Seimas diskutuos, ar skirti S. Skvernelį premjeru 

Antradienį Seimo posėdyje bus balsuojama dėl Sauliaus Skvernelio paskyrimo į ministrus pirmininkus.

Parlamento rytiniame plenariniame posėdyje iš pradžių vyks bendra diskusija dėl prezidento Gitano Nausėdos praėjusią savaitę pateiktos kandidatūros. Diskusijos metu visos frakcijos praneš, kaip balsuos šiuo klausimu. Be to, S. Skvernelis dar sykį atsakys į Seimo narių klausimus.

Apie vidurdienį vyksiantis balsavimas, planuojama, bus atviras. Norint priimti nutarimą dėl premjero paskyrimo pakanka paprastos daugumos nuo balsuojančiųjų, o ne nuo visų Seimo narių.

Skaičiuojama, kad valdančioji dauguma turi 76 Seimo narių mandatus iš 141, tad premjeras turėtų nesunkiai laimėti šį balsavimą, tuo labiau, kad ir dalis opozicijos pareiškė neketinanti trukdyti jo paskyrimui.

Antradienio rytą, dar prieš plenarinį posėdį susitikusios su S. Skverneliu visos keturios valdančiosios frakcijos patvirtino ketinančios balsuoti už jo kandidatūrą. „Ar kada nors girdėjote abejones dėl to“, – sakė Ramūnas Karbauskis, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis.

„Premjero vertinimas yra pozityvus, nematome priežasčių, kodėl negalėtume balsuoti už jį“, – teigė Gediminas Kirkilas, Socialdemokratų darbo partijos pirmininkas.

Jam antrino ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė: „Kandidatas yra kompetentingas, jo vadybiniai ir organizaciniai gebėjimai per pastaruosius pustrečių metų, kai vadovauja septynioliktajai Vyriausybei, išaugo. Be to, remti pateiktą premjero kandidatūrą mus įpareigoja pasirašytoji koalicijos sutartis.“

Anot Remigijaus Žemaitaičio, Tvarkos ir teisingumo partijos vadovo, „Vyriausybės ir premjero darbai turi būti tęsiami, todėl kandidatas turi būti patvirtintas ir Vyriausybė suformuota“.

Tiesa, jis neatmetė, kad valdančiosios partijos dar gali tartis dėl atsakomybės kabinete pasiskirstymo iš naujo. Mat pagal pasirašytąją sutartį „tvarkiečiams“ atiteko krašto apsaugos ministro pozicija, bet prezidentas pareiškė pageidavimą, kad dabartinis ministerijos vadovas Raimundas Karoblis liktų savo poste. Todėl R. Žemaitaičio partijai gali po persiderėjimo atitekti kuri nors kita ministerija.

Tikimasi, kad jau trečiadienį S. Skvernelis pateiks prezidentui kandidatus į dėl atnaujintąją Vyriausybę. Premjeras užsiminė, kad gali keistis trys ministrai – susisiekimo, vidaus reikalų ir žemės ūkio.

Jeigu taip ir atsitiks, Seime dar reikės balsuoti dėl Vyriausybės programos patvirtinimo, nes kabinete bus pasikeitę jau daugiau kaip pusė ministrų.

Premjeras yra minėjęs, kad pati programa nesikeis, bet rudenį pagal valdančiosios koalicijos partnerių pageidavimus, surašytus į koalicinę sutartį, gali būti pakoreguotas Programos įgyvendinimo priemonių planas.

Ministras pirmininkas turi būti vėl paskirtas, nes Vyriausybė grąžino įgaliojimus prieš pusantros savaitės prisiekusiam prezidentui G. Nausėdai. Tokia procedūra, kartais vadinama mandagumo atsistatydinimu, yra numatyta Konstitucijoje. Ji leidžia patikrinti, ar ir po prezidento rinkimų Seimo dauguma tebepasitiki premjeru bei Vyriausybe.