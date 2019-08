Dalis šalies savivaldybių diegiasi energijos vartojimo efektyvumą didinančius sprendimus bei deklaravę elektros sutaupymą tapo Pažangios energijos klubo narėmis. Investuotos lėšos į energijos vartojimo efektyvumą grįžta per mažesnes elektros energijos sąskaitas. Svarbiausia – taip ne tik taupomi pinigai, bet ir prisidedama prie aplinkos tausojimo.

Renovacija įvairiose šalies savivaldybėse yra įsibėgėjusi skirtingais tempais. Marijampolės savivaldybė – puikus pavyzdys ir gali pasigirti net 47 modernizuotais daugiabučiais. Anot Valdo Tumelio, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, imtis renovacijos paskatino Europos Sąjungos (ES) direktyvos, pakitę šalies įstatymai ir kiti teisės aktai, globalinės ir ekonominės problemos bei siekis Marijampolės savivaldybėje mažinti energinių išteklių sąnaudas ir kainas už šildymą.

„Pradėjome nuo vienos iš didžiausių problemų Marijampolės savivaldybėje – prastos daugiabučių gyvenamųjų namų kokybės. Marijampolės savivaldybėje 93% visų daugiabučių gyvenamųjų namų statyti iki 1991 m. Kaip ir kiti tuo metu Lietuvoje iškilę pastatai, taip ir šie yra pastatyti pagal santykinai žemus energinio efektyvumo standartus, todėl energijos šildymui sunaudojama gerokai daugiau, tokių namų gyventojai už šilumą moka taip pat daugiau“, – pasakojo V. Tumelis.

Racionalus energinių išteklių naudojimas

2013 m. buvo patvirtinta Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa, kurios vienas iš tikslų – atkurti ir pagerinti Marijampolės savivaldybėje esančių daugiabučių namų energines normatyvines savybes, siekiant šiluminės energijos sąnaudų sumažinimo ir racionalaus energinių išteklių naudojimo, gyventojų išlaidų šildymui sumažinimo. Todėl 2018 m. šilumos energijos bei karšto vandens Marijampolėje tiekėjas UAB „Litesko“ pradėjo vykdyti miesto magistralinių šilumos tinklų keitimą į bekanalius šilumos tinklus. Taip siekiama sumažinti šilumos nuostolius, todėl atitinkamai sumažės suvartojamo kuro ir kenksmingų medžiagų išmetimas į aplinką.

Taip pat praėjusiais metais buvo pradėtas įgyvendinti miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektas: Marijampolės katilinėje vietoje vandens šildymo katilo įrenginėjami du vandens šildymo katilai (dujinis ir skysto kuro), kurių galia sieks po 15 MW. Kiekvienam katilui taip pat bus sumontuotas dūmų ekonomaizeris, kas užtikrins efektyvų bei lankstų katilinės darbą pagal miesto šilumos poreikį. Naujų katilų efektyvumas būtų apie 97%.

Rezultatai ir ateities planai

Nors rezultatai džiugina, tačiau kelias nėra vien rožėmis klotas. V. Tumelis pripažįsta, kad koją diegiant energetinį efektyvumą didinančias priemones kišančių trukdžių apstu. Vienas iš jų – sudėtingos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) dokumentų rengimo procedūros. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas tarp kitų iššūkių pamini, kad dėl gyventojų įsiskolinimo už komunalines ar kitas paslaugas finansinės įstaigos nesuteikia lengvatinių kreditų.

Iš 47 pagal programą atnaujintų daugiabučių namų, 39 pasiekė energinio efektyvumo C klasę, 8 namai – B. Sumažintos ir energinių išteklių sąnaudos ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekis.

V. Tumelis džiaugėsi, kad suvartotas šilumos energijos kiekis Marijampolės savivaldybės atnaujintuose daugiabučiuose namuose sumažėjo vidutiniškai 50–55%, atitinkamai sumažėjo ir gyventojams teikiamos sąskaitos už šildymą. Gyventojai sprendimus vertina teigiamai dėl pagerėjusios gyvenimo kokybės ir sąlygų atnaujintuose daugiabučiuose namuose, todėl padidėjo daugiabučių namų, kurie nėra atnaujinti, gyventojų susidomėjimas modernizavimo teikiama nauda. Taip pat gyventojai vis dažniau renkasi priemonių paketą, kuriuo būtų pasiekta aukštesnė energinio efektyvumo klasė.

