„Lidl Lietuva“ patirtis: ir maži sprendimai išauga į reikšmingą energijos sutaupymą

„Lidl Lietuva“ – vienas gerųjų energijos tausojimo pavyzdžių tarp didžiųjų šalies įmonių. Bendrovė nuo savo veiklos Lietuvoje pradžios nuolat ieško galimybių energiją vartoti taupiau: tiek diegdama energiją tausojančius sprendimus, tiek vartodama elektrą, gautą tik iš atsinaujinančių šaltinių, tiek šviesdama savo darbuotojus. „Lidl Lietuva“ išsikėlė tikslą iki 2018 m. pabaigos energijos vartojimą sumažinti 3 proc. tikslą pasiekti pavyko, tačiau čia nesustojo – ir šiemet deda pastangas sutaupyti dar 3 proc. energijos. Bendrovės patirtis rodo, kad net ir maži energijos tausojimo sprendimai gali išaugti į reikšmingus energijos kaštų sutaupymus.

Vienas pagrindinių bendrovės tikslų – nuolat mažinti elektros energijos sąnaudas visuose savo nekilnojamojo turto objektuose. Kiti ne mažiau svarbūs tikslai yra tobulinti energijos suvartojimo duomenų prieinamumą parduotuvėse ir didinti darbuotojų sąmoningumą energijos vartojimo klausimais.

Siekdama šių tikslų, „Lidl Lietuva“ jau trečius metus vadovaujasi energijos vadybos sistemų standartu ISO50001. Šis standartas skirtas kontroliuoti energijos kaštus ir mažinti kenksmingą poveikį aplinkai.

„Bendrovė „Lidl Lietuva“ atsakingai vertina savo veiklos daromą poveikį aplinkai, todėl nuo pat parduotuvių projektavimo etapo ieško efektyvių statybos būdų ir taupiai energiją naudojančios įrangos. Pvz., parduotuvėse yra įdiegtas LED technologijos apšvietimas, kuris įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo parduotuvės darbo laiko. Tai leidžia 100 proc. eliminuoti žmogiškąjį faktorių – nebelieka rizikos, kad darbuotojai kur nors pamirš išjungti šviesą. Taip pat ši pastatų valdymo sistema leidžia efektyviai išnaudoti dienos šviesą ir išvengti nereikalingų automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimo sąnaudų“, — pasakoja „Lidl Lietuva“ Pastatų priežiūros skyriaus specialistė Gerda Liaudanskienė.

Prieš įdiegiant energijos taupymo sprendimus, bendrovei vienas svarbiausių darbų buvo išsiaiškinti, kas parduotuvėse suvartoja daugiausiai energijos. Šiam tikslui dalyje parduotuvių buvo sumontuoti skaitikliai, apskaitantys tam tikras įrangos grupes. Jų pagalba „Lidl Lietuva“ išsiaiškino, kad apie 50 proc. visos elektros energijos suvartoja produktų šaldymo įrenginiai, apie 30 proc. – apšvietimas, o likusius 20 proc. – visa kita įranga. Parduotuvių darbuotojams buvo suteikta daugiau informacijos apie teisingą įrangos naudojimą ir pasekmes, nesilaikant instrukcijų, pvz., kad ne iki galo uždaryti šaldikliai greičiau apledėja, o tai lemia trečdaliu didesnį elektros energijos vartojimą.

Parduotuvėse integruota pastatų valdymo sistema leidžia nuotoliniu būdu stebėti energijos suvartojimą, keisti įrangos nustatymus, identifikuoti gedimus, o pastatuose esančią įrangą ir jos veikimą galima sukonfigūruoti taip, kad veiktų optimaliu rėžimu. Energijos vartojimo duomenų apskaita, dėmesys nukrypimams nuo normos, nukrypimų priežasčių nustatymas, korekcinių priemonių įgyvendinimas ir sėkmės kontrolė – veiksmai leidžiantys užtikrinti efektyvų energijos naudojimą „Lidl“ parduotuvėse.

Naudoja elektrą tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių

„Ant trijų parduotuvių stogų turime sumontuotas saulės baterijas, kurių generuojama elektros energija leidžia suteikti klientams galimybę prie tų parduotuvių nemokamai įkrauti savo elektromobilių akumuliatorius. „Lidl Lietuva“ perkama elektros energija taip pat yra pagaminta iš atsinaujinančių elektros energijos išteklių“, — sako „Lidl Lietuva“ Pastatų priežiūros skyriaus specialistė.

Kalbėdama apie priežastis, kodėl svarbu tausoti energiją, G. Liaudanskienė išskiria 3 pagrindinius veiksnius: neigiamo įmonės veiklos poveikį aplinkai mažinimas; teisinių reikalavimų vykdymas (Europos sąjungos energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo tikslas – iki 2020 m. užtikrinti 20 procentų efektyvesnį energijos vartojimą) ir kaštų energijai taupymas.

Gerosios patirtys įkvepia ir padeda tobulėti

Dalinimasis patirtimi „Lidl“ parduotuvių tinkle – nenutrūkstamas procesas. Energijos vartojimo mažinimo sritis – ne išimtis. Kiekvienoje šalyje, kurioje atidaromos „Lidl“ parduotuvės, gerosios patirtys perimamos iš seniau atidarytų parduotuvių kitose valstybėse. Tai, kad „Lidl Lietuva“ yra didžiulio „Lidl“ parduotuvių tinklo dalis, leidžia net ir mažiausią energijos sutaupymo idėją paversti reikšmingu indėliu į energijos vartojimo mažinimą pasaulyje.

„Didelėse įmonėse itin svarbūs net ir menkiausi bandymai efektyvinti energijos vartojimą. Pvz., visai nežymus ir jokių papildomų investicijų nereikalaujantis mūsų kavos ruošimo automatų veikimo patobulinimas per mėnesį leidžia sutaupyti beveik nejuntamą elektros energijos kiekį vienoje parduotuvėje, bet šį projektą įgyvendinus visose 27 „Lidl“ sertifikuotose šalyse, per tą patį mėnesį galime sutaupyti dviejų parduotuvių mėnesio elektros sąnaudas, o per metus sutaupytos elektros energijos pakaktų 22 parduotuvių veiklai visą mėnesį palaikyti“, — skaičiuoja G. Liaudanskienė.

Atsižvelgdama į savo sukauptą energijos taupymo patirtį, „Lidl Lietuva“ kitoms įmonėms, svarstančioms, ar verta investuoti į energijos vartojimo efektyvinimą, rekomenduoja pradėti nuo mažų žingsnių. Įsidiegus nedideles energijos taupymo taisykles ir pamačius jų naudą, priimti sprendimą dėl reikšmingesnių investicijų bus kur kas paprasčiau.

