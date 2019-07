ES lyderiai pažadėjo tęsti sankcijas Rusijai, kol ši neįgyvendins Minsko susitarimų

Europos Sąjungos (ES) lyderiai pirmadienį lankydamiesi Ukrainoje patvirtino, kad Bendrija ir toliau ketina pratęsti ekonomines sankcijas Rusijai dėl Krymo aneksijos ir Ukrainos destabilizavimo ir darys tai tol, kol Rusija visiškai neįgyvendins Minsko susitarimų. D. Tuskas taip pat paragino Rusiją paleisti sulaikytus 24 Ukrainos jūrininkus.

Ukrainoje besilankantys Bendrijos lyderiai dar kartą patikino, kad ES niekada nepripažino Krymo aneksijos ir toliau remia ir rems Ukrainos suverenitetą ir teritorinį integralumą.

Pirmadienį Ukrainos sostinėje Kijeve vyksta 21-asis Europos Sąjungos (ES) – Ukrainos viršūnių susitikimas. Viršūnių susitikime dalyvauja Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Donaldas Tuskas, Europos Komisijos (EK) Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris.

D. Tuskas bendros spaudos konferencijos metu pabrėžė, kad ES sankcijos Rusijai yra pratęstos dar 6 mėnesiams ir bus tęsiamos tol, kol Rusija įgyvendins visas Minsko susitarimo nuostatas.

EVT pirmininkas taip pat nurodė, kad Bendrija ragina paleisti Rusijos kalinamus 24 ukrainiečių jūrininkus, kuriuos Rusija sulaikė dar lapkričio 25 d. netoli jos aneksuoto Krymo pusiasalio ir kalina juos iki šiol. Maskva kaltina sulaikytus jūreivius neteisėtai įplaukus į Rusijos teritorinius vandenis, tačiau Kijevas tokią informaciją griežtai neigia.

VŽ primena, kad lapkričio 25 d. Ukrainos karinės jūrų pajėgos pranešė, kad trys jų laivai – du mažieji šarvuotieji kateriai „Berdiansk“ ir „Nykopol“ bei vilkikas „Jany Kapu“ – plaukė per Kerčės sąsiaurį šalia Maskvos aneksuoto Krymo ir mėgino pasiekti Mariupolio uostą Azovo jūroje. Pasak kariškių, vilkikas taranuotas, apšaudytas vienas iš katerių. Incidento metu Rusijos karinės pajėgos perėmė tris laivus, o jūrininkus sulaikė.

D. Tuskas: buvau fanatikas

J. C. Junckeris, rodydamas į Ukrainos prezidentą, pažymėjo, kad tai V. Zelenskio pirmasis ir jo bei EVT pirmininko D. Tusko paskutinis ES-Ukrainos viršūnių susitikimas. VŽ primena, kad ES jau apsisprendė dėl naujų ES lyderių.

D. Tuskas savo vizito Ukrainoje metu pažymėjo, kad nepaisant to, kokį postą jis užims, aktyviai rems Ukrainą ir toliau.

D. Tuskas vizito Kijeve metu taip pat nurodė, kad jis visada stengėsi paspartinti Ukrainos integracijos į ES procesą, tačiau tai ne visada vyko sėkmingai ir jis dėl to labai gailisi.

„Aš dariau viską, ką galėjau, kad skatinčiau Ukrainos integracijos į Europą idėją Bendrijoje. Kartais tai buvo sunku, kartais aš neturėjau tiek galios, kiek norėčiau turėti. Ir dėl to aš atsiprašau, mano draugai. Bet mes vis tiek pasiekėme progresą kai kuriose srityse ir aš dėl to džiaugiuosi. Jeigu atvirai, Briuselyje dažnai buvau matomas kaip proukrainietiškas fanatikas ir buvau ne kartą atvirai dėl to kaltinamas, tačiau aš didžiuojuosi šia pravarde. Jūs visada galite manimi pasikliauti. Ačiū“ ,– ukrainiečiams sakė D. Tuskas.

Aukščiausiojo lygio susitikime Ukrainos ir ES vadovai aptarė tolesnius Asociacijos susitarimo įgyvendinimo veiksmus (įskaitant išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės sukūrimą), taip pat konfliktą Rytų Ukrainoje, Minsko susitarimų įgyvendinimą, neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos pasekmes ir regioninės bei užsienio politikos klausimus.