Iš 15 daugiabučių namų, kurie šiuo metu laukia pasirinkto finansuotojo pritarimo, 8 daugiabučiai namai planuoja pasiekti energinio efektyvumo B klasę, 7 – C klasę. Pašnekovas taip pat užsiminė, kad yra parengtas projektas „Marijampolės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija“. Projekte planuojama rekonstruoti 6 trasų ruožus, taip dar labiau mažinant šilumos nuostolius bei kuro suvartojimą ir kenksmingų medžiagų išmetimą į aplinką.

Sąskaitos už gatvių apšvietimą – savivaldybės galvos skausmas

Štai už beveik 40 km nuo Marijampolės esančioje Lazdijų rajono savivaldybėje buvo nuspręsta taupyti biudžeto lėšas, kurios yra skiriamos gatvių apšvietimui. Buvo atvejų, kai vasarą naktimis savivaldybėje būdavo išjungiamas gatvių apšvietimas, tačiau tai kėlė nepatogumų gyventojams. Daugiau nei 21.000 gyventojų turinčioje savivaldybėje buvo ieškoma efektyviausio sprendimo, kad nusidėvėję, pasenę ir nuolat lėšų remontui reikalaujantys šviestuvai būtų atnaujinti. Suskaičiavus energijos taupymo kaštus buvo priimtas sprendimas diegti ilgaamžį, ekonomiškesnį ir ekologiškesnį LED apšvietimą, įgyvendinant gatvių apšvietimo atnaujinimo projektą Lazdijuose pagal ESCO modelio principus.

Problemos sprendimo būdai

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos teigimu, mieste ir kaimuose pakeista apie 2.000 senų šviestuvų ir įdiegtas apšvietimo valdymas. Įdiegus šias naujas technologijas, t. y. LED šviestuvus, apšvietimas tapo pigesnis, o šviestuvų intensyvumas nakties metu yra reguliuojamas. Be to, įrengtam naujam apšvietimui yra suteiktas 10 m. garantinis laikotarpis, kurio metu užtikrinamas sklandus įrangos veikimas, o savivaldybė nepatiria jokių eksploatacinių išlaidų.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija pripažįsta, kad didžiausias iššūkis diegiant šiuos sprendimus buvo sąlygų parengimo ir derinimo procesas su Viešųjų pirkimų tarnyba bei pirkimo vykdymas, nes tokį projektą savivaldybė įgyvendino pirmoji Lietuvoje.

Nauda ir finansinė, ir socialinė

Skaičiuojama, kad nauji LED šviestuvai per visą tarnavimo laiką sutaupys apie 7.000 MWh energijos. Elektros energijai gatvėms apšviesti ir nusidėvėjusių šviestuvų priežiūrai per metus būdavo išleidžiama apie 120.000 Eur, o modernizavus apšvietimo sistemą šio išlaidos sumažėjo daugiau nei perpus. Tikimasi, kad projektas visiškai atsipirks per maždaug 10 metų.

Pokyčiai nepraslysta pro akis ir savivaldybės gyventojams. Esant išvystytam gatvių apšvietimui, gyventojai jaučiasi saugiau, aktyvėja vakarinės veiklos, užtikrinamas eismo saugumas tamsiu paros metu, didėja Lazdijų krašto turistinis patrauklumas.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, sutaupiusi gatvės apšvietimui skirtas lėšas, ateityje planuoja įrengti gatvės apšvietimą kaimuose ar gyvenvietės, kuriose apšvietimo dar nėra. Artimiausiu metu planuojama modernizuoti ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pastatą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą. Be to, analizuojamos galimybės Veisiejuose ir Lazdijuose centralizuotam šildymui naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius.

Ir Marijampolės, ir Lazdijų savivaldybė savo sutaupymus deklaravo ESO ir yra tapusios Pažangios energijos klubo narėmis.