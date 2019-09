Žlugus „tvarkiečiams“, Seime rasis nauja valdančiųjų frakcija

Dauguma buvusių valdančiosios „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos narių buriasi į naują politinį darinį Seime, kuris papildys valdančiosios koalicijos gretas. Teigiama, kad naujoje frakcijoje iš viso bus ne mažiau kaip 8 parlamentarai – ne tik buvę „tvarkiečiai“, bet ir „darbiečiai“, buvę socialdarbiečiai ir kiti pavieniai Seimo nariai.

Apie tai, kad dar šią savaitę Seime turėtų būti paskelbta apie naujos frakcijos įkūrimą, trečiadienį po Vyriausybėje surengto susitikimo su premjeru Sauliumi Skverneliu paskelbė Seimo narys Vytautas Kamblevičius. Jis kartu su Ona Valiukevičiūte, Algimantu Dumbrava ir Juozu Imbrasu antradienį išėjo iš „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos. Po tokio masinio pasitraukimo 7 narius turėjusi frakcija žlugo.

Formaliai Seime neliko ir aritmetinės valdančiosios daugumos, nes „tvarkiečiai“ buvo jos sudėtinė dalis. Šiuo metu valdančiojoje koalicijoje Seime formaliai yra 69 parlamentarai iš 141.

Kompanijoje — ir ekspremjeras

V. Kamblevičius pas premjerą trečiadienį atvyko kartu su ekspremjeru Algirdu Butkevičiumi ir Seimo nariu Rimu Andrikiu. Visi jie patvirtino, kad žada jungtis prie naujosios frakcijos. A. Butkevičius iki šiol priklausė valdančiajai Socialdemokratų darbo partijos frakcijai, bet nebuvo šios partijos narys ir tikino, kad dar anksčiau frakcijos vadovybę informavęs apie savo ketinimą rudenį pasitraukti iš šios frakcijos.

Į naujai buriamą taip pat turėtų įstoti ir visi iš „tvarkiečių“ pasitraukę parlamentarai.

V. Kamblevičius teigė, kad „aštuonis frakcijos narius jau dabar turime, dar keturi prašosi, bet svarstysim dėl jų priėmimo“.

Jis neįvardijo tų aštuonių Seimo narių, kurie galėtų prisijungti prie naujojo politinio darinio Seime. VŽ žiniomis, be V. Kamblevičiaus, A. Butkevičiaus, R. Andrikio, O. Valiukevičiūtės, A. Dumbravos ir J. Imbraso, naujosios frakcijos nariais taip pat turėtų tapti buvęs „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos narys Kęstutis Bartkevičius bei buvęs valstietis-žaliasis Mindaugas Puidokas. Be to, į naująją politinę grupuotę gali taip pat prisijungti Darbo partijos Seime atstovai Valentinas Bukauskas bei Andrius Mazuronis, galbūt ir iš „tvarkiečių“ gretų jau anksčiau pašalintas Petras Gražulis.

„Tvarkiečių“ frakcija Seime žlugo daliai jos narių protestuojant prieš, anot jų, „netinkamą partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio bendravimą ir vadovavimą“. R. Žemaitaitis nebus priimtas į naujai kuriamą frakciją ir bent kol kas turėtų išlikti Mišrioje Seimo narių grupėje, vienijančioje nefrakcionuotus parlamentarus.

Tvirtina postų nereikalaujantys

V. Kamblevičius tvirtino manąs, kad naujoji frakcija prisidės prie valdančiosios koalicijos ir vėl užtikrins jai daugumą Seime. Šis klausimas esą ir buvo aptartas su S. Skverneliu. „Matyt, su koalicija derėsimės, kokia forma ir kaip paremsime ją“, – teigė V. Kamblevičius.

Tačiau pas premjerą apsilankę Seimo nariai tikino nekeliantys jokių reikalavimų dėl postų Vyriausybėje ar Seime.

„Mes visiškai nuoširdžiai ateiname padėti koalicijai ir apie postus negalvojame“, – sakė V. Kamblevičius.

Neoficialiomis žiniomis, naujoji frakcija gali pretenduoti į ekonomikos ir inovacijų ministro portfelį, kai dabartinis ministerijos vadovas Virginijus Sinkevičius išvyks dirbti eurokomisaru.

A. Butkevičius tikino, kad naujojo ministro parinkimas yra premjero ir prezidento prerogatyva.

Pavadinimas lieka paslaptyje

Kol kas neatskleidžiama, kaip vadinsis naujoji frakcija, esą yra bent keletas galimų variantų. Jos ideologinis pagrindas bus centro kairės politinės pakraipos, teigė A. Butkevičius.

Politikai vienu balsu tvirtina, kad šios frakcijos pagrindu nebus kuriama nauja politinė jėga.

Frakcijos seniūnu greičiausiai taps V. Kamblevičius.

Valdančiąją koaliciją, be Tvarkos ir teisingumo partijos sudaro Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Lietuvos socialdemokratų darbo partija bei Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga.