno mokesčio mokėjimo sistemą. Tokios pasekmės lėmė esamos tvarkos sugriežtinimą.

„Nors Estija sulaukė didelio investuojančių ir verslus Estijoje pradedančių asmenų bei organizacijų susidomėjimo, jie labai dažnai buvo steigiami tam, kad uždirbtą pelną galiausiai paskolos pavidalu galėtų perduoti kokiai kitai susijusiai užsienio šalies kompanijai, tokiu būdu pelno mokesčio niekada ir nesumokant – visas pelnas tiesiog išplaukdavo iš Estijos,“ – dėsto įmonių steigimo specialistas.

Steigimą apsunkina kalba

Žvelgiant siauriau, Latvijos pranašumą galima matyti ir renkantis įmonės teisinę formą – latviai prieš lietuvius laimi mažosios bendrijos (MB) steigimo klausimu.

„Latvijoje tiesiog yra ta pati SIA (UAB), bet ji gali būti su standartiniu 2800 eurų kapitalu, gali būti ir su mažesniu ar visai be kapitalo, bet pavadinimas dėl to nepasikeičia, kai tuo tarpu Lietuvoje tai yra jau visiškai kita teisinė forma. Taip sukeliama mažiau neaiškumo užsienio kompanijoms, nes jos jau pripratusios prie vienos SIA formos, o lietuviškoji MB dar ir šiai dienai patiria šiokia tokią diskriminaciją dėl savo teisinės formos pavadinimo,“ – aiškina p. Čiutys.

Anot vadovo, vis tik vienas iš niuansų, galintis sukelti problemų kuriantis Latvijoje – steigimo dokumentų pildymas, kuris galimas tik latvių kalba.

„Taip apsunkinamas steigimas, nes latvių kalba nėra tarp populiaresnių pasaulio kalbų. Šią nelabai palankią aplinkybę bandome spręsti per savo vertėjus, patikimus vietinius partnerius Latvijoje, be to, tai darant jau ne pirmą kartą, turime atidirbtus dokumentų šablonus, kurie pagreitina ir palengvina visą procedūrą,“ – sako p. Čiutys.

Tiltas į Skandinaviją

Estijoje įmonės steigimas iš pirmo žvilgsnio atrodo gan paprastas – daug informacijos anglų kalba, įmonę galima registruoti ir elektroniniu būdu net ir užsienio piliečiams, be to, pačius dokumentus galima pateikinėti anglų kalba. Tačiau, anot p. Čiučio, viskas atrodo paprasta tol, kol jų vietiniame registre nekyla kokių problemų.

„Teko organizuoti vienos įmonės įstatų keitimo procedūrą ir, iškilus klausimų Estijos registrui, su jais buvo labai sudėtinga bendrauti, nes registro darbuotojai mažai kalba angliškai ir rusiškai. Bandant susirašinėti el. paštu, atsakymo tekdavo laukti po savaitę, kol, pagaliau, nusprendus paskambinti, niekas nekalbėjo nei viena tarptautine kalba. Galiausiai, tik idealia rusų kalba kalbantis vadovas padėjo išspręsti visas problemas jau tą pačia dieną,“ – patirtimi dalijasi įmonių steigimo ekspertas.

Vienu įdomesnių Estijos niuansų vadovui pasirodė reikalavimas, kad užsienio fizinis ar juridinis asmuo arba, paprasčiau tariant, nerezidentas, privalo šioje šalyje turėti kontaktinį asmenį, kuris reikalingas tiek steigimo, tiek veiklos vykdymo metu.

„Tai yra tiesiog vietiniai fiziniai asmenys, turintys teisę užsiimti kontaktinio asmens veikla Estijoje. Pagal visą kontaktinio asmens idėją, jis turėtų būti reikalingas bendravimui su vietinėmis valstybinėmis institucijomis kaip įmonės atstovas, bet realiai kažkokios aktyvesnės veiklos nevykdo ir yra tik kaip formalumas,“ – sako p. Čiutys.

Apie savo biuro atidarymą kitose Pabaltijo šalyse svarstantis mažosios bendrijos vadovas sako, kad, nors Estija priklauso Baltijos šalių regionui, ten vyrauja skandinaviškas požiūris į verslą ir ekonomiką. Šioje šalyje ekonomika kasmet pakyla įspūdingais tempais. Taip pat didelis Estijos privalumas yra puiki geografinė padėtis, kuri nutiesia tiltą bendravimui su Skandinavijos šalimis.

Pigiau renkantis steigėją Lietuvoje

Jau patirties steigiant įmones Pabaltijo šalyse turintis p. Čiutys pasakoja, kad steigiantis Latvijoje ar Estijoje, steigimo paslaugos kaina vietinėje rinkoje dažnai didesnė, nei registruojantis per atstovus Lietuvoje.

„Matyt pats vietinių požiūris į steigimo paslaugą yra kaip į labai brangų ir labai sudėtingą procesą. Estijos atveju, manau, įtakos turi ir tai, kad vietinių alga šioje srityje yra gerokai didesnė nei Lietuvoje, todėl natūralu, kad kažkaip tenka išlaikyti specialistą. Buveinės registracijos adreso suteikimo paslauga šiose šalyse yra gerokai brangesnė nei Lietuvoje,“ – teigia jis.

Kol kas Estijos ir Latvijos gyventojams jų pačių vietinėse rinkose paslaugų neteikiantis įmonių steigėjas sako pastebėjęs lietuvių poreikį plėstis į kaimynines Baltijos šalis. Statistikai ir praktikai išduodant populiariausias lietuvių verslininkų veiklos kryptis, teko rasti būdų, kaip padėti klientams ir papildyti savo įmonės portfelį nauja paslauga. Vadovas atvirauja, kad globalėjantis verslas skatina palaipsniui didinti užsienio šalių, kuriose gali padėti įsteigti įmonę, skaičių, o geografiškai artimos Latvija ir Estija – vienos pirmųjų sąraše, kurios, tarp kitko, rodo nemenką įdirbį į palankios užsienio investuotojams teisinės aplinkos kūrimą.