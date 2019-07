Politinio palikimo dėmenys

Po dviejų dienų prezidentė Dalia Grybauskaitė svarbiausią valstybės postą perduos naujai išrinktam šalies vadovui Gitanui Nausėdai. Per dešimt D. Grybauskaitės prezidentavimo metų Lietuva tapo matoma ir Europos, ir didžiųjų pasaulio valstybių kontekste. Mūsų šalis pirmą kartą turėjo tokį stiprų politinio lauko žaidėją, grąžinusį ir sutvirtinusį prezidentinės galios centrą.

Prezidentavimo laikotarpiu D. Grybauskaitė dirbo su trijų kadencijų Seimais ir Vyriausybėmis. Skirtingos buvo ne tik politinės, ekonominės, tarptautinės ir kitos realijos – skirtingi buvo prezidentės santykiai ir su įvairių laikotarpių valdančiaisiais: ne paslaptis, kad prezidentas yra priklausomas nuo to, kokia yra dauguma Seime, kaip sutaria su premjeru ir t. t. Kartu su konservatorių Vyriausybe D. Grybauskaitei teko išlaviruoti sudėtingais ekonomikos krizės vingiais – politologai teigia, kad nors santykiai su tuomete valdančiąja dauguma nebuvo medumi tepti, ko gero, konservatorių ir liberalų ministrų kabinetas prezidentei buvo priimtiniausias. Sudėtingesni santykiai buvo Seime susiformavus socialdemokratų, „darbiečių“ ir „tvarkiečių“ koalicijai: viena konfrontacijos priežasčių – Darbo partija, kurios prezidentė nenorėjo matyti koalicijoje. Tačiau kritiškiausia D. Grybauskaitė buvo dabartinės valstiečių Vyriausybės ir valdančiosios daugumos Seime atžvilgiu – politologai pažymi, kad šį kritiškumą sukėlė patys valstiečiai: Vyriausybė, premjeras, parlamentas ne kartą ignoravo prezidentės iniciatyvas ir nevengė to demonstruoti viešai.

Pastaruosius keletą metų D. Grybauskaitė daugiau dėmesio ėmė skirti užsienio politikai, juolab kad ji ir anksčiau prezidentei buvo mielesnis „arkliukas“ nei vidaus politika. Nepavykus šalyje rasti dialogo, D. Grybauskaitė didesnį svorį suteikė prezidento institucijai – atsirado trečias stiprus galios polius: tam net nereikėjo kurti specialių įstatymų, prezidentė tiesiog išnaudojo Konstitucijoje numatytas galias. Jos iki tol nebuvo maksimaliai išnaudotos, nepelnytai paliktos savieigai – D. Grybauskaitė grąžino tas galias ir jas sutvirtino: prezidentūra įgavo svorį politiniame gyvenime, politinis „kraštovaizdis“ pasipildė nauja kultūra.

Tačiau prezidentei – politikos vienišei – taip ir nepavyko sukurti stiprios veiklos jungties tarp trijų svarbiausių institucijų. Galbūt apie tai galėtų pagalvoti naujasis prezidentas G. Nausėda – kad visuomenė nebūtų trijų galios polių įkaitė: pradžia styguojant tokių institucijų santykius padaryta.

Per dešimt D. Grybauskaitės prezidentavimo metų neišvengta kontroversijų, ėmė rastis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) „pažymų kultūra“. Visuomenei nebuvo suteikta teisė žinoti, kuo kaltinami pažymomis „nominuoti“ vieni ar kiti asmenys, – užteko paskelbti, kad yra STT pažyma, ir tai jau tapdavo nuosprendžiu politikui, tarnautojui etc. Keisčiausia, kad pažymų istorija būdavo be pabaigos – kaltas (kuo?) ar nekaltas jose minimas asmuo, taip iki galo ir neišaiškėdavo. Pažymų naudojimas tapo mistifikuojamu instrumentu, kuris buvo įvairiai interpretuojamas, dažnai antrą pusę nepelnytai palikdavo teisinėje migloje – o juk tai konkretaus žmogaus likimas. Tokia metodika ilgainiui tapo įrankiu ir kitoms institucijoms – pavyzdžiui, Seimui. Tai gali tapti pavojumi demokratijai, todėl reikia sukurti ir priimti atitinkamus įstatymus, nes piliečiai nebesijaučia saugūs: STT ir jos pažymas politikai naudoja aiškindamiesi tarpusavyje, o žmonės tampa šios „mados“ įkaitais.

VŽ nuomone, D. Grybauskaitės prezidentavimo laikotarpį politologai dar nagrinės iš laiko perspektyvos – palikime tą darbą jiems. Belieka pridurti: pirmą kartą atkurtos Nepriklausomybės laikotarpio politikoje turėjome tokį stiprų žaidėją. Atkurtas trečias galios centras, dabar visi trys turi būti veiksmingi ir teikti naudą visuomenei.

