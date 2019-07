Sporto ir Sveikatos universitetai jungiami nebus, VGTU ir MRU jungtuvės – atidedamos

Atsisakoma planų Lietuvos sporto universitetą (LSU) prijungti prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), o Vilniaus Gedimino technikos (VGTU) ir Mykolo Romerio universitetų (MRU) jungtuvės nukeliamos į 2022-iuosius.

Kaip BNS antradienį teigė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, LSU prijungti prie LSMU atsisakyta, nes to nebenori universitetų bendruomenės.

„Tos bendruomenės visiškai nebenori to daryti. Ypatingai Sporto universitetas. Sveikatos mokslų universitetas sutiko, matė prasmę, kadangi nemaža dalis to, ką daro LSU, yra biomedicina, tačiau LSU turėjo nuogąstavimų, kad jie gali prarasti savo vaidmenį ir įdirbį“, – BNS antradienį sakė ministras.

Sporto universiteto bendruomenė visą laiką prieštaravo Vyriausybės planams jį prijungti prie Sveikatos mokslų universiteto. Pernai birželį Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Seimo sprendimas prijungti LSU prie LSMU prieštarauja Konstitucijai, nes nebuvo įvertinta pačios aukštosios mokyklos nuomonė.

Tuo metu VGTU ir MRU jungtuvių terminas nukeliamas į 2022 metus. Pasak ministro, jungimas nukeliamas norint užtikrinti sklandų procesą ir rezultatus.

„Šito jungimosi rezultatas, kuris yra planuojamas, yra labai svarbus, ir abi bendruomenės turi aiškiai susitarti, kaip šio rezultato sieks, per kurį laiką jį įgyvendins“, – teigė ministras.

Anot A. Monkevičiaus, rudenį abi aukštosios mokyklos turėtų patvirtinti aiškų planą, kaip 2022 metais baigti susijungimą.

„Yra pasirašytas susitarimo dokumentas. Tai dar nėra susitarimas, nes jį turi dar patvirtinti senatai ir tarybos, bet rektoriai derindami yra pasirašę susitarimo gaires ir norėtų šį rudenį, rugsėjį, jau jas galutinai patvirtinti kaip rimtą susitarimą“, – sakė A. Monkevičius.

Seimas pernai gruodį nutarė pradėti MRU prijungimą prie VGTU, tą planuota padaryti per šiuos metus.

„Aš manau, kad yra stabtelėta dėl to KT išaiškinimo, bet kartu ir dėl to, jog pamatyta, kad per pusmetį ar metus toks mechaninis greitas jungimas gali atnešti žalą valstybei“, – teigė ministras.

Anksčiau Seimas yra priėmęs sprendimus prijungti Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos edukologijos universitetus prie Vytauto Didžiojo universiteto, planai prijungti Šiaulių universitetą prie Vilniaus universiteto pernai gruodį atidėti metams.

