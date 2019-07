Valdžia braška, premjeras lieka poste 

Premjeras Saulius Skvernelis liks vadovauti atnaujintai septynioliktajai Vyriausybei ir po to, kai šį penktadienį prisieks naujasis šalies prezidentas Gitanas Nausėda.

Apie tai, kad išliks keturių kairiojo centro partijų koalicijos suformuotosios Vyriausybės vadovu S. Skvernelis pranešė antradienį po susitikimo su G. Nausėda.

„Įvertinant tai, kad suformuota koalicija, atsižvelgiant ir į esamą politinę situaciją, ir į būtinybę tęsti pradėtus darbus, po pokalbio su prezidentu nusprendžiau jam grąžinti įgaliojimus ir dalyvauti formuojant atnaujintą Vyriausybę“, – sakė S. Skvernelis.

„Prezidentui jokių sąlygų nekėliau ir nekelsiu. Man svarbiausia, kad Vyriausybei būtų suteiktos galimybės efektyviai, veiksmingai ir profesionaliai dirbti, įgyvendinti savo programą, užtikrinti stabilumą valstybėje. Žinoma, jeigu būtų atsiradusios kitos, alternatyvios politinės jėgos, kurios sugebėtų suformuoti tvirtą ir tvarią koaliciją, gal tai būtų ir man lengviau. Bet taip neatsitiko. Yra keturios partijos, kurios pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį ir todėl man tenka imtis atsakomybės už tolimesnį šios Vyriausybės, tiesa, atnaujintos, darbą“, – pridūrė kabineto vadovas.

Su išrinktuoju prezidentu premjeras sakė aptaręs Vyriausybės formavimo principus. Jis tikino, kad pokalbyje su G. Nausėda nebuvo aptartos konkrečios galimos kandidatūros į ministrus. Jų iki šiol oficialiai S. Skvernelis neskelbia ir nekomentuoja. „Po to, kai liepos 12 d. pradės dirbti naujasis prezidentas, prasidės ir konsultavimasis šiuo klausimu. Tada ir paaiškės visos pavardės“, – teigė jis.

Ar liks V. Šapoka?

Taip pat kol kas nekonkretizuojama, kiek ministrų pasikeis kabinete. Konkrečiai paklaustas apie tai, ar finansų ministru išliks Vilius Šapoka, premjeras teigė, kad ir jis, ir kiti esami ministrai dar turės laiko galutinai apsispręsti, ar likti Vyriausybėje, jeigu jiems bus pasiūlyta tai padaryti.

„Turbūt jau rytoj, trečiadienį, galėsiu pasikalbėti su kiekvienu iš ministrų, tada tikriausiai bus aiškesnis vaizdas dėl to. O V. Šapoka, kaip ir kiti ministrai, matyt, patys turi pranešti visuomenei, koks yra jų sprendimas dėl tolimesnio darbo“, – pastebėjo jis.

Praėjusią savaitę valdančiosios koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP), Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškųjų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) bei Tvarkos ir teisingumo partija (TTP). Visos jos šiuo metu turi 75 Seimo narius iš 141.

Premjeras situaciją koalicijoje pavadino sudėtinga, o suformuotąją daugumą — trapia.

Pagal koalicijos sutartį, LVŽS į atnaujintą Vyriausybę deleguoja 9 ministrus iš 14-os, LSDDP – užsienio reikalų ir žemės ūkio, LLRA-KŠS – vidaus reikalų ir susisiekimo, TTP – krašto apsaugos.

Sutartyje numatyta, kad Seimo pirmininko pozicija turėtų atitekti LSDDP, bet premjeras tvirtino skeptiškai vertinąs galimybę, kad Viktorą Pranckietį pavyktų atleisti iš Seimo vadovo pareigų netgi po to, kai šiuo klausimu kitą savaitę pasisakys LVŽS taryba.

Užsiminė apie galimą eurokomisarą

Paklaustas, kas galėtų būti deleguojamas į naujuosius eurokomisarus nuo Lietuvos, premjeras atsakė aptakiai: „Tai bus Vyriausybės sprendimas, kuris turės būti suderintas su prezidentu ir patvirtintas Seime. Be to, kandidatūra priklausys ir nuo to, į kokį portfelį naujoje Europos Komisijoje pretenduotume. Tai galėsime aptarti po liepos 16 d., jeigu tądien Europos Parlamentas balsuos dėl naujos Europos Komisijos vadovės. Tada galėsime kalbėti ir apie portfelį, ir apie konkrečią kandidatūrą.“

S. Skvernelio nuomone, Lietuvai pasisektų, jeigu būtų skirtas su saugumu, išorinių sienų apsauga ir kitais analogiškais klausimais susijęs eurokomisaro postas. Taip pat su svariais ekonominiais ar infrastruktūros klausimais susijusi pozicija.

VŽ žiniomis, ligšiolinis krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis yra svarstomas kaip vienas galimų pretendentų į Europos Komisijos narius nuo Lietuvos. Jis galėtų būti atsakingas už kibernetinę saugą ir už išorinių Europos Sąjungos sienų apsaugą.

Rinksis tinkamiausius

Šį penktadienį, po to, kai bus inauguruotas naujasis šalies prezidentas G. Nausėda, dabartinė Vyriausybė grąžins jam savo įgaliojimus. Prezidentas privalės teikti Seimui įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės vadovo, t. y. S. Skvernelio kandidatūrą. Dėl jos pakartotinio patvirtinimo Seime planuojama balsuoti kitą savaitę.

Po to S. Skvernelis su G. Nausėda suformuos atnaujintos septynioliktosios Vyriausybės sudėtį. Jeigu joje pasikeis daugiau kaip du ministrai, Seimas dar turės balsuoti dėl Vyriausybės programos pakartotinio patvirtinimo.

Kaip galimas naujasis krašto apsaugos ministras yra minimas TTP lyderis Remigijus Žemaitaitis, naujasis susisiekimo ministras gali tapti LLRA-KŠS atstovas Vladislavas Kondratovičius, žemės ūkio ministru gali būti siūlomas LSDDP atstovas Andrius Palionis.

Bet premjeras antradienį atkreipė dėmesį, kad ministrais bus skiriami tik tie kandidatai, kurie bus tinkami ne tik juos deleguojančioms partijoms, bet ir Vyriausybės vadovui bei prezidentui.

Dalyvaus rinkimuose, tik nesako, su kuo

S. Skvernelis antradienį taip pat dar sykį sukritikavo LVŽS vadovo Ramūno Karbauskio veiklą, paragino partiją demokratizuotis ir keistis, artėjant kitų metų rudenį įvyksiantiems Seimo rinkimams, pareiškė suprantąs savo bendražygio Vytauto Bako sprendimą pasitraukti iš valstiečių-žaliųjų frakcijos ir ne itin teigiamai vertinąs Agnės Širinskienės išėjimą iš LVŽS frakciją, kad būtų vėl sudaryta TTP frakcija Seime.

S. Skvernelis pripažino ketinąs dalyvauti 2020 m. Seimo rinkimuose, tik dar nežinąs, su kuria partija. Jis neatmetė, kad gali įstoti į LVŽS, jeigu ji keisis ir demokratės, bet taip pat pridūrė, kad gali gimti ir nauja politinė organizacija, tik dabar esą tai dar nėra svarbiausias klausimas.