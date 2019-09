 A. Lukašenka: Baltarusija gali importuoti naftą per Lenkiją ir Baltijos šalis

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad šalis galėtų pradėti naftos importą per Lenkiją ir Baltijos valstybes, jeigu su Rusija nepavyks „žmoniškai susitarti“.

„Rengiame šiaurinį (importo) maršrutą. Tai tiesiai pasakiau Rusijos valdžiai. Ir per Lenkiją, ir per Baltijos šalis. Progresas yra. Tačiau jeigu mes pradėsime importuoti naftą per Lenkiją, panaudosime dvi „Družba“ vamzdyno gijas, per kurias dabar rusiška nafta eksportuojama“, – žurnalistams sakė A. Lukašenka.

Baltarusijos prezidentą cituoja valstybinė naujienų agentūra „Belta“, rašo „Interfax“-BNS.

A. Lukašenka apie alternatyvą rusiškai naftai vėl prabilo Minskui ir Maskvai nesutariant dėl nuostolių, kuriuos Baltarusija patyrė dėl mokesčių pasikeitimų Rusijos naftos pramonėje bei naftos užteršimo organiniais chloro junginiais šiemet pavasarį. Be to, Minskas nesiliauja piktintis, kad jos sąjungininkė Rusija neparduoda Baltarusijai gamtinių dujų itin pigiai – Rusijos vidaus rinkos kainomis.

„Bet ar reikia Rusijai, kad 20-25 mln. tonų naftos iš JAV, Saudo Arabijos ar dar iš kažkur patektų į jos rinką. (...) Azerbaidžano nafta – turime jos tiekimo maršrutą per Ukrainą į Mozyrį“, – kalbėjo A. Lukašenka, paminėdamas vieną iš dviejų Baltarusijos naftos perdirbimo įmonių.

„Ar to reikia Rusija? Ne. Na, tai susitarkime žmogiškai ir darysime viską kaip geriau. Tokie yra mano reikalavimai“, – pridūrė jis.

Baltarusijos prezidentas šių metų pradžioje kalbėjo apie galimybę Baltarusijos naftos perdirbimo gamyklas žaliava aprūpinti per Baltijos valstybių uostus. Lietuvoje toks Baltarusijos lyderio pasisakymas buvo įvertintas labiau kaip bandymas sustiprinti Minsko pozicijas derybose su Maskva.

Dabar Rusija yra vienintelė žaliavos tiekėja abiems Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms, kurioms patiekiama 18 mln. t per metus. Dar apytikriai po 6 mln. t rusiškos naftos Baltarusija kasmet gauna reeksportui.

VŽ rašė, kad prieš JAV nacionalinio saugumo patarėjo Johno Boltono vizitą į Minską šiemet rugpjūtį, valstybinė „Baltarusijos naftos kompanija“, priklausanti koncernui „Belneftechim“, paskelbė pasisamdžiusi lobistą Davidą Gencarelli, kad būtų sušvelnintos JAV vyriausybės sankcijos šaliai ir ji galėtų pirkti amerikiečių žaliavinę naftą.

