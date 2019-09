B. Johnsonas dar kartą prašys pirmalaikių rinkimų

Pirmadienį Borisas Johnsonas, Jungtinės Karalystės (JK) premjeras, Bendruomenių rūmuose bandys dar kartą užsitikrinti parlamentarų pritarimą pirmalaikiams rinkimams. Tačiau jau dabar skelbiama, kad opozicija susivienijo tokio B. Johnsono prašymo netenkinti.

B. Johnsonas pirmadienį dar kartą patvirtino, kad šiandien yra paskutinė parlamentarų posėdžiavimo data, o tuomet jis suspenduos parlamento veiklą penkioms savaitėms, iki spalio 14 d. Tai reiškia, kad šiandien yra paskutinė diena, kai parlamentarai gali balsuoti dėl pirmalaikių rinkimų paskelbimo. Jei šiandien toks sprendimas nebus priimtas, tai reikš, kad artimiausiu metu jie dėl pirmalaikių rinkimų skelbimo balsuoti negalės.

B. Johnsonas dėl savo sprendimo suspenduoti parlamento veiklą prarado ir galimybę formuoti Bendruomenių rūmų darbotvarkę.

Opozicijos parlamentarai teigia, kad nepritars vyriausybės raginimui surengti pirmalaikius rinkimus jau spalio 15 d., tol, kol įstatymu nevirs parlamentarų įpareigojimas vyriausybei išvengti pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo scenarijaus ir, nesugebėjus užsitikrinti naujo „Brexit“ susitarimo, tiesiog paprašyti Europos Sąjungos (ES) dar kartą atidėti „Brexit“.

VŽ jau rašė, kad praėjusią savaitę Lordų rūmuose pritarta išstojimui iš ES be susitarimo spalio 31 d. užkertančiam įstatymui. Žemutiniai, Bendruomenių rūmai, jį patvirtino dar trečiadienį.

Tikimasi, kad įstatymą šalies karalienė Elžbieta II pasirašys pirmadienį ir jis įsigalios. Tuomet, norėdamas, kaip žadėjęs, iš ES pasitraukti spalio 31 d., B. Johnsonas iki spalio 19 d. turės Bendruomenių rūmams pateikti tokį pasitraukimo susitarimą, kuriam jie pritartų.

Jei to padaryti jam nepavyktų, jis galėtų mėginti įtikinti parlamentą pritarti pasitraukimui iš ES be susitarimo.

Jei jam nepavyks įgyvendinti nei vienos iš šių sąlygų, jis bus įpareigotas „išsiųsti laišką Europos Vadovų Tarybos prezidentui ir juo paprašyti pratęsi 50 straipsnio galiojimą iki 2020 m. sausio 31 d.“.

B. Johnsonas grasina ieškoti teisinių kelių neįgyvendinti parlamentarų patvirtinto įstatymo. Pats premjeras įstatymą apibūdino kaip „labai blogą“. BBC skelbia, kad B. Johnsonas nedrįs šio įstatymo, jeigu jis įsigalios, nesilaikyti, tačiau greičiausiai bandys jį tiesiog apeiti.

Dabar greičiausias būdas B. Johnsonui išlįsti iš aklavietės susitarti dėl naujo „Brexit“ susitarimo su ES, tačiau Bendrija tvirtai laikosi pozicijos susitarimo nepersiderėti. Be to, susitarimas turėtų būti visiškai nepanašus į tą, kurį teikė buvusi premjerė Theresa May, nes jis tris kartus Bendruomenių rūmuose buvo atmestas.

Be to, B. Johnsonui bus labai sunku patvirtinti bet kokį susitarimą parlamente neturint net ir formalios daugumos. Taigi nenuostabu, kad JK premjeras kol kas taip siekia inicijuoti pirmalaikius rinkimus. Remiantis apklausomis, kol kas Torių partija pirmauja. B. Johnsono tapimas premjeru Konservatorių partijos reitingus išaugino.