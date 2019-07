Bendravimas su valstybinėmis institucijomis – ką žinojote, bet gal pamiršote

Ne naujiena, kad pradedantiems savo verslą, reikia žinoti ne tik idėją, kuri galimai užkariaus pasaulį, susirasti tinkamą komandą ir pasirinkti atitinkamą verslo formą, bet ir visus biurokratinius kryžiaus kelius, kuriuos teks nueiti svajonės link. Viena iš to kelio sudedamųjų – bendravimas su valstybinėmis institucijomis. Ką verta žinoti, prieš užmezgant su jomis ryšį?

1. Nepasakysiu kažko, ko nežino pavyzdingas verslininkas, tačiau vis tik, tikiu, bus naudinga perskaityti tai dar ir dar kartą – visada su valstybinių, ypač VMI, Sodros, Darbo inspekcijos ir kitų, institucijų specialistais elkitės pagarbiai ir maloniai. Nors dažniausiai į jas tenka kreiptis, kai iškyla problemos, o tuo metu mažiausiai norisi būti mandagiam ir maloniam, reikia suprasti – čia irgi dirba žmonės, kurie lygiai taip pat, kaip ir jūs, yra emocingi, turi savų problemų. Suvaldant savo emocijas ir kuriant draugišką ryšį, visada sudaromos palankesnės sąlygos sulaukti tokio pat grįžtamojo.

Pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai mokesčių inspekcija mano įmonėje atliko operatyvinį patikrinimą ir, žinoma, tai darė netikėtai. Turbūt daug kas, kam yra tekę susidurti su mokesčių patikrinimu, patvirtins, kad tai ne pats maloniausias procesas. Tačiau, vietoj bandymo ginčytis ir bartis su VMI specialistais, pasirinkau žmogiško bendravimo faktorių. Be to, kad patikrinimas užsibaigė teigiamai mūsų atžvilgiu, vienas iš VMI specialistų mus parekomendavo savo giminaičiui kaip kompetentingą organizaciją.

2. Valstybinių institucijų darbuotojų alga dažniausiai nepriklauso nuo jų rezultatų. Tai reiškia, kad nesvarbu, kaip greitai ir kiek darbų specialistas atliks, jo atlyginimas nuo to nepadidės ir, ko gero, nesumažės. Šis faktas padeda lengviau suprasti, kad pasakymai „jūs privalote padaryti greičiau“ arba „jūs vilkinate laiką ir žlugdote mūsų verslą“ tikrai nepadės paskubinti procesų. Patarčiau tiesiog paprašyti pagalbos – jie tikrai supranta, kai pagalbos prašoma nuoširdžiai, ir tada jiems daug maloniau jums pagelbėti.

Įmonių steigimo ir duomenų keitimo metu man dažnai tenka bendrauti su „Registrų centru“. Standartiškai, visiems darbams registre yra numatyti terminai, per kiek bus atlikti atitinkami veiksmai. Laimei, „Registrų centre“ dirba tikrai nuostabūs žmonės, ir, protingai išdėsčius situaciją, tikrai galima tikėtis žmogiškos jų pagalbos kai kuriuos procesus šiek tiek paspartinti.

3. Niekada (iš tikrųjų, niekada) neišdėkite valstybinių institucijų specialistų į šuns dienas. Teko susidurti su ne vienu atveju, kai ateina klientas ir pasakoja, kaip kokios valstybinės institucijos darbuotojus iškeikė, aprėkė, o po to prasidėjo virtinė procesų vilkinimo veiksmų – „netvarkingi dokumentai“, „klaidos“, „reikalingi papildomi dokumentai“ ir t.t.

Dažnas atvejis, kai įstatyme ar vidinėse institucijų tvarkose specialistui palikta teisė labai neapibrėžtai įvertinti, ar dokumentai atitinka tikrumo, patikimumo taisykles, ar klientas įrodo veiklos ar kitų veiksmų patikimumą ir panašiai. Tokiais atvejais supykęs institucijos darbuotojas turi teisę tiesiog specialiai atmesti jūsų prašymus ar reikalavimus su paprastu paaiškinimu: „jūs neįrodėte “.

