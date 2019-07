B. Johnsonas: britų ateities duobkasys ar gelbėtojas?

Kol kas neatrodo, kad naujasis Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Borisas Johnsonas sėkmingai išnarpliotų „Brexit“ rebusą, – politologai prognozuoja dar didesnį chaosą, kuris gali baigtis arba vadinamuoju kietuoju išsiskyrimu su ES (be sutarties), arba pirmalaikiais rinkimais, arba nauju referendumu. Lietuvą turėtų nuraminti iš JK siunčiama žinia, kad ir „Brexit“ atveju Didžioji Britanija garantuoja karinį saugumą Baltijos šalims.

B. Johnsonas vadinamas vienu pagrindinių 2016 m. vykusio „Brexit“ referendumo veidų. Laiko ratui apsisukus, jis ir vėl stoja prie to paties slenksčio, kurį JK ministras pirmininkas tikisi sėkmingai peržengti ir pasitikti savo triumfo valandą, – B. Johnsonas siekia persiderėti su ES dėl visiškai naujo susitarimo.

Tačiau jo optimizmas gali būti gerokai perdėtas, pirmiausia dėl to, kad iki „Brexit“ finišo liko vos trys mėnesiai, o premjero pirmtakei to nepavyko padaryti per trejus metus: užsitęsęs ir nerezultatyvus maratonas Theresai May kainavo Konservatorių partijos lyderės ir premjerės postą.

Antra, persiderėjimo su ES tikimybė prilygsta praktiškai nuliui: net ir pasikeitus ES institucijų vadovams, palaužti Bendrijos valią vargu ar pavyks net ir labai užsispyrusiam B. Johnsonui. Politologai teigia, kad vienintelis rezultatas, kurio gali tikėtis naujasis JK premjeras, – dar kartą nukelta JK išstojimo iš ES data. Kol kas britams duota laiko iki spalio 31 d.

Margarita Šešelgytė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė, VŽ aiškino, kad naujoji Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen yra sakiusi esanti pasiryžusi dar kartą nukelti „Brexit“ finišo datą, „jei tam būtų rimtų priežasčių“. Apie jokį persiderėjimą kalbos nebūta. Politologė taip pat nelinkusi manyti, kad B. Johnsonas įgyvendins savo grasinimus nepadengti vadinamosios skyrybų sąskaitos (39 mlrd. GBP), nes Bendrija turi gana daug svertų į tai atsakyti.

Kietasis JK pasitraukimas iš ES (be jokio susitarimo) britų ekonomikai kainuotų gana brangiai – Tarptautinis valiutos fondas perspėjo, kad tokiu atveju iki 2021 m. pabaigos šaliai tai kainuotų papildomus 3,5% bendrojo vidaus produkto (BVP), palyginti su scenarijumi, jei JK pasitrauktų iš Bendrijos su susitarimu. ES ekonomika taip pat nukentėtų, tačiau kur kas mažiau nei JK – BVP iki 2021 m. susitrauktų 0,5% BVP. Britų eksportui į ES ir į kitas šalis, su kuriomis ji turi prekybos susitarimus, būtų taikomi nauji tarifai ir reguliavimo barjerai. Pasitraukimo be susitarimo atveju JK būtų pradėta laikyti trečiąja šalimi ir prekyba su ja vykdoma laikantis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklių.

Tiksliai prognozuoti B. Johnsono veiksmų dabar, ko gero, niekas nesiimtų. Mat iki šiol per savo politinę karjerą jis ne kartą yra pakeitęs nuomonę į absoliučiai priešingą. Tai jis gynė migrantų teises, tai nepagarbiai atsiliepė apie musulmones moteris, tai šlovino elito kultūrą, tai išvadino jį cinišku. Ne kartą reiškė paramą verslo elitui, kol galiausiai jau svaidėsi prieš verslininkus nukreiptas šūksniais.

Donaldas Tuskas, kadenciją baigiantis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, yra pasakęs, kad „pragare yra speciali vieta tiems, kurie agitavo už „Brexit“ be jokio plano, kaip jį įgyvendinti saugiai“. Regis, aiškaus ir strategiškai sudėlioto plano neturi ir B. Johnsonas. Intensyviuose debatuose jis yra užsiminęs apie galimybę skelbti pirmalaikius rinkimus, neatmeta ir JK išstojimo iš ES be sutarties. Pasak B. Johnsono kritikų, jis net suprakaitavęs kasa giliausią duobę britų ateičiai. Jis vis dar laikomas mįsle pasaulio politikoje – vieni jį laiko kvailu demagogu, kiti – sumaniu populistu, dar kiti – politiniu iškilėliu, griaunančiu britų ir visos Europos ateitį.

VŽ nuomone, naujasis JK premjeras dar pakurstys nerimo dėl „Brexit“ laužą, todėl sunku spėti, į kurią pusę sprendimų sankryžoje galiausiai pasuks JK. Kol kas Lietuvą turėtų džiuginti aukštus postus užimančių politikų pažadas ir toliau užtikrinti Baltijos šalių gynybą ir net ją dar labiau sustiprinti. Maya Sivagnanam, JK užsienio reikalų ministerijos Šiaurės ir Vidurio Europos direktorato vadovė, portalui „Ru.delfi“ teigė, jog jau šiandien britų valdžia gali garantuoti, kad britų kariai liks Baltijos šalių teritorijoje ir saugos jų sienas – išėjimas iš ES nieko nepakeis. „Negana to, neatmetame galimybės, kad mūsų pajėgos Baltijos šalyse bus dar labiau gausinamos“, – tikino ji.

