Politinėse žaidynėse – ceitnotas

Valstiečiai-žalieji vis labiau artėja prie lemtingo ceitnoto – valdančiajai koalicijai suręsti skirtas laikas senka, o su potencialiais partneriais susitarti tampa sunkiai įmanoma misija. Derybininkai, žadėję sudėlioti paskutinius taškus, sprendimus perkėlė į kitą savaitę. Kompromiso paieškose ryškėja visus vienijanti tendencija – partijos jau galvoja apie Seimo rinkimus, todėl stengiasi susigraibyti kuo daugiau dividendų.

Ramūnas Karbauskis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vedlys, vakar pareiškė, kad „viską pavyksta susitarti, dėl ko tariamasi, tiesiog reikia daugiau laiko“. Būtent laiko iki artėjančios prezidento inauguracijos lieka labai mažai, o susitarti, regis, pavyksta sunkiai. Vargu ar kas prieš kokį pusmetį galėjo prognozuoti, kad sparnus taip pakels beveik nurašyta nuo socialdemokratų atskilusi grupelė – Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP). Atrodo, kad dabar būtent „socialdarbiečiai“ tapo dar vienu Kultūros komiteto pirmininko galvos skausmu. Vieną po kitą fiasko trejuose rinkimuose patyrę valstiečiai gavo naują iššūkį – Gedimino Kirkilo vedami „socialdarbiečiai“ diktuoja savo sąlygas ir dėl postų laužo jiems rankas. Postų dalybose, be kelių ministerijų, reikalavę dar ir Seimo pirmininko kėdės, paskutinėmis dienomis „socialdarbiečiai“ dėl Seimo vadovo persigalvojo – svarbiausias jų laimikis turėtų būti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Mat, pasak G. Kirkilo, tik „socialdarbiečiai“ gali tinkamai pasirūpinti socialiniais reikalais. Ne paslaptis, kad ši jautri tema – geriausias jaukas rinkėjams artėjant naujai Seimo dėlionei 2020 m. Matyt, tą suprato ir R. Karbauskis – vakar pasirodė žinių, kad SADM vadovo kėdės į koaliciją viliojamiems partneriams atiduoti jis nebenori.

Beje, dabartinė politinė aritmetika jau nebėra tokia palanki R. Karbauskiui, kokia buvo 2016 m. pabaigoje arba 2017-ųjų pradžioje, kai jis turėjo beveik 60 Seimo narių. Dabar beliko 50 ir iš jų bent kokie 8–10 yra tylūs arba nelabai tylūs maištininkai. Todėl ir tenka laviruoti. G. Kirkilas tai puikiausiai supranta ir su savo 11-os narių frakcija gali pabandyti išpešti iš nusilpusio R. Karbauskio daugiau, nei galima būtų tikėtis tokiomis sąlygomis.

Tačiau, regis, ne tik (ir ne tiek) postų dalybos taip užvilkino valdančiosios koalicijos dėliones. Politinių proporcijų vis tiek teks laikytis, klausimas yra tik ministerijų pavadinimai. Kol kas abejojama, ar Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) išvis norės imti kurį nors ministro portfelį, nes ir tinkamo premjerui bei prezidentui žmogaus gali nerasti, ir nori išlaikyti tam tikrą distanciją nuo Vyriausybės. Didžiausi ginčai kyla dėl to, kiek šiomis lėtėjančios ekonomikos, bet artėjančių Seimo rinkimų sąlygomis galima būti socialiai geriems ir patraukliems. LVŽS bando įtikinti likusius tris partnerius, kad visiems geriems būti nepavyks, todėl reikėtų elgtis kiek atsargiau. Įvairiais skaičiavimais, visokie socialiai orientuoti „gerumo protrūkio“ pasiūlymai valstybės biudžetui kitąmet galėtų kainuoti nuo 800 iki 1,2 mlrd. Eur – Vyriausybė sutinka pabandyti rasti ne daugiau nei 400 mln. Eur: iš kiek lėčiau augančios ekonomikos, iš lėtesnio NPD didinimo, iš medžioklės šešėlinės ekonomikos lankose ir t. t. G. Kirkilas supranta savo balsų vertę, jis yra patyręs derybininkas, todėl jau iš anksto kelia didesnius ir net kartais ne visai realius reikalavimus. R. Karbauskis viliasi naujų galių įgavusį politiką apraminti, greičiausiai ne tik postais Vyriausybėje ir Seime, bet ir galbūt eurokomisaro pareigomis, taip pat pažadais kitąmet į Seimo rinkimus eiti su bendru LVŽS ir LSDDP sąrašu.

Kol kas nieko konkretaus dėl savo politinės ateities neišgirdome iš „žodžio žmogaus“ – premjero Sauliaus Skvernelio. Beje, vakar jis pareiškė, kad į kitą savaitę vyksiančias derybas jis pats eis kalbėtis. Ar vis dėlto jis liks vadovauti Vyriausybei? Galbūt jis laukia, kaip ir ką su potencialiais partneriais sutars R. Karbauskis, – juk ne vis vien, kokiam ministrų kabinetui vadovauti. Atrodo, kad S. Skvernelis nedemonstruoja labai didelio noro likti premjero poste ir visai mielai išvažiuotų, tarkim, į Briuselį krimsti eurokomisaro duonos. Tačiau politikai kalbina jį toliau nešti premjero kryžių iki pat eilinių Seimo rinkimų, o ir S. Skvernelis, ko gero, pats supranta, kad eurokomisaro postui reikalingas kiek kitokio „politinio sudėjimo“ žmogus, be to, mokantis bent padoriai angliškai. Tačiau jei tik atsiras menkiausia politinė proga (pvz., koalicijos negebėjimas susitarti dėl to, kad partneriai nedarys neprotingų biudžetinių sprendimų, arba nepavyks užsitikrinti daugumos Seime), S. Skvernelis gali atsisakyti toliau vadovauti Vyriausybei ir palikti viską kuriam nors kitam LVŽS deleguotam ministrui pirmininkui, pavyzdžiui, Virginijui Sinkevičiui. O pats galėtų tapti Seimo pirmininku arba paprastu parlamentaru, galbūt frakcijos seniūnu...

Ilgadienių lenktynių dėl valdžios finišo teks laukti dar mažiausiai savaitę. VŽ nuomone, pirmalaikiai Seimo rinkimai vargu ar bus – jų nesiekia nė viena politinė jėga. Todėl trūks plyš bus bandoma suminkyti kokią nors koaliciją – kad ir mažumos (su neformaliu lenkų palaikymu).