Pavyzdžiui, vienas klientas „Sodroje“ paprašė išduoti A1 pažymėjimą. Po prašymo pateikimo palaukė 2 savaites ir nusprendė, kad laikas parodyti tiems biurokratams, iš kur kojos dygsta. Rezultatas – šios formos įmonė taip ir negavo (tikiu, kad gal buvo ir svaresnių priežasčių, bet toks bendravimas įmonei tikrai nepadėjo). Žinoma, savo tiesą visada galima įrodinėti teisme, tačiau tuo taip pat galima užsitraukti ir dar didesnę valstybinių institucijų nemalonę.

4. Vis dar opi problema – kyšininkavimas. Visų mūsų labui, neneškite (net ir simbolinių, nuoširdžių) dovanėlių valstybinių institucijų specialistams. Atrodytų, jau turėtų būti savaime suprantama, kad jie tiesiog dirba savo darbą, privalo ir be papildomų paskatinimų jį atlikti, o jūs, galimai visai be pagrindo, būsite apkaltintas kyšininkavimu. Reikia įsisąmoninti, kad jau praėjo tie gūdūs laikai – Lietuva per 30 metų tikrai apsivalė nuo sovietinio palikimo. Kiekvienas save gerbiantis specialistas, kaip ir verslininkas, turi gerai dirbti savo darbą ir be papildomų paskatų. Vadovaujantis tokiu požiūriu, greičiau išsivalysime nuo perdėto, neetiško, dažnais atvejais ir neteisėto, papirkinėjimo.

5. Svarbiausias bėdas spręskite gyvai. Dauguma specialistų priima interesantus ir gyvai – tuo reikia naudotis, nes būna atveju, kai susirašinėjimo laiškais ar bendravimo telefonu atvejais niekaip nepavyksta prieiti iki reikiamo rezultato. Gali būti, kad pataikėte, kai valstybinės institucijos specialistas neturi laiko, jums nepatiko jo balso ar rašymo tonas. Gyvo bendravimo metu kur kas lengviau valdyti situaciją. Be to, kai žmogus fiziškai pasirodo specialisto darbo vietoje, jam nepavyksta taip paprastai pasakyti jums „ne“, o laišku tai padaryti galima per daug negalvojant. Žinoma, šiuo patarimu negalima piktnaudžiauti – per dažnas rodymasis gyvai gali iššaukti ir priešiškumą.

6. Bendraudami su valstybinių institucijų darbuotojais, prašykite nuorodų į teisės aktus ar vidines tvarkas. Specialistai šiaip sau pateikti nemotyvuotų atsakymų negali – jeigu jau kažko nenori patvirtinti arba pateikia atsakymus vienais ar kitais klausimais, visada reikia pasitikrinti, kokiu pagrindu tai daroma. Pasikartosiu, kad valstybinių institucijų darbuotojai – irgi žmonės, jie taip pat klysta.

Mano įmonei teko organizuoti kliento kompanijos pavadinimo keitimo procedūrą vienos mažesnės apskrities juridinių asmenų registre. Ruošdami dokumentus registrui, puikiai žinojome, kokios procedūros ir įstatymo išimtys yra galimos. Registro darbuotojas mums pranešė, kad dokumentai paruošti netvarkingai ir paprašė ištaisyti esamas klaidas, o mes nusprendėme pasitikslinti, kas konkrečiai specialistui užkliuvo, ir aptarėme įstatyme nurodytas išimtis. Galutinis rezultatas – specialistas pastebėjo mūsų nurodytą įstatymo išimtį ir nieko keisti nebereikėjo – dokumentai buvo dar kartą priimti ir, žinoma, patvirtinti. Vėlgi, nugalėjo šaltas protas ir noras išspręsti situaciją maloniai, ne vadovaujantis emocijomis.

Tikrai tikiu, kad daugelis vardintų patarimų jums jau žinomi iš patirties, bet prisiminti tikrai nepakenks. Sėkmingo verslo formulei priklauso ne tik gera idėja, palanki rinka, efektyvi strategija ir darbai, bet ir diplomatija klientų, verslo partnerių, konkurentų ir biurokratinių vienetų atžvilgiu. Gebėjimas suvaldyti emocijas ir ramiai, racionaliai priimti iššūkius, spręsti problemas padės verslauti palankesnėmis sąlygomis ir užtikrins jums pavyzdingo ir patikimo verslininko statusą.