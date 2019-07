Premjeras ministrams: Vyriausybės programą privalėsim įgyvendinti 

Premjeras Saulius Skvernelis ragina ministrus ir ministerijų tarnautojus „neprarasti tempo“ įgyvendinant Vyriausybės programą, nepaisant dalies sprendimų priėmimą stabdančių politinių aplinkybių, pirmiausia rinkimų kampanijų.

Trečiadienį Vyriausybės pasitarime buvo pateikta eilinė ketvirtinė ataskaita, kaip ministrų kabinetui sekasi įgyvendinti 2016 m. gruodį patvirtintą veiklos programą, taip pat 2017 m. kovą priimtą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

Algirdas Stončaitis, Vyriausybės kancleris, pasitarimo metu informavo, kad plane iš viso buvo įrašyti 786 veiksmai, kuriuos Vyriausybė numatė atlikti per visus ketverius savo kadencijos metus. Anot A. Stončaičio, iki šių metų II ketvirčio pabaigos buvo numatyta įgyvendinti beveik 500 veiksmų ir priemonių.

Kaip VŽ rašė, ataskaitoje nurodoma, kad 2019 m. I–II ketvirtį buvo suplanuota įvykdyti 53 programinius veiksmus, iš jų įvykdyti 32 veiksmai (60%), vėluojama įvykdyti 21 (40%). Be to, dar ir šiandien yra likę darbų iš suplanuotų įvykdyti pernai ir net užpernai. Per tuos dvejus metus buvo numatyta įvykdyti 431 veiksmą, tačiau iki šiol vis dar neįvykdyti iki galo 38 (9%).

Vyriausybė priversta pripažinti, kad taršių automobilių apmokestinimą, pelno mokesčio lengvatą stambiems investuotojams, e. rezidento statuso įvedimą ir dešimtis kitų darbų planuota padaryti dar pernai ar užpernai, bet jie vėluoja.

Nepaisant to, kancleris teigė, kad „lyginant visų ankstesnių Vyriausybių veiklas, dabartinė Vyriausybė geba kur kas geriau įgyvendinti numatytąsias priemones“.

A. Stončaitis paragino Aplinkos, Vidaus reikalų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijas pasistengti geriau vykdyti suplanuotus darbus.

Premjeras sutiko, kad artėjant šios Vyriausybės kadencijos pabaigai „tempo negalim prarasti“. Jis atkreipė dėmesį, kad 2017 m. Vyriausybė įgyvendino 99% suplanuotų darbų, 2018 m. 87%, bet dabar tėra tik apie 60%.

„Natūralu, kad proceso sulėtėjimui įtakos turėjo atitinkami politiniai įvykiai šalyje“, – turėdamas galvoje šiemet pirmajame pusmetyje vykusius trejus rinkimus pasitarime sakė S. Skvernelis.

Kreipdamasis į ministrus jis sakė: „Kitų metų pradžioje norėsime matyti pakankamą pažangą, kad tarnautojai būtų skatinami pagal priemonių plano įgyvendinimo rezultatus. Arba, atitinkamai, atvirkščiai, jeigu tų rezultatų nebus.“

„Vyriausybės programa turės būti įgyvendinta. Tą ir perduokite tarnautojams ir politinio pasitikėjimo pareigūnams“, – pridūrė premjeras.

Kabinetas pritarė protokoliniam nutarimui, kuriame be kita ko pavedama „ ministrams užtikrinti, kad vėluojami įvykdyti veiksmai būtų kuo skubiau įvykdyti“.