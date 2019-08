Miškus Sibire padega, nes naudinga juos iškirsti vėliau

Rusijos vyriausybė iniciavo tyrimą, ar didžiulius miškų gaisrus Sibire galėjo sukelti padegimai, siekiant paslėpti neteisėtus kirtimus. Miško pramonės atstovai BBC rusų redakcijai nurodo kitą galimą schemą – kai padegami netoli kelių esantys miškai, jie greitai užgesinami, o tada nesunku gauti leidimą juos iškirsti.

Lietūs ir pastaruoju metu Sibire atvėsę orai šiuo metu kiek sumažino miškų gaisrų Rusijoje apimtis, tačiau pagal degančių miškų plotą 2019 m. Rusijai gali būti rekordiniai, tvirtina „Greenpeace“ rusų padalinys.

„Bendras degančio miško plotas artimiausiu metu viršys 2018 m. lygį, o baigiantis sezinui gali pranokti 2012 m. rekordą“, – teigiama „Greenpeace“ pranešime žiniasklaidai.

Pasak „Greenpeace“, Rusijos miškų ūkio agentūros informacinės distancinio monitoringo tarnybos iš palydovų gaunama informacija rodo, kad šiuo metu degančių miškų plotas siekia apie 5,4 mln. ha, daugiausia nuo metų pražios. Tiesa, oficialioje tarnybos suvestinėje nurodomas mažesnis skaičius – 3 mln. ha, atkreipia dėmesį „Greenpeace“.

Rugpjūčio 14 d. tarnybos „Avialesochrana“ duomenimis, gesinimo darbai vyko 256.836 ha teritorijoje, kur iš viso vyko 173 miškų gaisrai. Daugiausia miško gaisrų – Krasnojarsko krašte, Irkutsko srityje ir Jakutijoje.

Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas yra pavedęs šalies generalinei prokuratūrai ir tyrimų komitetui patikrinti versiją, ar gaisrų Sibire priežastimi gali būti padegimai, kurie organizuojami siekiant paslėpti nelegelius kirtimus.

BBC rusų redakcijos klausinėjami verslininkai ir ekologai sako, kad tokių atvejų iš tikrųjų būna. Tačiau tikėtina, kad labiau paplitusi kita praktika – nesąžiningi miško kirtėjai padega miškus prie kelių ar miestų, jie greitai užgesinami, ir tada tik šiek tiek apdegusius medžius galima iškirsti su mažiausiomis sąnaudomis.

Apie pusę miško gaisrų – tai tyčiniai padegimai, BBC sako Andrejus Fartuninas, Baškorstano miško pramonės asociacijos atstovas, ankstesniais metais vadovavęs kelioms miško pramonės bendrovėms.

Jo teigimu, padegimai dažniau susiję ne su pastangomis paslėpti neteisėtus kirtimus, o su verslininkų norais laimėti konkursus kirsti mišką prieinamose vietose.

„Specialiai padegama tuose rajonuose, kurie turi kelių infrastruktūrą. Tai ekonomiškai ir technologiškai prieinamas miškas“, – portalas cituoja A.Fartuniną.

Anot jo, paprastai tokių miškų kirsti neleidžia įstatymai, nes jie gali būti miesto ar vandens telkinių apsauginė zona. Tačiau kai jie padegami ir greitai užgesinami, liepsna pažeidžia tik žemutinę medžių dalį ir šaknis, o mediena paprastai išlieka nesunaikinta. Tačiau degusiems miškams kirsti leidimai suteikiami žymiai paprasčiau.

„Padegama tai, ką apsimoka iškirsti. Yra vienaip, jei kertamas nutolęs masyvas, kai medieną reikia vežti 150 – 200 km. Ir visai kitaip, jei jis yra 10-20 km nuo kelio“, – aiškina A. Fartuninas.

Su tuo sutinka ir ekologai. Michailas Kreindlinas, „Greenpeace“ saugomų gamtinių teritorijų programos vadovas, sako, kad kartais į kirtimų sanitarines zonas, kur leidžiama kirsti žuvusius ir pažeistus medžius, gali pakliūti ir sveikas miškas.

„Šiuo metu Kinijos rinka vartoja ir degusią medieną. Buriatijoje pardavimams aktyviai ruošiama mediena iš miškų, degusių 2016-2017 m.“, – BBC cituoja M. Kreindliną.

Andrejus Sirinas, Rusijos Miškotvarkos instituto direktorius, abejoja, ar tokie tyčiniai padegimai galėtų būti masinių miškų gaisrų priežastimi.

Pirmiausia dėl to, kad šiuo metu gaisrai vyksta nutolusiuose rajonuose, iš kur būtų sunku išvežti ir sveiką kokybišką medieną, o gaisrą patyrusi mediena yra prastesnės kokybės. Be to, degusio miško kirtimo aukcionai, anot jo, Rusijoje vyksta pagal tokias pačias gana sudėtingas taisyklės, kaip ir sveiko miško. A. Sirinas pateikia tai iliustruojantį pavyzdį – Maskvos srityje iki šiol neiškirstas miškas, degęs 2010 m., nes verslas nenori imtis jo kirtimų dėl sudėtingos aukcionų tvarkos ir baimės susidurti su kontrolės institucijomis.

Sibiro miškai dega jau ilgiau nei mėnesį. Didžiosios jų dalies neapsimoka gesinti, nes tai sunkiai prieinamos teritorijos.

