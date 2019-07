Ar išauginsime vienaragių?

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) iniciatyva Lietuvoje pradedanti veikti „GovTech“ laboratorija tiesia ranką startuoliams – jiems bus suteikta galimybė ne tik išbandyti savo technologiją viešajame sektoriuje, bet ir ją komercializuoti. Investicijų specialistai nenumarina vilties, kad tarp startuolių kada nors išvysime ir pirmąjį vienaragį – milijardinės vertės kompaniją.

„GovTech“ – tai sparčiai besivystanti inovacijų ekosistema, leidžianti verslui kurti inovatyvius, dažniausiai naujausiomis technologijomis grįstus sprendimus viešojo sektoriaus iššūkiams spręsti. Skaičiuojama, kad pasauliniu mastu „GovTech“ – net 400 mlrd. USD pasaulinė rinka, kurią galėtų išnaudoti startuoliai ir valstybės.

Kuo kuriama „GovTech Lab“ bus naudinga Lietuvai? Virginijus Sinkevičius, ekonomikos ir inovacijų ministras, tikina, kad nauda dvejopa: pirmiausia tai būdas kitaip pažvelgti į viešojo sektoriaus problemas – mat inovacijas kuriančios komandos niekada nedirbo viešajame sektoriuje, todėl jos gali pasiūlyti šviežių sprendimų, kaip efektyvinti įmonių veiklą ir užtikrinti didžiausią naudą visuomenei. Antra – inovatyvūs verslai turės galimybę naujus sprendimus išbandyti realiame gyvenime ir juos komercializuoti.

Du kartus per metus „GovTech Lab“ inicijuos „Iššūkių seriją“, kai viešojo sektoriaus institucija paskelbs jai aktualią problemą, o startuoliai, verslas ir visuomenė galės siūlyti inovatyvius technologinius jos sprendimo būdus. Tikimasi, kad taip institucijos galės greitai rasti inovatyvų sprendimą, kurio nėra rinkoje, – svarbiausia, kad tai būtų galima padaryti greičiau, nei naudojant tradicinius viešųjų pirkimų būdus. „GovTech Lab“ veikla ateinančius trejus metus bus finansuojama iš ES struktūrinių fondų.

„Startuoliais privalo tikėti ne tik entuziastai, ekonomistai, verslo profesionalai ar ministras, kuris kada nors susidės savo tikėjimą į dėžę prie kitų daiktų ir apleis kabinetą. Startuoliais turi tikėti valstybė“, – „Facebook“ paskyroje vakar paragino V. Sinkevičius.

Lietuvoje šiuo metu veikia daugiau kaip 600 startuolių, tačiau dėl informacijos trūkumo tik nedidelė jų dalis kuria inovatyvias technologijas viešajam sektoriui. Skaičiuojama, kad „GovTech“ rinkos potencialas yra didžiulis, nes 12% BVP Lietuvoje sudaro viešieji pirkimai, tad startuoliams ir visoms inovatyvioms bendrovėms viešasis sektorius gali tapti svarbiu ir svariu klientu.

Nors startuolius Lietuvoje skaičiuojame jau šimtais, vienaragių tarp jų dar neturime. Pavyzdžiui, Estija jau turi 4. VŽ primena: vienaragis (angl. unicorn) – gamtoje neegzistuojantis, bet versle sutinkamas „gyvūnas“, kuris paprastai apibrėžiamas kaip sparčiai auganti privati bendrovė, startuolis, kurio vertė rinkoje po pritrauktų investicijų pasiekia simbolinę 1 mlrd. USD ribą.

Šaliai spartus įmonės iškilimas iki vienaragio naudingas ne tik dėl sukurtų papildomų darbo vietų ar sumokėtų mokesčių, bet ir kaip sėkmės istorija kviečiantis kitus investuotojus iš užsienio. Vienaragiai galimybių atveria ir smulkiems investuotojams – į juos investavus dar ankstyvoje fazėje, vėliau galima skaičiuoti dešimtimis ar net šimtais kartų išaugusią investicijos vertę.

„Eilinis startuolis paauga 2–3 kartus per metus, o vienaragis auga 10–20 kartų ir dėl to yra visiška startuolių pasaulio anomalija, retenybė. Bet aš vienareikšmiškai matau potencialą vienaragiams Lietuvoje. Yra tik laiko klausimas, kada pagaliau jų turėsime“, – VŽ teigė Arvydas Strumskis, Verslo angelų fondų partneris, investicijų valdymo ir verslo strategijų UAB „Strata“ steigėjas ir vadovaujantis partneris. Jis teigia tikintis, kad startuolis Lietuvoje atsiras nebūtinai IT segmente.

„Aš nujaučiu, kad gali būti kitoje vietoje. Manau, tai gali būtų medicinos technologijos. Lazeriai irgi gali būti. Žinoma, gali būti ir finansinės technologijos – tai parodė ir „TransferGo“ atsiradimas toje srityje, ir „fintech“ sektoriaus blykstelėjimas toje srityje, kur lietuviai istoriškai nebuvo patys stipriausi“, – sako A. Strumskis.

Tiesa, dalis rinkos dalyvių pataria pernelyg neįsisvajoti ir vienaragio Lietuvai tikėtis nebent tolimoje ateityje. Niekas tiksliai nežino, kada ta ateitis priartės – galbūt ji jau ne už kalnų, tad, VŽ nuomone, tikėti startuoliais, matyt, verta, kaip ir ragina ministras.

