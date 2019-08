D. Trumpas švelnina toną - atidės naujų tarifų įvedimą daliai Kinijos prekių

Donaldo Trumpo, JAV prezidento, administracija antradienį paskelbė, kad atidės savo žadėtų 10% tarifų įvedimą daliai Kinijos importo iki gruodžio mėnesio vidurio. Anksčiau D. Trumpas buvo paskelbęs, kad naujus tarifus Kinijai įves nuo rugsėjo 1 d.

Naujieji tarifai turėjo būti taikomi tokioms plataus vartojimo kinų prekėms kaip nešiojamieji kompiuteriai, mobilieji telefonai, žaislai, drabužiai. Pasirinktas atidėjimo laikas iki gruodžio mėnesio 15 d. yra neatsitiktinis – D. Trumpo administracija nurodo, kad atidėjimas skirtas tam, kad prieš šventes nekiltų jokių tiekimo grandinės kliūčių arba produkcijos kainų padidėjimo Amerikos vartotojams.

Tiesa, D. Trumpo administracija nurodo, kad daliai produkcijos tarifai vis tiek bus įvesti jau rugsėjo 1 d., tačiau kai kurios prekės iš prekių, kurioms turėjo būti įvesti tarifai, sąrašo bus išimtos.

JAV prezidento nuolaidos Kinijai buvo paskelbtos kaip tik tuo metu, kai Liu He, Kinijos vicepremjeras, telefonu kalbėjosi su Robertu Lighthizeriu, JAV prekybos atstovu, ir Stevenu Mnuchinu, JAV iždo sekretoriumi, ir susitarė surengti dar vieną pokalbį artimiausių dviejų savaičių laikotarpiu.

Analitikai tikina, kad D. Trumpas šiuo metu pademonstravo švelnėjančią poziciją Kinijos atžvilgiu. Antradienį įvykęs telefoninis pokalbis tarp abiejų šalių prekybos pareigūnų yra pirmasis nuo to laiko, kai D. Trumpas po dar vieno Kinijos ir JAV derybų rato paskelbė įvesiantis dar muitų.

VŽ primena, kad rugpjūčio 1 d. JAV lyderis po dar vieno prekybos pareigūnų derybų etapo Šanchajuje netikėtai sau įprastoje socialinio tinklo „Twitter“ platformoje pagrasino nuo rugsėjo 1 d. iš Kinijos importuojamas prekes, kurių vertė 300 mlrd. USD, apmokestinti 10% tarifu. Nauji tarifai netaikytini tam 250 mlrd. USD vertės importui iš Kinijos, kuris jau apmokestinamas 25% muitu. Naujasis grasinimas apima visą Kinijos importą į JAV.

VŽ jau rašė, kad Ramūnas Vilpišauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesorius, politologas, teigė, kad kol kas sunku prognozuoti, į kurią pusę toliau kryps derybų eiga.

„Per daugiau nei metus nuo to laiko, kai JAV prezidentas ėmėsi protekcionistinės politikos Kinijos atžvilgiu ir pradėjo kalbėti apie naujų tarifų vis didesniam prekių skaičiui įvedimą, mes matome tokius sugriežtėjusio ir sušvelnėjusio tono periodus, kurie jau ne kartą kartojosi, keitė vienas kitą. Ir man atrodo, kad tokia situacija gali tęstis ir ateityje“, – VŽ sakė politologas.

Anot prof. dr. R. Vilpišausko, situacija pasikeistų tik tokiu atveju, jeigu visų pirma Kinijos vadovybė apsispręstų, kad prekybos karas jai kainuoja per daug. Be to, didelę svarbą prekybos kare vaidins ir artėjantys JAV prezidento rinkimai. Plačiau apie tai galite skaityti čia.